Μητσοτάκης προς αγρότες: Ανοιχτός διάλογος με ανοιχτούς δρόμους

Μιλώντας σήμερα στο Χαϊδάρι ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, έστειλε νέο μήνυμα στους αγρότες λέγοντας: «Να το ξαναπώ, ανοιχτός διάλογος με ανοιχτούς δρόμους. Κάνεις δεν μπορεί να εκβιάζει το κοινωνικό σύνολο όσο δίκαιο κι αν είναι το αίτημα του».

Στη διάρκεια της ομιλίας του ο πρωθυπουργός σημείωσε: «Να μην αισθάνεται κανείς ότι κάποια κοινωνική ομάδα μπορεί να έχει κάποια προνομιακή μεταχείριση, επειδή μπορεί να φωνάζει περισσότερο όταν διαδηλώνει».

Απευθυνόμενος στους αγρότες είπε: «Και στους φίλους μου τους αγρότες, οι οποίοι είναι σήμερα στο δρόμο, τους λέω ότι εμείς είμαστε αυτοί που μειώσαμε τη φορολογία στους αγρότες, που διαπραγματευτήκαμε μία Κοινή Αγροτική Πολιτική που ναι, έχει δυσκολίες -και εδώ είμαστε πάλι να συζητήσουμε για το πώς μπορούμε να την κάνουμε καλύτερη- που πολεμήσαμε τις παράνομες ελληνοποιήσεις, που δώσαμε παραπάνω από 1 δισεκατομμύριο ευρώ -προσέξτε: 1 δισεκατομμύριο ευρώ- στην τετραετία για αποζημιώσεις από φυσικές καταστροφές.

Είμαστε πάντα ανοιχτοί στο διάλογο, αλλά, να το ξαναπώ: ανοιχτός διάλογος με ανοιχτούς δρόμους. Κανείς δεν μπορεί να εκβιάζει το κοινωνικό σύνολο, όσο δίκαιο και αν είναι το αίτημά του, και να διαταράσσει την κοινωνική και οικονομική ζωή του τόπου».

Στη διάρκεια της περιοδείας του στο Χαϊδάρι ο πρωθυπουργός, απευθυνόμενος σε πολίτες, είπε ότι έχει περπατήσει πολλές φορές στους δρόμους της περιοχής, ως βουλευτής, ως υπουργός, ως πρωθυπουργός.

Θέλησε μάλιστα να τους πει ένα μεγάλο «ευχαριστώ» γιατί όπως τόνισε «μαζί καταφέραμε να πετύχουμε κάτι το οποίο ενδεχομένως πριν από κάποια χρόνια να έμοιαζε με άπιαστο όνειρο: να φέρουμε τη ΝΔ πρώτη σε όλη τη Δυτική Αθήνα. Ειδικά εδώ πέρα στο Χαϊδάρι, πήραμε 38% και ο ΣΥΡΙΖΑ 19% και αυτό το οφείλουμε σε όλους εσάς.

Το οφείλουμε στους παλιούς αγωνιστές της παράταξης, τους οποίους πάντα θέλω να μνημονεύω διότι εσείς κρατήσατε το κόμμα όρθιο στις δύσκολες στιγμές. Το οφείλουμε όμως και σε πολλούς νέους φίλους, οι οποίοι ήρθαν και ενώθηκαν με τη μεγάλη προοδευτική μας παράταξη, διότι σήμερα η ΝΔ είναι το μόνο πραγματικά λαϊκό κόμμα στην πατρίδα μας που εκφράζει τις ανησυχίες και τις προσδοκίες όλων των Ελλήνων».

Ο χαιρετισμός του πρωθυπουργού

«Αγαπητέ Πρόεδρε, φίλες και φίλοι, Νεοδημοκράτισσες και Νεοδημοκράτες, καλημέρα.

