Στα κατεχόμενα βρίσκεται από το πρωί σήμερα ο Τούρκος πρόεδρος, Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν για την 50ή επέτειο από την τουρκική εισβολή στην Κύπρο έχοντας ετοιμάσει μια μεγάλη φιέστα με πολεμικά πλοία, F-16 και μια μεγάλη στρατιωτική παρέλαση.

20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı Töreni https://t.co/2dw1niOdAC July 20, 2024

Κατά τη διάρκεια της ομιλίας του στο ψευδοκράτος ο Τούρκος πρόεδρος προχώρησε σε νέες προκλητικές δηλώσεις λέγοντας ότι η Τουρκία είναι έτοιμη για διαπραγμάτευση για την εξεύρεση μιας ειρηνικής λύσης, απορρίπτοντας όμως τη λύση της ομοσπονδίας, όπως αναφέρει ο ανταποκριτής του ΣΚΑΪ στην Κωνσταντινούπολη, Μανώλης Κωστίδης.

«Το να αγνοούμε τις πραγματικότητες στο νησί δεν οδηγεί πουθενά. Πιστεύουμε ότι η ομοσπονδιακή λύση δεν είναι δυνατή για την Κύπρο», τόνισε.

«Εμείς είμαστε έτοιμοι για διαβουλεύσεις, διαπραγματεύσεις και να φέρουμε τη λύση για να έρθει μόνιμη ειρήνη στην Κύπρο. Δεν αφήνουμε στον αέρα ποτέ κανένα χέρι που απλώνεται προς την κατεύθυνση της ειρήνης. Την καλή μας θέληση τη δείξαμε σε όλη τη διάρκεια της ιστορίας» πρόσθεσε.

«Λέμε αν θέλετε λύση επικυρώστε τα κυρίαρχα δικαιώματα των Τουρκοκυπρίων. Κι εύχομαι πως θα δούμε τις ημέρες που οι ηγέτες των εγγυητριών χωρών θα επισκεφθούν μια μέρα τα δυο κράτη στο νησί. Aυτή την ελπίδα μου την είπα και στον ίδιο τον πρωθυπουργό της Ελλάδας Κυριάκο Μητσοτάκη στη συνάντηση μας στη Σύνοδο του ΝΑΤΟ στην Ουάσιγκτον. Η ενίσχυση της βάσης του διαλόγου της Τουρκίας και της Ελλάδας θα ενισχύσει στην επίλυση του Κυπριακού ζητήματος» δήλωσε ο Ερντογάν.

Ο Τούρκος πρόεδρος αναφέρθηκε στη σημερινή επέτειο χαρακτηρίζοντας την εισβολή ως «ειρηνευτική επιχείρηση».

«Χαίρομαι που βρίσκομαι μαζί σας στην 50η επέτειο της ειρηνευτικής επιχείρησης», είπε προσθέτοντας: «Μνημονεύω τους ηρωικούς μας μάρτυρες που έδωσαν τη ζωή τους για να κρατήσουν τη χώρα ζωντανή. Θυμάμαι τον πρωθυπουργό Ετσεβίτ, ο οποίος ήταν ο αρχιτέκτονας της ειρηνευτικής επιχείρησης στην Κύπρο και άλλους πολιτικούς. Μνημονεύω επίσης τους μεχμετσίκ (Τούρκους στρατιώτες) και τους μουτζαχίντ (Τουρκοκύπριους μαχητές) των οποίων το αίμα αναμείχθηκε με το αίμα τους».

Ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν είπε επίσης πως θυμάται «με ευγνωμοσύνη τους ηρωικούς μας μάρτυρες που πέθαναν για να κρατήσουν τη χώρα ζωντανή». Όπως είπε, «ας αναπαυθούν εν ειρήνη οι ψυχές των γενναίων ανδρών που έπεσαν στο χώμα για τη χώρα μας, τη σημαία μας, την ανεξαρτησία μας και το μέλλον μας. Φιλώ τα χέρια των βετεράνων μας που πολέμησαν γενναία για την ύπαρξη, τα δικαιώματα και την ελευθερία των Τουρκοκυπρίων και εκφράζω την ευγνωμοσύνη μου σε κάθε έναν από αυτούς. Προσεύχομαι στον Θεό για μια υγιή, ωφέλιμη και γόνιμη ζωή».

Ο Ερντογάν επιτέθηκε στην Κυπριακή Δημοκρατία, λέγοντας πως «στο νότιο τμήμα του νησιού υπάρχει μια κατεστραμμένη διοίκηση» με μια κακομαθημένη λογική.

«Στο νότιο τμήμα του νησιού επικρατεί μια κακομαθημένη λογική και θεωρούν τον εαυτό τους ως τους κυρίαρχους του νησιού. Είμαστε αντιμέτωποι με τέτοια κατάσταση όπου ο Ελληνοκύπριος ηγέτης συμμετέχει στις τελετές μνήμης των τρομοκρατών της ΕΟΚΑ, τα αδέλφια μας οι Τουρκοκύπριοι δέχονται επιθέσεις όταν ταξιδεύουν στο Νότο, φυλακίζονται και πυρπολούν τα τζαμιά» είπε ο Τούρκος πρόεδρος.

