Ούτε εικοσιτέσσερις ώρες δεν κράτησε το καλό κλίμα από τη συνάντηση των προέδρων του ΣΥΡΙΖΑ και του ΠΑΣΟΚ- ΚΙΝΑΛ, αφού η δήλωση του κ.Κασσελάκη νωρίτερα το πρωί της Τρίτης, ότι δεν παρέστη στην τιμητική εκδήλωση για τον Κώστα Σημίτη γιατί «δεν έχει δουλειά με εκείνους που σπατάλησαν δισεκατομμύρια του ελληνικού λαού» δυναμιτίζει την ατμόσφαιρα. Μετά τον κυβερνητικό εκπρόσωπο που είχε προτρέψει τον κ.Κασσελάκη να διαβάσει ιστορία για το ποιος χρέωσε τη χώρα, ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ, Θανάσης Γλαβίνας καταλογίζει τον πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ ότι επαλαμβάνει τον χυδαίο λαϊκισμο κατά του ΠΑΣΟΚ και «αποδεικνύει ότι μέντοράς του είναι ο κ.Πολάκης».

Ειδικότερα, ο κ.Γλαβίνας, αναφέρει:«Ο κ. Κασσελάκης φαίνεται ότι όχι μόνο δεν είχε κατασταλάξει ιδεολογικά στα 24 του χρόνια, αλλά αγνοεί και την πρόσφατη ιστορία της χώρας.



Η προσφορά του πρώην Πρωθυπουργού και Προέδρου του ΠΑΣΟΚ, Κώστα Σημίτη, αναγνωρίζεται, ακόμη και από τους ορκισμένους ιδεολογικούς του αντιπάλους. Ο πρώην Πρωθυπουργός πρωταγωνίστησε στα μεγάλα έργα υποδομών, που άλλαξαν την εικόνα της χώρας, προώθησε βαθιές μεταρρυθμίσεις στο κοινωνικό κράτος, πέτυχε την ένταξη της Κύπρου στην Ε.Ε. και ενίσχυσε το κράτος δικαίου και τα θεσμικά αντίβαρα με την ίδρυση των ανεξάρτητων αρχών, τις οποίες όψιμα ο Πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ προσποιείται πως υπερασπίζεται.



Επαναλαμβάνοντας τον χυδαίο λαϊκισμό κατά του ΠΑΣΟΚ, ο κ. Κασσελάκης αποδεικνύει ότι μέντοράς του είναι ο κ. Πολάκης».