Είναι μία ηλιόλουστη μέρα σήμερα και θέλησα να βρεθώ μαζί σας, εδώ στο Χαϊδάρι, σε μία περιοχή την οποία γνωρίζω πολύ καλά, σε ένα δρόμο που τον έχω περπατήσει πολλές φορές ως βουλευτής, ως Υπουργός, ως Πρωθυπουργός, για να σας πω ένα μεγάλο «ευχαριστώ». Γιατί μαζί καταφέραμε να πετύχουμε κάτι το οποίο ενδεχομένως πριν από κάποια χρόνια να έμοιαζε με άπιαστο όνειρο: να φέρουμε τη Νέα Δημοκρατία πρώτη σε όλη τη Δυτική Αθήνα.

Ειδικά εδώ στο Χαϊδάρι, Πρόεδρε, χαίρομαι που το θύμισες, πήραμε 38% και ο ΣΥΡΙΖΑ 19% και αυτό το οφείλουμε σε όλους εσάς. Το οφείλουμε στους παλιούς αγωνιστές της παράταξης, τους οποίους πάντα θέλω να μνημονεύω, διότι εσείς κρατήσατε το κόμμα όρθιο στις δύσκολες στιγμές.

Το οφείλουμε, όμως, και σε πολλούς νέους φίλους, οι οποίοι ήρθαν και ενώθηκαν με τη μεγάλη προοδευτική μας παράταξη, διότι σήμερα η Νέα Δημοκρατία είναι το μόνο πραγματικά λαϊκό κόμμα στην πατρίδα μας, που εκφράζει τις ανησυχίες και τις προσδοκίες όλων των Ελλήνων.

Το αποτέλεσμα αυτό το οποίο μας δώσατε στις διπλές κάλπες του περασμένου Μαΐου και Ιουνίου, είναι για εμάς μία μεγάλη ευθύνη: να συνεχίσουμε να υλοποιούμε το πρόγραμμά μας, να οδηγούμε την Ελλάδα ολοένα και ψηλότερα, να αντιμετωπίζουμε όλες τις πρόσκαιρες δυσκολίες, αλλά κυρίως να στεκόμαστε κοντά στους πολίτες, στους πιο αδύναμους συμπολίτες μας, με πολιτικές οι οποίες προτάσσουν, πρώτα και πάνω απ’ όλα, την αποτελεσματικότητα.

Και δεν είναι τυχαίο το αποτέλεσμα που πήραμε στη Δυτική Αθήνα, φίλες και φίλοι. Είναι αποτέλεσμα όχι μόνο συντονισμένης δουλειάς που έγινε σε κομματικό επίπεδο, αλλά και συγκεκριμένων πολιτικών που έβαλαν τη χώρα σε τροχιά ανάπτυξης, άρχισαν να βελτιώνουν τα εισοδήματα, έσωσαν τις δουλειές στα ναυπηγεία, δημιούργησαν πολλές καινούργιες δουλειές, για να μπορέσουμε να δώσουμε διέξοδο στο πρόβλημα της ανεργίας.

Και σε αυτόν το δρόμο θέλω να δεσμευτώ ότι θα συνεχίσουμε γιατί, πρώτα και πάνω απ’ όλα, όταν η οικονομία μας αναπτύσσεται -και αναπτύσσεται γρήγορα- υπάρχει δημοσιονομικό πλεόνασμα για να μπορούμε να εφαρμόζουμε κοινωνικές πολιτικές που τελικά βελτιώνουν την καθημερινότητα και την ποιότητα ζωής όλων των πολιτών.

Πάρτε για παράδειγμα την υγεία. Είχα την ευκαιρία χθες να βρεθώ στο Τζάνειο νοσοκομείο και να διαπιστώσω ο ίδιος τη μεγάλη διαφορά του νοσοκομείου, πριν κάνουμε την παρέμβαση για την ανακατασκευή τεσσάρων ορόφων και μετά. Ίδιες παρεμβάσεις θα γίνουν σε όλα τα νοσοκομεία και σε όλα τα κέντρα υγείας της χώρας.

