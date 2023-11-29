«Μόνο οι αριθμοί μπορούν να δείξουν το μέγεθος της κοινωνικής παρακμής» σχολιάζει ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ-Προοδευτική Συμμαχία Στέφανος Κασσελάκης αναφερόμενος στον προϋπολογισμό του 2024. O κ. Κασσελάκης παρέθεσε δημοσίευση της Κατερίνας Νοτοπούλου από ομιλία της στη Βουλή στην οποία κάνει λόγο για «ψίχουλα που χαρίζει η ΝΔ από το τραπέζι».

«Λένε πως ο κόσμος κουράζεται με τους αριθμούς. Όμως μόνο οι αριθμοί μπορούν να δείξουν το μέγεθος της κοινωνικής παρακμής - που συνεχίζεται με τον προϋπολογισμό του 2024» τονίζει χαρακτηριστικά ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ.



Λένε πως ο κόσμος κουράζεται με τους αριθμούς.

Όμως μόνο οι αριθμοί μπορούν να δείξουν το μέγεθος της κοινωνικής παρακμής - που συνεχίζεται με τον προϋπολογισμό του 2024. https://t.co/hNiJfNhat6 — Stefanos Kasselakis - Στέφανος Κασσελάκης (@skasselakis) November 29, 2023

