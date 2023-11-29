Αντιδράσεις που κάνουν... κομμάτια τον Ρίσι Σούνακ

Της Αθηνάς Παπακώστα

Για έναν διπλωματικό πόλεμο, ο οποίος ξεκίνησε τη Δευτέρα και κλιμακώθηκε χθες, Τρίτη, μιλούν τα βρετανικά Μέσα Ενημέρωσης στην προσπάθειά τους να εξηγήσουν αυτό που η ευρωπαϊκή έκδοση του Politico ονόμασε ως «η ελληνική τραγωδία του Ρίσι Σούνακ» εννοώντας την ακύρωση του προγραμματισμένου τετ α τετ του Βρετανού πρωθυπουργού με τον Έλληνα ομόλογό του, Κυριάκο Μητσοτάκη.

H βρετανική εφημερίδα The Guardian συνομιλεί με Ευρωπαίο αξιωματούχο που μολονότι δεν κατονομάζεται τονίζει πως «εάν η Βρετανία επιθυμεί να είναι ανοιχτή στον κόσμο, σύμφωνα με τις διεθνείς αξίες και τη διπλωματία, δεν θα σταματούσε να μιλά σε φίλους εξαιτίας ενός προβλήματος που παραμένει πρόβλημα εδώ και σχεδόν 200 χρόνια».

Είχε ήδη προηγηθεί άρθρο των Financial Times σύμφωνα με το οποίο ο Βρετανός πρωθυπουργός προσπάθησε να δείξει ότι είναι λιγότερο διαλλακτικός από τον πολιτικό του αντίπαλο και αυτό για εκλογικές σκοπιμότητες. Όπως εξηγούσε το δημοσίευμα, «ο Ρίσι Σουνάκ θέλει να παρουσιαστεί ως υπερασπιστής των Γλυπτών του Παρθενώνα ενώ, απεικονίζει τον ηγέτη των Εργατικών της αντιπολίτευσης, Κιρ Στάρμερ, ως κάποιον που είναι έτοιμος να τα παραδώσει».

Διαρκείς ήταν οι συνδέσεις και οι συζητήσεις τις οποίες μετέδιδε το επίσης βρετανικό δίκτυο Sky News.

Σε μία εξ αυτών ο Εντ Βεϊζέι, μέλος του συμβουλίου της οργάνωσης Parthenon Project, μέλος των Τόρις και πρώην υπουργός Πολιτισμού του Ηνωμένου Βασιλείου τόνιζε ότι «ο Ρίσι Σούνακ δεν χρειαζόταν να αντιδράσει κατ΄ αυτόν τον τρόπο» ο οποίος, όπως εξήγησε, «δεν βοηθά τις σχέσεις της χώρας με την Ελλάδα».

Την ίδια στιγμή, o Mπεν Μπράντσω, μέλος των Εργατικών, δήλωνε ότι τάσσεται υπέρ της επιστροφής των Γλυπτών του Παρθενώνα πίσω στην Ελλάδα υπογραμμίζοντας «εάν κάποιος είχε πάρει μακριά το μισό Stonehenge πριν από 200 χρόνια τότε θα αισθανόμασταν όπως ακριβώς οι Έλληνες».

Από την πλευρά της, η Συντηρητική Αλίσια Κιρνς, πρόεδρος της Επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων του κοινοβουλίου, είπε ότι η απόφαση Σούνακ να ακυρώσει τη συνάντησή του με τον Έλληνα πρωθυπουργό αποτελεί «τρέλα» δηλώνοντας, παράλληλα, ότι «δυσκολεύεται να πιστέψει ότι πρώην πρωθυπουργοί του Ην. Βασιλείου δεν είχαν (στο παρελθόν) συζητήσει για τα Γλυπτά του Παρθενώνα όταν συναντούσαν Έλληνες ομολόγους τους».

Ο πυρετός εντός του Ηνωμένου Βασιλείου παραμένει με ανώτερο διπλωμάτη - ο οποίος δεν κατονομάζεται σε άρθρο του Sky News - να περιγράφει τη συμπεριφορά του Βρετανού πρωθυπουργού ως «γελοία» και «ειρωνική» ενώ, υπουργός του Ρίσι Σούνακ – που επίσης δεν κατονομάζεται - μιλά για λανθασμένη απόφαση. Παράλληλα, άλλη πηγή, επίσης από το βρετανικό κοινοβούλιο, τόνιζε ότι ο Βρετανός πρωθυπουργός το μόνο που κατάφερε ήταν το θέμα απλώς... να συζητηθεί περαιτέρω.

Και δεν έχει άδικο αφού, σύμφωνα, με νέα δημοσκόπηση από την πλατφόρμα YouGov, η μεταστροφή της κοινής γνώμης στη Βρετανία για το θέμα των Γλυπτών του Παρθενώνα αποτυπώνεται εκ νέου.

Ειδικότερα, το 49% θεωρεί σωστή την επιστροφή τους στην Ελλάδα ενώ, μόλις το 15% επιθυμεί την παραμονή τους στη Βρετανία.

Επίσης, στην ίδια δημοσκόπηση με δείγμα 2.871 Βρετανούς πολίτες οι ερωτηθέντες κλήθηκαν να απαντήσουν εάν η Ντάουνινγκ Στριτ πήρε τη σωστή ή τη λανθασμένη απόφαση για την ακύρωση της συνάντησης. Το 66% των ερωτηθέντων απάντησε ότι θεωρεί λάθος την κίνηση του Βρετανού πρωθυπουργού με το 11% να την επιδοκιμάζει και ένα 22% να απαντά πως "δεν γνωρίζει".

Δεν είναι λίγοι εκείνοι που πίσω από την αντίδραση Σούνακ βλέπουν εσωτερικούς πολιτικούς συσχετισμούς στο Ηνωμένο Βασίλειο, όπως έγραψε το TIME, καθώς εξηγούν ότι η χώρα σε έναν χρόνο από τώρα έχει εκλογές.

Ο βρετανός πρωθυπουργός, Ρίσι Σούνακ, βρίσκεται με την πλάτη στον τοίχο καθώς ο ηγέτης των Εργατικών Κιθ Στάρμερ προηγείται ακόμη και έως 20 μονάδες μοιάζοντας, σύμφωνα με αναλυτές, με πρωθυπουργό σε αναμονή. Και το γαϊτανάκι αντιδράσεων συνεχίζεται ...