Το Υπουργείο Υγείας δρομολογεί μια σημαντικότατη πρωτοβουλία για να επιταχύνει και να εξορθολογήσει τις λίστες των χειρουργείων. Και ξέρω ότι εδώ στο Αττικό, ένα θαυμάσιο νοσοκομείο, υπάρχουν ακόμα ζητήματα και δεν θέλω να αισθάνεστε ότι πρέπει να περιμένετε πολλούς μήνες για να κάνετε ένα χειρουργείο, το οποίο ενδεχομένως να επείγει.

Πρωτοβουλίες, λοιπόν, όπως τα απογευματινά χειρουργεία και η διαφάνεια στις λίστες των χειρουργείων, ποιους θα ευνοήσουν τελικά, φίλες και φίλοι; Τους πιο αδύναμους, αυτούς που έχουν ανάγκη το Εθνικό Σύστημα Υγείας και δεν πρέπει να αισθάνονται ότι θα περιμένουν πολλούς μήνες στην ουρά, γιατί μπορεί να υπάρχει κάποιος επιτήδειος ο οποίος μπορεί να τους προσπεράσει.

Τα θέματα ασφάλειας. Βλέπω εδώ και τον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη. Ξέρετε πόσο σημαντικά είναι στη δική μας πολιτική προτεραιοποίηση και γνωρίζετε πολύ καλά ότι η κατεύθυνση την οποία έχουμε δώσει στο Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη είναι να βγάλουμε περισσότερους αστυνομικούς στον δρόμο, ώστε όλες και όλοι να αισθάνεστε ασφαλείς στις γειτονιές σας.

Τα ζητήματα που έχουν να κάνουν με την παιδεία. Δείτε τώρα τι γίνεται στα πανεπιστήμια. Θέλω να θυμίσω, όμως, σε όσους σήμερα αντιδρούν στον νόμο τον οποίον θα φέρουμε προς ψήφιση, ότι τα μη κρατικά, μη κερδοσκοπικά πανεπιστήμια ήταν κεντρικός πυρήνας του προεκλογικού προγράμματος της Νέας Δημοκρατίας.

Υλοποιούμε τις προεκλογικές μας δεσμεύσεις. Απελευθερώνουμε και τα δημόσια Πανεπιστήμια από τις μικρές μειοψηφίες που θέλουν να τα κρατούν ομήρους άλλων εποχών. Επ’ αυτής της κυβέρνησης, θέλω να το θυμίσω, καταργήθηκε ουσιαστικά το άσυλο στα πανεπιστήμια ώστε να μπορεί να παρεμβαίνει η αστυνομία, να εκκενώνει μια κατάληψη, η οποία κατάληψη, μην το ξεχνάμε, είναι μία παράνομη πράξη.

Έχουμε εδώ μαζί μας νέους φοιτητές. Μηχανολόγος μηχανικός μπήκε στο Μετσόβιο Πολυτεχνείο με πολλή δουλειά, με πολλή προσπάθεια. Δεν θέλει να πηγαίνει σε μία σχολή η οποία είναι κλειστή για μία κατάληψη παράνομη, για την οποία αποφασίζει μία μικρή μειοψηφία, και να στερείται τη δυνατότητα να τελειώσει στην ώρα του για να μπορεί να προχωρήσει τη ζωή του.

Η σιωπηλή πλειοψηφία, λοιπόν, στηρίζει αυτές τις πρωτοβουλίες. Και να σας πω και κάτι για τα μη κρατικά, μη κερδοσκοπικά Πανεπιστήμια; Γιατί πρέπει -και το λέω αυτό γιατί σήμερα παρουσιάζεται το σχετικό νομοσχέδιο- δεκάδες χιλιάδες νέα παιδιά να φεύγουν στο εξωτερικό, να πληρώνετε εσείς οι γονείς για σπουδές στο εξωτερικό, όταν θα μπορούν να σπουδάσουν στην Ελλάδα και να μετατρέψουμε την Ελλάδα σε εκπαιδευτικό κέντρο, όπως το έκανε η Κύπρος; Το ίδιο μπορούμε να κάνουμε και εμείς. Αυτό θα είναι προς όφελος τελικά της κοινωνίας.

