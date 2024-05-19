ΟΗΕ: HΠΑ και Κύπρος αύξησαν την ανθρωπιστική βοήθεια στη Γάζα, αλλά χρειάζονται περισσότερα

Τα Ηνωμένα Έθνη καλωσόρισαν κάθε προσπάθεια για να διασφαλιστεί ότι η ανθρωπιστική βοήθεια φτάνει στη Γάζα κι εξέφρασαν ευγνωμοσύνη στις ΗΠΑ, στην Κύπρο και σε άλλες χώρες για τη διατήρηση του θαλάσσιου διαδρόμου ανοικτού, ως πρόσθετης οδού για τις παραδόσεις βοήθειας στη Λωρίδα της Γάζας.

«Οι Παλαιστίνιοι άμαχοι στη Γάζα χρειάζονται απεγνωσμένα τρόφιμα, νερό και άλλα απαραίτητα», τόνισε η Μόνιμη Αντιπρόσωπος των ΗΠΑ στα Ηνωμένα Έθνη Λίντα Τόμας-Γκρίνφιλντ με ανάρτησή της σε ιστότοπους κοινωνικής δικτύωσης, προσθέτοντας ότι «οι Ηνωμένες Πολιτείες, η Κύπρος, τα Ηνωμένα Έθνη και άλλοι αύξησαν τη βοήθεια, αλλά πρέπει να γίνουν περισσότερα, το Ισραήλ πρέπει να κάνει περισσότερα», ιδίως «να κρατήσει ανοιχτές τις ζωτικής σημασίας χερσαίες διελεύσεις».

Όπως ανέφερε ο αναπληρωτής εκπρόσωπος Τύπου του ΟΗΕ Φαρχάν Χακ, ο διεθνής οργανισμός συμφώνησε να υποστηρίξει τη λήψη και τη διευθέτηση της αποστολής βοήθειας στη Γάζα από την πλωτή αποβάθρα που εγκαταστάθηκε από τον αμερικανικό στρατό, εφόσον σέβεται την ουδετερότητα και την ανεξαρτησία των ανθρωπιστικών επιχειρήσεων.

«Δεδομένων των τεράστιων αναγκών στη Γάζα, η πλωτή αποβάθρα προορίζεται να συμπληρώσει τις υπάρχουσες χερσαίες διελεύσεις βοήθειας στη Γάζα, συμπεριλαμβανομένων της Ράφας, του Κερέμ Σαλόμ και του Έρετς. Δεν έχει σκοπό να αντικαταστήσει καμία διέλευση», συμπλήρωσε ο κ. Χακ.

Στην λειτουργία του θαλάσσιου διαδρόμου ανθρωπιστικής βοήθειας αναφέρθηκε επίσης η αναπληρώτρια εκπρόσωπος Τύπου του Συμβουλίου Εθνικής Ασφαλείας του Λευκού Οίκου, Έιντριεν Γουότσον.

«Παραδώσαμε τα πρώτα φορτία βοήθειας στη Γάζα μέσω του θαλάσσιου διαδρόμου. Είμαστε ευγνώμονες για την υποστήριξη των ΗΑΕ, του Ηνωμένου Βασιλείου, της ΕΕ, της Κύπρου, των Ηνωμένων Εθνών και άλλων εταίρων. Μαζί, θα συνεχίσουμε να υποστηρίζουμε τις παραδόσεις βοήθειας στους ανθρώπους στη Γάζα μέσω όλων των οδών», ανέφερε η κυρία Γουότσον.

Το Παγκόσμιο Πρόγραμμα Επισιτισμού (ΠΕΠ) επιβεβαίωσε ότι η βοήθεια που έφθασε μέσω της πλωτής αποβάθρας μεταφέρθηκε στις αποθήκες του στη Ντέιρ Αλ Μπάλα, που είναι προσβάσιμες. Το ΠΕΠ ενημέρωσε φορείς με τους οποίους συνεργάζεται ότι το φορτίο είναι έτοιμο για παραλαβή και διανομή και η βοήθεια υποβάλλεται σε επεξεργασία μέσω της τακτικής διαδικασίας υλικοτεχνικής υποστήριξης και διανομής.

Σε αυτό το στάδιο το μεγαλύτερο μέρος των αγαθών που θα παραδίδονται μέσω της αποβάθρας θα είναι τρόφιμα, νερό, σκηνές, ιατρικό και φαρμακευτικό υλικό.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.