Για στοχευμένες επιθέσεις εναντίον του εκλεγμένου δημάρχου Αθηναίων μιλά το επιτελείο του με αφορμή τοποθετήσεις κυβερνητικών στελεχών σε σχέση με την παρέμβαση του κ.Χάρη Δούκα στην υπόθεση του μετρό Εξαρχείων και την κοπή δένδρων στην πλατεία. Το περιβάλλον του κ.Δούκα ξεκαθαρίζει ότι η θέση του τελευταίου είναι σαφής, θέλει και μετρό και δένδρα.

Ειδικότερα, από το περιβάλλον του κ.Δούκα σημείωναν ότι «μας προκαλεί μεγάλο προβληματισμό ότι μετά τις χθεσινές προκλητικές δηλώσεις του κ. Γεωργιάδη και ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, σήμερα, επιχειρεί να διαστρεβλώσει τις θέσεις του νεοεκλεγέντος Δημάρχου Αθηναίων, κ. Δούκα.

Θα θέλαμε να ενημερώσουμε τον κ. Μαρινάκη ότι η θέση του κ. Δούκα είναι σαφής. Θέλουμε και Μετρό και δέντρα, όπως συμβαίνει σε όλες τις ευρωπαϊκές χώρες και όπως επιθυμούν οι Αθηναίοι πολίτες.

Οι στοχευμένες επιθέσεις κυβερνητικών στελεχών εναντίον του κ. Δούκα, και μάλιστα πριν ακόμα εκείνος αναλάβει καθήκοντα, εγείρουν σοβαρά ερωτήματα».