Αυτές τελικά, φίλες και φίλοι, είναι οι πραγματικές προοδευτικές πολιτικές τις οποίες μία μεγάλη λαϊκή παράταξη, όπως η Νέα Δημοκρατία, μπορεί να υλοποιεί. Θα επιμείνουμε στην υλοποίησή τους. Και πάντα θα προτάσσουμε ως κύριο μέλημά μας την κοινωνική δικαιοσύνη. Διότι ξέρω ότι τα πράγματα δεν είναι εύκολα και ξέρω πολύ καλά ότι τα νοικοκυριά σήμερα, ειδικά εδώ στη Δυτική Αθήνα, δοκιμάζονται από την ακρίβεια.

Εμείς, όμως, πάλι είμαστε αυτοί που στηρίξαμε το διαθέσιμο εισόδημα, στηρίξαμε τις νέες οικογένειες. Εμείς είμαστε αυτοί που δώσαμε 2.000 ευρώ το 2019 για τη γέννηση κάθε παιδιού στην πατρίδα μας και ήρθαμε τώρα και αυξήσαμε το ποσό αυτό, αναδρομικά μάλιστα από 1/1/2023, διότι αναγνωρίζουμε ότι το να έχεις σήμερα μία οικογένεια, να μεγαλώνεις ένα παιδί, είναι μεγάλο κόστος. Και θέλουμε να έρθουμε να στηρίξουμε τις οικογένειες πάλι από τι; Από το πλεόνασμα της ανάπτυξης.

Όμως, προσέξτε, η δουλειά μας είναι να μπορούμε να αντιμετωπίζουμε όλα τα κοινωνικά αιτήματα με δικαιοσύνη και να μην αισθάνεται κανείς ότι κάποια κοινωνική ομάδα μπορεί να έχει κάποια προνομιακή μεταχείριση επειδή μπορεί να φωνάζει περισσότερο ή να διαδηλώνει πιο έντονα.

Και στους φίλους μου τους αγρότες, οι οποίοι είναι σήμερα στο δρόμο, τους λέω ότι εμείς είμαστε αυτοί που μειώσαμε τη φορολογία στους αγρότες, που διαπραγματευτήκαμε μία Κοινή Αγροτική Πολιτική που ναι, έχει δυσκολίες -και εδώ είμαστε πάλι να συζητήσουμε για το πώς μπορούμε να την κάνουμε καλύτερη- που πολεμήσαμε τις παράνομες ελληνοποιήσεις, που δώσαμε παραπάνω από 1 δισεκατομμύριο ευρώ -προσέξτε: 1 δισεκατομμύριο ευρώ- στην τετραετία για αποζημιώσεις από φυσικές καταστροφές.

Είμαστε πάντα ανοιχτοί στο διάλογο, αλλά, να το ξαναπώ: ανοιχτός διάλογος με ανοιχτούς δρόμους. Κανείς δεν μπορεί να εκβιάζει το κοινωνικό σύνολο, όσο δίκαιο και αν είναι το αίτημά του, και να διαταράσσει την κοινωνική και οικονομική ζωή του τόπου.

Φίλες και φίλοι, θέλω να σας θυμίσω επίσης ότι έχουμε μία ακόμα σημαντική εκλογική αναμέτρηση μπροστά μας. Και το 2024 είναι χρονιά εκλογών, είναι χρονιά ευρωεκλογών και αυτό αποκτά μία ξεχωριστή σημασία γιατί το 2024 είναι και ένα επετειακό ορόσημο: 50 χρόνια από την αποκατάσταση της δημοκρατίας και 50 χρόνια από την ίδρυση της μεγάλης μας παράταξης, της Νέας Δημοκρατίας, από τον Κωνσταντίνο Καραμανλή.

