Την αντίδραση του ΣΥΡΙΖΑ - ΠΣ στις διατάξεις του νομοσχεδίου που ανάρτησε το Υπουργείο Πολιτισμού στη δημόσια διαβούλευση για το ελληνικό τραγούδι, εξέφρασε με ανακοίνωσή της η Κυριακή Μάλαμα, Τομεάρχης Πολιτισμού της KO του κόμματος.

«Οι βασικές διατάξεις του νομοσχεδίου που σχετίζονται με αυτό που αποκαλούμε "ελληνικό τραγούδι" εδράζονται σε εσφαλμένη και πολύ περιοριστική βάση και καλούμε το Υπουργείο Πολιτισμού, τώρα που υπάρχει ακόμα χρόνος, να τις διορθώσει» αναφέρει.

Η ανακοίνωση συνεχίζει:

«Ο όρος "ελληνόφωνο τραγούδι", ο οποίος χρησιμοποιείται από το νομοσχέδιο και που στην βάση του προβλέπονται μια σειρά από κίνητρα και υποχρεώσεις, αποκλείει την μεγάλη πλειοψηφία των Ελλήνων μουσικών δημιουργών.

Αποκλείει το σύνολο της ελληνικής ορχηστρικής μουσικής, την ελληνική ροκ, την ελληνική τζάζ, αλλά και τους ραδιοφωνικούς σταθμούς που παίζουν μουσική χωρίς στίχους, τους ραδιοφωνικούς σταθμούς που προτείνουν ορχηστρική, ατμοσφαιρική μουσική, ακόμα κι αν αυτή προέρχεται από Έλληνες δημιουργούς. Με τις διατάξεις του νομοσχεδίου, η ορχηστρική μουσική του Χατζηδάκι ή τα κομμάτια των Socrates δεν θεωρούνται "ελληνόφωνο τραγούδι".

Συνεπώς, η δική μας πρόταση είναι το Υπουργείο Πολιτισμού να επεξεργαστεί εκ νέου το νομοσχέδιο εστιάζοντας αυτή τη φορά στα "ελληνικά μουσικά έργα" ή και στα "μουσικά μοτίβα Ελλήνων συνθετών", σε ότι αφορά την κινηματογραφική μουσική. Μόνο στη βάση αυτού του ορισμού μπορούμε να μιλάμε για μέτρα ενίσχυσης του "ελληνικού τραγουδιού" και των συντελεστών του»

