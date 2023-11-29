Λονδίνο, Θανάσης Γκαβός

Τη θέση πως οι διαπραγματεύσεις για τα Γλυπτά του Παρθενώνα μπορούν να αποφέρουν μια «καλή συμφωνία», διατύπωσε αρμόδιο στέλεχος του Εργατικού Κόμματος της βρετανικής αξιωματικής αντιπολίτευσης.

Συγκεκριμένα, η σκιώδης υπουργός Πολιτισμού Θάνγκαμ Ντεμπονέρ δήλωσε στο BBC: «Επ' αυτού του συγκεκριμένου θέματος έχω την πεποίθηση πως το Βρετανικό Μουσείο και οι ελληνικές αρχές θα συνεχίσουν να διαπραγματεύονται για να έρθουν σε μια καλή συμφωνία, και αυτό είναι που τους στηρίζω να κάνουν».

Σημειώνεται ότι ως προς την εξήγηση της κίνησης του Βρετανού πρωθυπουργού Ρίσι Σούνακ να ακυρώσει τη συνάντηση με τον Κυριάκο Μητσοτάκη, το BBC εκτίμησε ότι ήταν μια προσπάθεια «να διαχωρίσει τη θέση του» για τα Γλυπτά από τον πιο θετικά διακείμενο στην επιστροφή Κιρ Στάρμερ, ηγέτη των Εργατικών, με στόχο να ικανοποιήσει το Συντηρητικό Κόμμα του.

Εν τω μεταξύ, τη θέση που διατυπώνει το τελευταίο διάστημα περί συνομιλιών για τα Γλυπτά του Παρθενώνα με την Ελλάδα που «συνεχίζονται και είναι εποικοδομητικές» επαναλαμβάνει το Βρετανικό Μουσείο στον απόηχο της διπλωματικής διαμάχης μετά την ακύρωση της συνάντησης Σούνακ-Μητσοτάκη.

Σε δήλωσή του το Μουσείο αναφέρει πως οι συνομιλίες αφορούν μια «σύμπραξη για τον Παρθενώνα», και πως μια τέτοια «μακροπρόθεσμη» συνεργασία θα επέφερε «σωστή ισορροπία μεταξύ του να μοιραζόμαστε τα σπουδαιότερα αντικείμενά μας με κοινά από όλο τον κόσμο και να διατηρούμε την ακεραιότητα της απίστευτης συλλογής που έχουμε στο μουσείο».

Η δήλωση έρχεται ενώ νεότερη δημοσκόπηση της YouGov δείχνει πως το 66% των Βρετανών θεωρεί εσφαλμένη την κίνηση του Ρίσι Σούνακ έναντι του Κυριάκου Μητσοτάκη, με μόνο 11% να θεωρεί σωστή την ακύρωση της συνάντησης.

Επίσης, το 49% των ερωτηθέντων τάσσεται υπέρ της επιστροφής των Γλυπτών στην Αθήνα, έναντι ποσοστού 15% που θέλει την παραμονή τους στο Λονδίνο.

«Ανούσιο διπλωματικό ατόπημα»

Αίσθηση έχει προκαλέσει και το άρθρο των Financial Times που καταλογίζει στον κ. Σούνακ «ανούσιο διπλωματικό ατόπημα» και «αυτογκόλ».

Το άρθρο σχολιάζει πως τέτοιες ενέργειες μικραίνουν τη Βρετανία στα μάτια της Ευρώπης και του κόσμου και πως δε θα ήταν ρεαλιστικό να αναμένει κανείς από τον Έλληνα πρωθυπουργό να βρεθεί στο Λονδίνο και να μην τονίσει το αίτημα επιστροφής των Γλυπτών.

Το άρθρο καταλήγει με την επισήμανση πως το «σνομπάρισμα» του κ. Σούνακ στον κ. Μητσοτάκη θα θυμίσει πως το Ηνωμένο Βασίλειο δεν έχει ακόμα επιστρέψει στη σοβαρότητα ως προς την άσκηση εξωτερικής πολιτικής μετά από το Brexit.

Εξάλλου, σε άρθρο του ο αρθρογράφος των Times Σάιμον Νίξον σχολιάζει μεταξύ άλλων πως ο κ. Σούνακ έβαλε τις κομματικές ισορροπίες πάνω από το εθνικό συμφέρον.

