Δεκτό «κατά πλειοψηφία» έγινε, από την αρμόδια επιτροπή της Βουλής, το νομοσχέδιο του Υπουργείου Παιδείας με τίτλο «Ενίσχυση του Δημόσιου Πανεπιστημίου -Πλαίσιο λειτουργίας μη κερδοσκοπικών παραρτημάτων ξένων πανεπιστημίων».

Το νομοσχέδιο του Υπουργείου Παιδείας θα εισαχθεί προς συζήτηση στην Ολομέλεια της Βουλής την ερχόμενη Τετάρτη 6 Μαρτίου, και αναμένεται να τεθεί προς ψήφιση την Παρασκευή 8 Μαρτίου.

Στην καταληκτική του τοποθέτηση, ο υπουργός Παιδείας, Θρησκευμάτων & Αθλητισμού Κυριάκος Πιερρακάκης επέκρινε την αντιπολίτευση για διάθεση ιδεολογικής διαμάχης «λες και είμαι στα αμφιθέατρα της ΑΣΟΕΕ το 2001..».

Ειδικότερα για τη συνταγματική στάση του ΠΑΣΟΚ είπε ότι τον «ξενίζει» δεδομένου ότι έχουν γνωμοδοτήσει διαφορετικά, ο πρώην πρόεδρος του κόμματος Ευ. Βενιζέλος και ο καθηγητής Ν. Αλιβιζάτος. Όσο για την πρότασή του ΠΑΣΟΚ για το λεγόμενο σκανδιναβικό μοντέλο, είπε ότι μοιάζει περισσότερο με σκανδιναβικό «σταυρόλεξο», διότι, δεν υπάρχει αυτούσιο σε καμία χώρα της περιοχής.

Αντί να ρυθμίσετε τα κολέγια με νόμο, ισοπεδώνετε την ανώτατη παιδεία παραβιάζοντας το Σύνταγμα, είπε ο εισηγητής του ΣΥΡΙΖΑ, Διον. Καλαματιανός.

