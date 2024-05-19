Νέες μάχες στη δυτική Λιβύη

Συγκρούσεις ανάμεσα σε ομάδες ενόπλων ξέσπασαν το βράδυ της Παρασκευής στην πόλη Ζαουίγια, δυτικά της λιβυκής πρωτεύουσας, της Τρίπολης, δήλωσε χθες Σάββατο αξιωματούχος στο Γαλλικό Πρακτορείο.

Το υπουργείο Υγείας της Κυβέρνησης Εθνικής Ενότητας (ΚΕΕ), με έδρα την Τρίπολη, ανέφερε πως καταβάλλονται προσπάθειες να απομακρυνθούν εσπευσμένα κάτοικοι συνοικιών της πόλης και να διακομιστούν τραυματίες σε νοσοκομεία, χωρίς να υπεισέλθει σε λεπτομέρειες. Μέσα ενημέρωσης έκαναν λόγο για θύματα —κατά το πρακτορείο ειδήσεων Ρόιτερς μεταδόθηκαν πληροφορίες για τουλάχιστον έναν νεκρό και άλλους έξι τραυματίες—, κάτι που δεν έχει επιβεβαιωθεί επίσημα σε αυτό το στάδιο.

«Νότιοι τομείς στην πόλη Ζαουίγια έχουν μετατραπεί σε θέατρο συγκρούσεων ανάμεσα σε ομάδες ενόπλων από την περασμένη νύχτα», διευκρίνισε ο αξιωματούχος των υπηρεσιών ασφαλείας της πόλης, που απέχει περίπου πενήντα χιλιόμετρα από τη λιβυκή πρωτεύουσα.

Οι μάχες «συνεχίζονταν» χθες, αλλά «σποραδικά», κατά την ίδια πηγή.

Η λιβυκή Ερυθρά Ημισέληνος από την πλευρά της ανέφερε χθες πως απομάκρυνε εσπευσμένα κάποιες οικογένειες από ζώνες που πλήττονται.

Χθες το πρωί τα σχολεία στη Ζαουίγια δεν άνοιξαν κι ορισμένοι δρόμοι προς την πόλη ήταν κλειστοί, σύμφωνα με τον αξιωματούχο των υπηρεσιών ασφαλείας.

Ούτε οι λόγοι, ούτε το ποιες είναι οι ομάδες που συγκρούονται έχουν ξεκαθαρίσει μέχρι τώρα.

Βίντεο που μεταφορτώθηκαν σε ιστότοπους κοινωνικής δικτύωσης —το Γαλλικό Πρακτορείο δεν ήταν σε θέση να επαληθεύσει αν είναι αυθεντικά— εικονίζουν ενόπλους πάνω σε οχήματα 4x4 καθώς βάλλουν με βαριά πολυβόλα εναντίον αντιπάλων τους. Άλλα εικονίζουν καπνούς να υψώνονται από κάποιες συνοικίες της Ζαουίγιας.

Σε αυτή την πόλη βρίσκεται το μεγαλύτερο λιβυκό διυλιστήριο σε λειτουργία, με δυναμικότητα 120.000 βαρελιών την ημέρα.

Η πορεία της Λιβύης για να γυρίσει τη σελίδα των χρόνων του πολέμου και του χάους που ακολούθησαν την εξέγερση του 2011, όταν ανατράπηκε το καθεστώς του συνταγματάρχη Μουάμαρ Καντάφι, συνεχίζει να συναντά πολλές δυσκολίες. Η χώρα παραμένει διχασμένη, με δυο κυβερνήσεις, τη μια, που αναγνωρίζεται από τον ΟΗΕ, στην πρωτεύουσα, την αντίπαλή της στο ανατολικό τμήμα της χώρας.

Παρότι γενικά καταγράφεται σχετική ηρεμία τα τελευταία χρόνια, οι εχθροπραξίες ανάμεσα σε κάποιες από τη μυριάδα των ενόπλων ομάδων που παραμένουν παρούσες δεν είναι ασυνήθιστες.

Στα μέσα Απριλίου, ισχυρές ένοπλες οργανώσεις ενεπλάκησαν σε μάχες στην καρδιά της Τρίπολης.

Τον Αύγουστο του 2023, μάχες ανάμεσα σε δυο οργανώσεις στην πρωτεύουσα στοίχισαν τη ζωή σε τουλάχιστον 55 ανθρώπους.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.