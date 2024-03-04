Νέα μεγάλη αύξηση κατά 18,5% σε σχέση με το 2022 κατέγραψαν οι ψηφιακές συναλλαγές των πολιτών με το Δημόσιο για το 2023.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με τα στοιχεία της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων και Ψηφιακής Διακυβέρνησης του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, από την 1η Ιανουαρίου μέχρι και την 31η Δεκεμβρίου του περασμένου έτους, τα συστήματα του Δημοσίου είτε παρείχαν ψηφιακές υπηρεσίες προς τους πολίτες, είτε «μίλησαν μεταξύ τους» 1,453,680,496 φορές, καταγράφοντας αύξηση κατά 226 εκατομμύρια.

Υπενθυμίζεται ότι στις ψηφιακές συναλλαγές αθροίζονται:

Οι ψηφιακές υπηρεσίες, δηλαδή η ταυτοποίηση των πολιτών σε ένα πληροφοριακό σύστημα με τη χρήση των κωδικών TaxisΝet ή web banking

Οι διαλειτουργικότητες, η ανταλλαγή, δηλαδή, πληροφοριών μεταξύ υπηρεσιών και μητρώων του Δημοσίου, χωρίς άλλη ενέργεια από πλευράς του πολίτη πέρα από τη χορήγηση της συγκατάθεσής του.

Σημειώνεται ότι από το 2022 στις ψηφιακές συναλλαγές συνυπολογίζονται και οι ψηφιακές «οικονομικές» συναλλαγές. Πρόκειται για περιπτώσεις που ο πολίτης έχει πρόσβαση σε ψηφιακές υπηρεσίες του οικονομικού τομέα εκτός προτύπου oAuth 2.0 (φορολογικές, τελωνειακές, πόθεν έσχες κλπ). Οι συγκεκριμένες συναλλαγές πλέον αποτυπώνονται μετά την αναβάθμιση των υποδομών και υπολογιστικών εργαλείων της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων και Ψηφιακής Διακυβέρνησης.

Για πρώτη φορά οι ψηφιακές συναλλαγές το 2023 προσεγγίζουν το 1,5 δισεκατομμύριο.

Το 2022 οι ψηφιακές συναλλαγές είχαν ανέλθει σε 1,227 δισεκατομμύρια.

Αναλυτικά οι ψηφιακές συναλλαγές κατ’ έτος:2018 2019 2020 2021 2022 2023

Σύνολο Ψηφιακών Συναλλαγών 8,780,915 34,688,300 94,688,363 566,962,980 1,227,477,424 1,453,680,496

Ο Υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης Δημήτρης Παπαστεργίου δήλωσε: «Η αύξηση των ψηφιακών συναλλαγών με το Δημόσιο αποδεικνύει ότι οι πολίτες αγκαλιάζουν τις ψηφιακές υπηρεσίες που σχεδιάζουμε και υλοποιούμε στο Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης. Καθημερινά ενισχύουμε το ψηφιακό άλμα της Ελλάδας με αμφίδρομο όφελος για τους πολίτες και τη Δημόσια Διοίκηση. Στόχος μας είναι η καθημερινότητα να γίνεται για όλους φιλικότερη με λιγότερη γραφειοκρατία, να εξοικονομούνται πόροι και το κράτος να ανακτά την εμπιστοσύνη των πολιτών.

Ο Γενικός Γραμματέας Πληροφοριακών Συστημάτων και Ψηφιακής Διακυβέρνησης Δημοσθένης Αναγνωστόπουλος δήλωσε: «Για μία ακόμα χρονιά έχουμε σημαντική αύξηση στις ψηφιακές συναλλαγές με το Δημόσιο, με μεγάλο όφελος για τον ψηφιακό μετασχηματισμό της χώρας, και συνεπώς την εξοικονόμηση χρόνου, κόστους και ενέργειας για τους πολίτες και εξοικονόμηση πόρων για τη Διοίκηση. Προσεγγίζουμε πλέον το 1,5 δις συναλλαγές, υλοποιώντας τη στρατηγική του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, ήδη κάναμε και θα συνεχίζουμε να κάνουμε ευκολότερη κάθε πτυχή της αλληλεπίδρασης πολιτών και επιχειρήσεων με το Δημόσιο»

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.