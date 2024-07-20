Την ανάληψη πρωτοβουλιών από τον ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ σε ευρωπαϊκό επίπεδο για το ζήτημα των αγνοουμένων της κυπριακής τραγωδίας εξήγγειλε από την Κύπρο ο Στέφανος Κασσελάκης απευθύνοντας χαιρετισμό το βράδυ της Παρασκευής στη συγκινητική εκδήλωση Μνήμης και Τιμής για τους Αγνοούμενους στον Κόρνο.

Ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ τόνισε χαρακτηριστικά πως «οι Έλληνες και Κύπριοι αγνοούμενοι δεν είναι απλά Έλληνες και Κύπριοι αγνοούμενοι. Είναι και Ευρωπαίοι αγνοούμενοι. Ήταν Ευρωπαίοι πολίτες. Γι' αυτό το λόγο η αξιωματική αντιπολίτευση, ο ΣΥΡΙΖΑ, την αμέσως επόμενη εβδομάδα θα αναλάβει πρωτοβουλία στο Ευρωκοινοβούλιο, έτσι ώστε να μπορεί αυτό το ζήτημα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων Ευρωπαίων πολιτών να αναδειχθεί εκεί που πρέπει, για να μπορέσει επιτέλους η Διερευνητική Επιτροπή για τους Αγνοούμενους να πράξει το ιερό της έργο με περισσότερη στήριξη απ' ό,τι αυτή τη στιγμή. Διότι είναι ηθικό ζήτημα. Είναι ηθικό ζήτημα και για τους Ελλαδίτες, και για τους Ελληνοκύπριους, για όλους τους λαούς, διότι είναι ζήτημα ανθρωπίνων δικαιωμάτων και πρέπει να το στηρίξουμε χωρίς ενδοιασμούς».

Ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ τόνισε ακόμα ότι «στηρίζουμε την επίλυση του Κυπριακού στη βάση του ευρωπαϊκού κεκτημένου και των αποφάσεων του ΟΗΕ, από εκεί που τερματίστηκαν οι συνομιλίες στο Κραν Μοντάνα, για μια δίκαιη και βιώσιμη λύση μιας διζωνικής, δικοινοτικής ομοσπονδίας. Το Κυπριακό είναι για μας ένα ζήτημα που πρέπει να είναι αναπόσπαστο κομμάτι των ευρωτουρκικών σχέσεων. Και αυτή είναι η θέση του ΣΥΡΙΖΑ στην Ευρώπη».

Υπογράμμισε ακόμη: «Θα καταβάλουμε κάθε προσπάθεια για να μπορέσουμε να είμαστε χρήσιμοι και παραγωγικοί στον αδελφό λαό μας. Δεν θα ξεχάσουμε. Ο Ελληνισμός παραμένει αδιαίρετος και οι συγγενείς σας είναι αθάνατοι».

Στην εκδήλωση παρέστησαν μεταξύ άλλων ο πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας, Νίκος Χριστοδουλίδης, η πρόεδρος της κυπριακής Βουλής Αννίτα Δημητρίου και άλλοι αξιωματούχοι.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

