Διπλωματική κρίση Αθήνας – Λονδίνου προκαλεί η ακύρωση της συνάντησης Σούνακ – Μητσοτάκη με φόντο τα Γλυπτά του Παρθενώνα. Η απόφαση του βρετανού πρωθυπουργού να ακυρώσει την προγραμματισμένη συνάντηση με τον Έλληνα πρωθυπουργό προκάλεσε την ηχηρή αντίδραση της ελληνικής κυβέρνησης ενώ και οι Βρετανοί από την πλευρά τους εκφράζουν την δισπιστιά τους για την κίνηση αυτή του Βρετανού πρωθυπουργού βλέποντας μάλιστα ακόμα και πολιτικές σκοπιμότητες.

«Πυρά» κατά του Ρίσι Σούνακ έχει εξαπολύσει και ο βρετανικός τύπος σχολιάζοντας αρνητικά την απόφαση αυτή του Βρετανού πρωθυπουργού να ακυρώσει την συνάντηση με τον Κυριάκο Μητσοτάκη.

Ο Κάμερον ζήτησε και συνάντησε τον Γεραπετρίτη στο ΝΑΤΟ

Την ίδια στιγμή, συνάντηση είχε σήμερα, Τρίτη ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης, με τον Υπουργό Εξωτερικών του Ηνωμένου Βασιλείου, David Cameron, κατόπιν αιτήματος του τελευταίου στο περιθώριο της Συνόδου των Υπουργών Εξωτερικών του ΝΑΤΟ.

Σύμφωνα με διπλωματικές πηγές, ο κύριος Γεραπετρίτης επεσήμανε τη διαφωνία αρχής που υφίσταται ως προς το ζήτημα της επιστροφής των γλυπτών του Παρθενώνα. Ωστόσο, οι δύο Υπουργοί συμφώνησαν ότι υφίσταται ανάγκη συνεργασίας για τη διαφύλαξη των διμερών σχέσεων Ελλάδας - Ηνωμένου Βασιλείου και την αντιμετώπιση κοινών προκλήσεων.

Το παρασκήνιο της διπλωματικής κρίσης

Η κρίση στις σχέσεις των δύο χωρών ξεκίνησε το βράδυ της Δευτέρας. Όπως μετέδωσε ο ΣΚΑΪ στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων, ενώ ο Κυριάκος Μητσοτάκης συναντάται με τον επικεφαλής του βρετανικού εργατικού κόμματος Κιρ Στάρμερ, χτυπάει το τηλέφωνο της διπλωματικής συμβούλου του πρωθυπουργού, Άννας Μαρία Μπούρα. Στην άλλη άκρη της γραμμής είναι ο πρέσβης της Βρετανίας στην Αθήνα, Μάθιου Λοτζ, όπου σε μία πρωτοφανή πολιτική απρέπεια, την ενημερώνει ότι ο Ρίσι Σούνακ ακυρώνει το προγραμματισμένο για σήμερα τετ α τετ του με τον Έλληνα ομόλογό του.

Αρχικά η Ντάουνινγκ Στριτ επικαλείται έκτακτη αλλαγή στο πρόγραμμα του Βρετανού Πρωθυπουργού. Αλλά σύντομα γίνεται αντιληπτό ότι αφορμή αποτελεί το ελληνικό αίτημα για επαναπατρισμό των Γλυπτών του Παρθενώνα, το οποίο είχε διατυπώσει μια μέρα νωρίτερα ο Κυριάκος Μητσοτάκης σε εκπομπή του BBC ONE.

Στη συνέχεια, ο Πρωθυπουργός ενημερώνεται για το άνευ προηγουμένου διπλωματικό φάουλ του του Βρετανού ομολόγου του μόλις αποχαιρετά τον Κιρ Στάρμερ και αντιδρά οργισμένα. Η απρέπεια ήταν διπλή με τα ψελλίσματα περί εναλλακτικής συνάντησης με τον Αναπληρωτή Πρωθυπουργό του Ηνωμένου Βασιλείου.

Οι Βρετανοί βλέπουν πολιτικές σκοπιμότητες

Όπως σχολιάζει ο ανταποκριτής του ΣΚΑΪ από το Λονδίνο, Θανάσης Γκαβός, δεν είναι λίγοι οι Βρετανοί που θεωρούν σκόπιμη την στάση αυτή από τον Βρετανό πρωθυπουργού ο οποίος επιθυμεί να αντιπαραβάλει τον εαυτό του με τους Εργατικούς που προηγούνται στις δημοσκοπήσεις, παρουσιάζοντας τον ευατό του ως υπερασπιτή των Γλυπτών την ώρα που ο Κιρ Στάρμερ παρουσιάζεται πιο διαλλακτικός απέναντι στο ζήτημα αυτό.