Και όταν θα προσέλθουμε στις κάλπες να ψηφίσουμε, θα πρέπει να αναλογιστούμε ότι στέλνουμε ευρωβουλευτές στην Ευρωβουλή. Οι οποίοι θα πρέπει να είναι οι κατάλληλοι ευρωβουλευτές για να διαπραγματευτούν κρίσιμα ζητήματα, τα οποία αφορούν τελικά το ίδιο το μέλλον της χώρας.

Προσερχόμαστε σε αυτή την εκλογική μάχη, θα σας έλεγα, από μία θέση φυσικού συγκριτικού πλεονεκτήματος, διότι δεν υπάρχει κανείς να αμφισβητεί ότι η Νέα Δημοκρατία είναι το κόμμα της Ευρώπης. Είναι το κόμμα που έβαλε την Ελλάδα στην Ευρώπη, είναι το κόμμα που κράτησε την Ελλάδα στην Ευρώπη και είναι το κόμμα το οποίο κάνει τώρα την Ελλάδα Ευρώπη, με πολύ κόπο, σε πολλά επίπεδα.

Να σας πω και κάτι ακόμα: σε αυτές τις ευρωεκλογές, -δεν το λέμε αρκετά και θέλω να το θυμίζουμε, το λέω και στα κομματικά μας στελέχη-, θέλω να σας θυμίσω ότι έχουμε τη δυνατότητα για πρώτη φορά να ψηφίσουμε και επιστολικά.

Τι σημαίνει αυτό; Σε λίγες μέρες θα ανοίξει η σχετική πλατφόρμα. Προσέξτε, ηλικιωμένοι, ανάπηροι, άνθρωποι με δυσκολία στο να προσέλθουν στην κάλπη, εργαζόμενοι, νέα παιδιά τα οποία μπορεί να δουλεύουν σεζόν, μαθητές. Είσαι 17-18 χρονών, δίνεις πανελλαδικές εξετάσεις, δεν θέλεις να πας στις 9 Ιουνίου, μέσα στις εξετάσεις, να ψηφίσεις. Μπορείς, για πρώτη φορά, να ψηφίσεις και επιστολικά, εάν εγγραφείς στη σχετική πλατφόρμα. Γιατί τελικά στην πράξη αποδεικνύεται, φίλες και φίλοι, ποιος αγωνίζεται για να γίνει η δημοκρατία μας πιο ισχυρή.

Η Νέα Δημοκρατία είναι το κόμμα που κάνει τη δημοκρατία πιο ισχυρή, δίνοντας τη δυνατότητα σε περισσότερους πολίτες να ψηφίσουν και αποκρούοντας και όλη αυτή τη φιλολογία περί μεγάλης αποχής, που όντως είναι ένα πρόβλημα το οποίο όλοι αντιμετωπίζουμε.

Θέλω, λοιπόν, φίλες και φίλοι, να σας επαναλάβω από καρδιάς πόσο βαριά είναι η ευθύνη την οποία αισθάνομαι να έχετε εναποθέσει στους ώμους μου, στους ώμους της κυβέρνησης, να υλοποιήσουμε το πρόγραμμα για το οποίο μας εμπιστευτήκατε.

Και να σας πω και πάλι ότι στις εκλογές, τις διπλές εκλογές του περασμένου Μαΐου και του Ιουνίου, γκρεμίστηκαν οι ταμπέλες και οι προκαταλήψεις. Και αυτό το οποίο πετύχαμε εδώ, στη Δυτική Αθήνα, θα έχει ρίζες, θα έχει συνέχεια, και η Δυτική Αθήνα θα είναι και πάλι στην πρώτη γραμμή της μεγάλης νίκης της Νέας Δημοκρατίας στις ευρωεκλογές που έρχονται.

Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την παρουσία σας, σας ευχαριστώ για την αγάπη σας και για το χειροκρότημά σας. Να είστε καλά, καλή χρονιά να ευχηθώ, είμαστε ακόμα στην αρχή της χρονιάς και όλα θα πάνε καλύτερα.

Να είστε καλά, σας ευχαριστώ πολύ.»

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.