Εκτόξευσε επίσης αιχμές κατά του υπουργού Άμυνας Νίκου Δένδια. «Πρόσφατα, ο Έλληνας υπουργός Άμυνας έκανε παράλογες δηλώσεις. Συναντηθήκαμε πρόσφατα με τον κ. Μητσοτάκη και του είπα: “Εμείς θα είμαστε στη Βόρεια Κύπρο στις 20 Ιουλίου και εσείς θα είστε στον Νότο, υποθέτω ότι δεν θα μας πειράξετε από εκεί”. Είπε ότι δεν θα το κάνει. Γίνονται εξαιρετικά ανεύθυνα βήματα. Δεν μπορείς να πλυθείς δύο φορές με το ίδιο νερό».

Ο Τούρκος πρόεδρος έφτασε πριν τις 10 το πρωί και τον υποδέχθηκε ο τουρκοκύπριος ηγέτης Ερσίν Ταράρ.

Λίγο πριν την ομιλία του ο ο Ερντογάν επισκέφθηκε το μνημείο του Ατατούρκ στο κατεχόμενο τμήμα της Λευκωσίας, όπου κατέθεσε στεφάνι.

Lefkoşa Atatürk Anıtı Ziyareti https://t.co/eYQLzepMs4 — Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) July 20, 2024

Φιέστα Ερντογάν

Οι δρόμοι στα κατεχόμενα έχουν γεμίσει εδώ και μέρες με αφίσες του τούρκου προέδρου τις οποίες συνοδεύουν επιγραφές όπως: «Η Πατρίδα Τουρκία είναι η μόνιμη εγγύηση της ύπαρξης και της ευημερίας των Τουρκοκυπρίων».

Η Τουρκία ετοιμάζει μια άνευ προηγουμένου φιέστα, σήμερα καθώς 50 πλοία μαζί με το αεροπλανοφόρο Ανατολού θα βρίσκονται ανοιχτά της Κύπρου. Επίσης, μη επανδρωμένα αεροσκάφη προσγειώθηκαν στην περιοχή ενώ θα πετάξουν και F-16.

Μάλιστα, το τουρκικό Υπουργείο Εθνικής Άμυνας στο πλαίσιο της 50ής επετείου της Ειρηνευτικής Επιχείρησης στην Κύπρο, ετοίμασε ένα ντοκιμαντέρ στο οποίο αναφέρεται στις τρομοκρατικές επιθέσεις της ελληνικής ακροδεξιάς οργάνωσης ΕΟΚΑ Β και τις μεγάλες σφαγές που σημειώθηκαν κατά των Τουρκοκυπρίων, με την πρόφαση ότι εισέβαλαν στην Κύπρο στις 20 Ιουλίου 1974 για να σώσουν τους Τουρκοκυπρίους.

Το απόγευμα στην Κύπρο ο Κυριάκος Μητσοτάκης

Επίσκεψη υψηλού συμβολισμού θα πραγματοποιήσει σήμερα Σάββατο στην Κύπρο ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης καθώς συμπληρώνονται 50 χρόνια από την εισβολή του Αττίλα.Ο Κυριάκος Μητσοτάκης στις 20:30 θα παραστεί και θα μιλήσει στην εκδήλωση μνήμης που διοργανώνει ο Πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας Νίκος Χριστοδουλίδης, στο Προεδρικό Μέγαρο στη Λευκωσία.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα είναι ο πρώτος Έλληνας πρωθυπουργός ο οποίος θα παραστεί σε αυτές τις εκδηλώσεις μνήμης.

Ο ίδιος θα έχει αρχικά κατ’ ιδίαν συνάντηση με τον Πρόεδρο της Κύπρου Νίκο Χριστοδουλίδη στις 19:45.

Ο πρωθυπουργός ο οποίος έχει δηλώσει επανειλημμένα επιθυμεί την επανεκκίνηση των συνομιλιών για το Κυπριακο αναμένεται να προχωρήσει σε μια ιστορική αναδρομή στις ημέρες του Ιουλίου του 1974 που πλήγωσαν τον ελληνισμό και μάτωσαν και διχοτόμησαν την Κύπρο αλλά και να ζητήσει μια δίκαιη λύση βασισμένη πάντα στα ψηφίσματα και τις αποφάσεις του ΟΗΕ καλώντας τις δυο πλευρές να καθίσουν στο τραπέζι του διαλόγου.

Σε απόλυτο συντονισμό Αθήνα και Λευκωσία έχουν ξεκινήσει μια εκστρατεία διεθνοποίησης του Κυπριακού τονίζοντας ότι δεν μπορεί το 2024 μια χώρα μέλος της ΕΕ να είναι υπό κατοχή αλλά και διαιρεμένη.

Τον πρωθυπουργό στην Κύπρο θα συνοδεύουν ο υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης, η διπλωματική του σύμβουλος Άννα Μαρία Μπούρα και η σύμβουλος διεθνούς πολιτικής και ΜΜΕ Αριστοτελία Πελώνη. Νωρίτερα, το πρωί στην Αθήνα θα λάβει χώρα αρχιερατικό μνημόσυνο στη Μητρόπολη Αθηνών, με παρούσα την Πρόεδρο της Δημοκρατίας Κατερίνα Σακελλαροπούλου και τον δήμαρχο Αθηναίων Χάρη Δούκα, μεταξύ άλλων. Η κ. Σακελλαροπούλου, εν συνεχεία, θα καταθέσει και στεφάνι στο μνημείο του Αγνώστου Στρατιώτη.

