Αλβανία: Επαναλειτουργεί η αεροπορική βάση της σοβιετικής εποχής για να εξυπηρετεί αεροσκάφη του ΝΑΤΟ

Η Αλβανία, χώρα-μέλος του ΝΑΤΟ, που δεν διαθέτει δικά της μαχητικά, άνοιξε σήμερα μια αεροπορική βάση από την εποχή της Σοβιετικής Ένωσης την οποία ανακατασκεύασε και η οποία θα εξυπηρετεί αεροσκάφη του ΝΑΤΟ εν μέσω αυξημένης απειλής από τη Ρωσία, όπως δήλωσε ο πρωθυπουργός της χώρας Έντι Ράμα.

Το ΝΑΤΟ έχει δαπανήσει πάνω από 50 εκατομμύρια ευρώ για την Αεροπορική Βάση Κουτσόβα προκειμένου να ενισχύσει την παρουσία του στην περιοχή.

"Είναι μια βάση που θα προσθέσει άλλο ένα στοιχείο ασφάλειας στην περιοχή μας των Δυτικών Βαλκανίων η οποία όπως όλοι ξέρουμε είναι μια περιοχή που κινδυνεύει από την απειλή και τις νεοϊμπεριλαστικές φιλοδοξίες της Ρωσικής Ομοσπονδίας", δήλωσε ο Ράμα στη διάρκεια των εγκαινίων.

Δύο μαχητικά από την Αεροπορική Βάση του ΝΑΤΟ στο Αβιάνο της Ιταλίας προσγειώθηκαν στην Κουτσόβα σημαδεύοντας την επαναλειτουργία του αεροδρομίου.

Η αεροπορική βάση βρίσκεται στη μικρή όλη Κουτσόβα, κάποτε γνωστή ως "Πόλη του Στάλιν", όταν σοβιετικής και κινεζικής κατασκευής MIG ήταν σε κατάσταση αναμονής εντολών απογείωσης σε περίπτωση πολέμου με τη Δύση.

Οι πιθανοί στόχοι ήταν τότε η Αυστρία, η Γερμανία, η Ιταλία και η Δανία, είπε ο Ράμα.

"Σήμερα ζούμε σε μια διαφορετική εποχή και ευτυχώς η Αλβανία είναι στην άλλη πλευρά", είπε ο Ράμα.

Η Αλβανία, που έγινε μέλος του ΝΑΤΟ το 2009, είναι επίσης σε συνομιλίες με το ΝΑΤΟ για την κατασκευή ναυτικής βάσης στο Πόρτο Ρομάνο, στις ακτές της Αδριατικής.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.