Χαρακτηριστική είναι και η δημοσκόπηση της YouGov όπου το 66% των Βρετανών αποδοκιμάζει την απόφαση του Σούνακ να ακυρώσει την συνάντηση με τον Κυριάκο Μητσοτάκη.

Ειδικότερα σε ερώτηση δημοσκόπησης της YouGov για το αν θεωρούν σωστή ή λανθασμένη την άρνηση του Βρετανού πρωθυπουργού να συναντήσει τον κ. Μητσοτάκη: το 11% απάντησε ότι η απόφαση ήταν σωστή, το 22% ότι δεν γνωρίζει, ενώ το 66% θεωρεί ότι η απόφαση ήταν λάθος.

«Ο πρωθυπουργός Ρίσι Σουνάκ ακύρωσε συνάντηση με τον Έλληνα πρωθυπουργό, που επρόκειτο να πραγματοποιηθεί σήμερα στο Λονδίνο, επειδή ο Έλληνας πρωθυπουργός επανέλαβε σε συνέντευξή του την επιθυμία της χώρας του να επιστραφούν τα Γλυπτά του Παρθενώνα στην Ελλάδα. Πιστεύετε ότι η Ντάουνινγκ Στριτ πήρε τη σωστή ή τη λανθασμένη απόφαση να ακυρώσει αυτή τη συνάντηση;»

Επιπροσθέτως, στο επίμαχο ερώτημα για την επιστροφή των Γλυπτών του Παρθενώνα στην Ελλάδα, το 49% θεωρεί πως τα αριστουργήματα του Παρθενώνα θα πρέπει να έρθουν ξανά στην χώρα μας ενώ μόλις 15% υποστηρίζει την παραμονή τους στην Βρετανία. Παράλληλα, το 26% δεν έχει πρόβλημα με καμία από τις δύο επιλογές, ενώ 10% απαντά «δεν γνωρίζω».

Καυστικά σχόλια από το βρετανικό τύπο

Αλλά και ο βρετανικός τύπος σχολιάζει αρνητικά την στάση αυτή του Ρίσι Σούνακ

Η «ελληνική τραγωδία του Ρίσι Σούνακ» έγραψε σε σχόλιό του το Politico. Ο Πρωθυπουργός Ρίσι Σούνακ βρίσκεται στο επίκεντρο μιας διπλωματικής καταιγίδας το πρωί, αφότου ακύρωσε μια προγραμματισμένη συνάντηση με τον Έλληνα ομόλογό του Κυριάκο Μητσοτάκη αναφέρει το Politico. «Μυριστήκαμε την επωαζόμενη σύγκρουση όταν το ‘’Νο. 10’’ δημοσιοποίησε ότι στην προγραμματισμένη πρωθυπουργική συνάντηση θα εμφανιζόταν ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Όλιβερ Ντάουντεν, κάτι που φαινόταν παράξενο, δεδομένου ότι ο Μητσοτάκης είχε πει στο τηλεοπτικό δίκτυο ότι επρόκειτο να συναντήσει τον Σούνακ. Μια ώρα περίπου αργότερα, ο Έλληνας πρωθυπουργός ανακοίνωσε ότι διακόπτει το ταξίδι του και γυρίζει σπίτι του» τονίζεται.

«Εσείς λέτε Γλυπτά του Παρθενώνα, εγώ λέω Ελγίνεια Μάρμαρα».

Διπλωματικό ατόπημα χαρακτηρίζουν και οι Financial Times την απόφαση του Βρετανού πρωθυπουργού, Ρίσι Σούνακ, να ακυρώσει τη συνάντηση με τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Μάλιστα, το δημοσίευμα λέει ότι τέτοιες ενέργειες μειώνουν τη Βρετανία στα μάτια των Ευρωπαίων εταίρων, αλλά και του κόσμου.

Την ίδια ώρα, ο αρθρογράφος χαρακτηρίζει μη ρεαλιστική την απαίτηση να επισκεφθεί Έλληνας πρωθυπουργός το Λονδίνο χωρίς να αναφερθεί στην επιστροφή των Γλυπτών.

