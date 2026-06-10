Απογοητευτική η εικόνα με τα ακαθάριστα οικόπεδα 5 ημέρες πριν τη λήξη της διορίας

Του Χρυσόστομου Τσούφη

Μόλις 5 μέρες πριν την εκπνοή της προθεσμίας, η εικόνα όσον αφορά στον καθαρισμό των οικοπέδων στο πλαίσιο της προετοιμασίας για την αντιπυρική περίοδο είναι απογοητευτική.



Σύμφωνα με τον Υπουργό Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Ευάγγελο Τουρνά, ο οποίος μίλησε στο ραδιόφωνο του ΣΚΑΪ, το πολύ 350.000 πολίτες έχουν δηλώσει στην πλατφόρμα ότι καθάρισαν τα οικόπεδα τους. Αριθμός – που με δεδομένο τον πολύ μεγαλύτερο αριθμό υπόχρεων των οποίων τον ακριβή αριθμό δεν γνωρίζουμε – που ο ίδιος ο υπουργός χαρακτήρισε μη ικανοποιητικό. Αρκεί να σκεφτεί κάποιος ότι το 2024 κατά την πρώτη καθολική εφαρμογή του μέτρου, περίπου 450.000 δήλωσαν τον καθαρισμό των οικοπέδων τους.



Ο υπουργός αναγνώρισε πάντως …ελαφρυντικά όπως λ.χ. τις αυξημένες φέτος βροχοπτώσεις, προσπάθησε όμως να κλείσει την πόρτα της παράτασης. Όχι πάντως και πολύ …φανατικά καθώς η ακριβής φράση του ήταν ότι «η αναβολή δεν βοηθάει».



Την ίδια στιγμή – και λίγο μετά την ολοκλήρωση μιας ακόμη απογευματινής νεροποντής – η Πανελλήνια Ομοσπονδία ιδιοκτητών ακινήτων ζητούσε με επιστολή της προς τα υπουργεία κλιματικής κρίσης και εσωτερικών παράταση της προθεσμίας τουλάχιστον έως την 30η Ιουνίου.



Οι ιδιοκτήτες ακινήτων επικαλούνται εκτός από τις βροχοπτώσεις και σημαντικές δυσκολίες εξεύρεσης συνεργείων καθαρισμού και αποκομιδής γεγονός που τους έχει αποτρέψει να ολοκληρώσουν τη διαδικασία. Πόσο μάλλον όσοι διαθέτουν οικόπεδα μακριά από τον τόπο διαμονής τους.



Σε πολλά μέρη της Αττικής η εικόνα είναι αποκαρδιωτική με πολλά ακαθάριστα ακόμη οικόπεδα.

Επιπλέον, είναι σύνηθες το φαινόμενο κάποιος να καθαρίζει το οικόπεδο του και να μην απομακρύνει την «καύσιμη ύλη».

Άλλοι λόγω κόστους

Άλλοι γιατί δεν γνωρίζουν ότι είναι δική τους ευθύνη

Άλλοι γιατί δεν ξέρουν που να πάνε τα χόρτα και τα κλαδιά αφού πολλοί δήμοι επίσης δεν είναι συνεπείς και δεν έχουν ορίσει τα λεγόμενα «πράσινα σημεία» στα οποία οι πολίτες πρέπει να μεταφέρουν τα υλικά που συνέλεξαν από τα οικόπεδα τους

Όσοι αρνούνται ή δεν έχουν προλάβει ή δεν μπορούν να συμμορφωθούν πρέπει να γνωρίζουν ότι προβλέπονται πρόστιμα, διόλου αμελητέα:

500 ευρώ για ακαθάριστα και μη δηλωμένα οικόπεδα

100 ευρώ για μη υποβολή δήλωσης σε καθαρισμένο οικόπεδο

Έως 2.000 ευρώ στις περιπτώσεις υποτροπών

Έως 5.000 ευρώ αλλά και φυλάκιση έως και 6 μήνες για ψευδή δήλωση

Οι έλεγχοι αναμένεται να ενταθούν μετά τη Δευτέρα – ΑΝ ΔΕΝ ΔΟΘΕΙ ΠΑΡΑΤΑΣΗ – και όλο το υπόλοιπο του καλοκαιριού. Θα συνεχιστούν δε πιο στοχευμένα έως και τον Οκτώβριο.



Σε πολλά σημεία του λεκανοπεδίου έχει συσσωρευθεί μεγάλος όγκος καύσιμης ύλης με τον κ. Τουρνά να προειδοποιεί ότι αν δεν απομακρυνθεί, θα προκαλέσει μεγάλα προβλήματα τον Ιούλιο και τον Αύγουστο.

Πηγή: skai.gr

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