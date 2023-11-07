Απάντηση στον Παύλο Μαρινάκη δίνει με δήλωσή της η εκπρόσωπος του ΣΥΡΙΖΑ Δώρα Αυγέρη. Πιο αναλυτικά:

«Την εικόνα μιας απόλυτα διχασμένης ΝΔ προσπάθησε μάταια να διασκεδάσει ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, μετά την χθεσινή αντιφατική παρουσία του πρωθυπουργού στην εκδήλωση προς τιμήν του Κώστα Σημίτη, αφού προηγουμένως είχε παραβρεθεί σε εκδήλωση στη μνήμη της Μαριέττας Γιαννάκου, με κεντρικό ομιλητή τον Κώστα Καραμανλή.

Μάλιστα, όταν ερωτάται για την κριτική που ασκούσε η ΝΔ στον Κώστα Σημίτη, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος μάς προτρέπει να κοιτάμε στο μέλλον. Την ίδια στιγμή που συστήνει στον Αρχηγό της Αξιωματικής Αντιπολίτευσης να διαβάσει ιστορία για το ποιος χρεοκόπησε τη χώρα! Μάλλον ο κ. Μαρινάκης χρειάζεται να διαβάσει την ιστορία των χρεών των κομμάτων που χρεοκόπησαν τη χώρα και έφεραν τόσα δεινά στο λαό.

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος έσπευσε για ακόμα μια φορά να υποστηρίξει την κυβερνητική επιλογή για στοχοποίηση των Ανεξάρτητων Αρχών που διερευνούν το σκάνδαλο των υποκλοπών, υπερασπιζόμενος τη δήλωση του πρωθυπουργού από βήματος Βουλής, ότι ο πρόεδρος της ΑΔΑΕ θέτει «τη δική του ατζέντα».

Σε όσες εκδηλώσεις για τον «εκσυγχρονισμό» της χώρας και αν παραστεί ο Κυριάκος Μητσοτάκης, είναι βέβαιο ότι το επιτελικό παρακράτος των παρακολουθήσεων που έχει στηθεί και προσπαθεί να προστατεύσει από κάθε έλεγχο, δεν προάγει ούτε την πρόοδο ούτε τη σύγκλιση της χώρας με τις ευρωπαϊκές αξίες της Δημοκρατίας και του κράτους Δικαίου.

Άλλωστε όπως είπε και ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, με αφορμή τη συνάντηση Κασσελάκη-Ανδρουλάκη, «τα παρακολουθούμε όλα». Το γνωρίζουμε, κ. Μαρινάκη…».

Νωρίτερα ο κ. Μαρινάκης είχε δηλώσει:

«Εγώ δεν είμαι ούτε εκπρόσωπος Τύπου του πρώην πρωθυπουργού, αλλά απαντώντας σε αυτό που είπε ο κ. Κασσελάκης ας διαβάσει λίγο ιστορία να δει τι έγινε το 2015 να μάθει για το τρίτο και αχρείαστο μνημόνιο, είπε και πρόσθεσε ότι όπως υπάρχει συνέχεια στο κράτος υπάρχει και στα κόμματα. «Δεν ίδρυσε νέο πολιτικό φορέα ο κ. Κασσελάκης. Το κόμμα στο οποίο εξελέγη με μεγάλο ποσοστό προϋπήρχε. Πριν μιλήσει ο κ. Κασσελάκης για χρέη καλό είναι να διαβάσει την πρόσφατη ιστορία πριν κάνει ανάλυση για την παλαιότερη αυτής».

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.