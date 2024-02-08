Με διαδοχικούς αποκλεισμούς οδών, οι αγρότες εντείνουν τις κινητοποιήσεις τους ενώ παράλληλα ετοιμάζονται για συνάντηση με τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη την ερχόμενη Δευτέρα ή Τρίτη. Η κυβέρνηση παραμένει ανοιχτή στο διάλογο με τους αγρότες υπό τον όρο να μείνουν ανοιχτοί οι δρόμοι, όπως επανέλαβε σήμερα ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, Παύλος Μαρινάκης.

Από το μεσημέρι αγρότες, κτηνοτρόφοι και μελισσοκόμοι προχωρούν σε διαδοχικούς αποκλεισμούς των εθνικών και επαρχιακών οδών μέχρι να συναντήσουν τον πρωθυπουργό και να συζητήσουν τα αιτήματά τους ενώ μπλόκα έστησαν και το απόγευμα της Πέμπτης.

Το πρωί της Παρασκευής στις 11 η ώρα αναμένεται να πραγματοποιηθεί πανελλαδική σύσκεψη των αγροτών στη Σίνδο Θεσσαλονίκης όπου και θα αποφασίσουν για τα άτομα από τα οποία θα απαρτίζεται η επιτροπή που θα συσταθεί και θα έχει συνάντηση τον πρωθυπουργό. Αυτό που ζητάει η κυβέρνηση είναι η επιτροπή που θα μεταβεί στο Μέγαρο Μαξίμου να απαρτίζεται από αγρότες από όλη τη χώρα.

Τι θα περιλαμβάνει η συζήτηση

Αυτό που διαμηνύει η κυβέρνηση από την πλευρά της όσον αφορά την επικείμενη συνάντηση με τους αγρότες είναι πως τα οικονομικά δεδομένα είναι πολύ συγκεκριμένα. Ωστόσο, υπάρχει η δυνατότητα να συμφωνήσει με τους αγρότες σε δύο πράγματα, σύμφωνα με τα όσα μετέδωσε στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων στο ΣΚΑΪ ο δημοσιογράφος, Γιάννης Καντέλης. Πρώτον, αφορά την προκαταβολή του ειδικού φόρου κατανάλωσης στο πετρέλαιο ώστε να δοθούν πιο σύντομα τα χρήματα στους αγρότες. Δεύτερον να υπάρξουν διευκολύνσεις στην ενέργεια ειδικά στους αγρότες της Θεσσαλίας, δηλαδή να είναι χαμηλότερες οι τιμές του ρεύματος.

Η συζήτηση αναμένεται να έχει δύο σκέλη, το πρώτο θα αφορά τα γενικά αιτήματα που είναι το κόστος παραγωγής και το δεύτερο σκέλος που είναι οι ζημιές που προκλήθηκαν από την κακοκαιρία Daniel. Οι αγρότες αναμένεται να ζητήσουν από την κυβέρνηση χρονοδιαγράμματα αλλά και το ύψος των αποζημιώσεων που θα δοθούν.

Συνεχείς συμβολικοί αποκλεισμοί δρόμων

Την ίδια ώρα, οι αγρότες είναι ανυποχώρητοι προχωρώντας καθημερινά σε συμβολικούς αποκλεισμούς δρόμων.

Το απόγευμα της Πέμπτης αγρότες έκλεισαν για μισή ώρα την Αθηνών- Πατρών στο ρεύμα προς Πάτρα. Παράλληλα, αγρότες στην δυτική Αχαΐα έκλεισα την Πατρών – Πύργου στο κόμβο της κάτω Αχαΐας. Επίσης, αγρότες της Αχαϊας και της Αιτωλοακαρνανίας σχεδιάζουν το ερχόμενο Σάββατο να ανοίξουν τα διόδια της γέφυρας Ρίου – Αντιρρίου.

Σε συμβολικό αποκλεισμό της εθνικής Θεσσαλονίκης – Χαλκιδικής στο ύψος των Νέων Μουδιανιών προχώρησαν το απόγευμα της Πέμπτης και οι αγρότες των Μελγάρων. Επίσης έκλεισαν και ένα κομμάτι της εθνικής Θεσσαλονίκης – Αθηνών στα Μέλγαρα.

Επίσης, αγρότες από τα Ιωάννινα και την Θεσπρωτία έκλεισαν το βράδυ της Πέμπτης το 1ο χλμ της Εγνατίας Οδού με αποτέλεσμα να δημιουργηθούν ουρές χιλιομέτρων από φορτηγά που ήθελαν να μεταβούν στο λιμάνι της Ηγουμενίτσας.

Νωρίτερα την Πέμπτη σε συμβολικό αποκλεισμό μισής ώρας προχώρησαν τα αγροτικά μπλόκα στους κόμβους Δερβενίου, επί της εθνικής οδού Θεσσαλονίκης - Καβάλας και Στρυμονικού επί της Εγνατίας οδού Θεσσαλονίκης - Σερρών καθώς και σε άλλα σημεία στους νομούς Ημαθίας, Πέλλας και Πιερίας, όπως μεταξύ άλλων στον κόμβο Νησελίου επί της Εγνατίας οδού Θεσσαλονίκης-Βέροιας, τα Γιαννιτσά και την Χαλκηδόνα.



