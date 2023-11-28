Διπλωματικό ατόπημα χαρακτηρίζουν οι Financial Times την απόφαση του Βρετανού πρωθυπουργού, Ρίσι Σούνακ, να ακυρώσει τη συνάντηση με τον Κυριάκο Μητσοτάκη.

Μάλιστα, το δημοσίευμα λέει ότι τέτοιες ενέργειες μειώνουν τη Βρετανία στα μάτια των Ευρωπαίων εταίρων, αλλά και του κόσμου.



Την ίδια ώρα, ο αρθρογράφος χαρακτηρίζει μη ρεαλιστική την απαίτηση να επισκεφθεί Έλληνας πρωθυπουργός το Λονδίνο χωρίς να αναφερθεί στην επιστροφή των Γλυπτών.

Αναφορικά με το πώς πρεπε να αντιδράσει, οι FT τονίζουν ότι «είτε έτσι είτε αλλιώς, η ενήλικη αντίδραση θα ήταν ο Σούνιακ να εκφράσει την ενόχλησή του, σταθερά αλλά ευγενικά, κατά τη συνάντησή του με τον Μητσοτάκη, να επαναδιατυπώσει τη θέση της κυβέρνησής του και να προχωρήσει».

«Η συμπεριφορά αυτή προς τον Μητσοτάκη δεν είχε νόημα. Είναι ένας κεντροδεξιός ηγέτης μιας ευρωπαϊκής δημοκρατίας και μέλος του ΝΑΤΟ. Οι δύο πρωθυπουργοί θα μπορούσαν να έχουν κάνει πολύτιμες συζητήσεις για θέματα όπως η Ουκρανία, το Μεσανατολικό και η κλιματική αλλαγή. Η Αθήνα έχει να μοιραστεί ευρεία τεχνογνωσία, ιδίως όσον αφορά τον χειρισμό των αιτούντων άσυλο, και θα μπορούσε να είναι ένας χρήσιμος σύμμαχος σε ένα ζήτημα τεράστιας πολιτικής σημασίας για τους Συντηρητικούς. Αντ′ αυτού δεν συζητήθηκε τίποτα», τονίζουν χαρακτηριστικά οι FT.



