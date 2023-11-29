Λογαριασμός
Κασσελάκης για προϋπολογισμό 2024: Μόνο οι αριθμοί μπορούν να δείξουν το μέγεθος της κοινωνικής παρακμής 

Ο Στέφανος Κασσελάκης παρέθεσε δημοσίευση της Κατερίνας Νοτοπούλου στην οποία κάνει λόγο για «ψίχουλα που χαρίζει η ΝΔ από το τραπέζι»

Κασσελάκης

«Μόνο οι αριθμοί μπορούν να δείξουν το μέγεθος της κοινωνικής παρακμής» σχολιάζει ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ-Προοδευτική Συμμαχία Στέφανος Κασσελάκης αναφερόμενος στον προϋπολογισμό του 2024. O κ. Κασσελάκης παρέθεσε δημοσίευση της Κατερίνας Νοτοπούλου από ομιλία της στη Βουλή στην οποία κάνει λόγο για «ψίχουλα που χαρίζει η ΝΔ από το τραπέζι». 

«Λένε πως ο κόσμος κουράζεται με τους αριθμούς. Όμως μόνο οι αριθμοί μπορούν να δείξουν το μέγεθος της κοινωνικής παρακμής - που συνεχίζεται με τον προϋπολογισμό του 2024» τονίζει χαρακτηριστικά ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ. 
 

