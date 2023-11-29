Τζανακόπουλος στον ΣΚΑΪ: Ο Κασσελάκης μετατρέπει τον ΣΥΡΙΖΑ σε σκληρό φιλελεύθερο κόμμα

Τους λόγους για τους οποίους η τάση «6 συν 6» υπό την Έφη Αχτσιόγλου έφυγε από τον ΣΥΡΙΖΑ εξέφρασε στον ΣΚΑΪ ο αποχωρήσας βουλευτής από το κόμμα, Δημήτρης Τζανακόπουλος βάλλοντας κατά της πολιτικής του Στέφανου Κασσελάκη.



«Ο ΣΥΡΙΖΑ μεταλλάσσεται σε κεντρώο κόμμα. Ο στρατηγικός στόχος του κ. Κασσελάκης περί του ‘’ελληνικού ονείρου’’ μετατρέπει στρατηγικά τον ΣΥΡΙΖΑ σε σκληρό φιλελεύθερο κόμμα. Αποτυπώνει τις θέσεις του πιο σκληρού αμερικάνικου φιλελευθερισμού… Ακόμα και οι Δημοκρατικοί των ΗΠΑ δεν μιλούν για το ‘’αμερικανικό όνειρο’’, αντιθέτως είναι απολύτως επικριτικοί απέναντι σε αυτή τον καταστατικό μύθο ότι δήθεν ο καθένας μπορεί να γίνει επιχειρηματίας του εαυτού του. Στον ΣΕΒ ο κ. Κασσελάκης μάς είπε ότι το κεφαλαίο είναι εργαλείο κοινωνικής ισότητας και κοινωνικής ευημερίας, αυτά δεν έχει τολμήσει να τα πει ούτε ο Τόνι Μπλερ ή ο Γκέρχαρντ Σρέντερ» ανέφερε χαρακτηριστικά.

Πηγή: skai.gr

«Αυτή τη στιγμή, δείτε και τις δημοσκοπήσεις, το 17,5% του Ιουνίουγια τον σημερινό ΣΥΡΙΖΑ,σημείωσε.Ο ανεξάρτητος βουλευτής αποσαφήνισε ότι η νέα Κοινοβουλευτική Ομάδα. «Δεν θέλουμε να είμαστε ένας πολιτικός φορέας ο οποίος θα είναι στην πραγματικότητα, θα κάνουμε κάτι καινούργιο, και πιστέψτε με, υπάρχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον» σημείωσε.«Στόχος μας είναι, με πρώτο βήμα την ΚΟ, να εμφανιστούμε την επόμενη εβδομάδα θα ανακοινώσουμε και το όνομα, νομίζω ότι θα είναι ένας τίτλος ο οποίος. Υπερασπίζουμε τους αγώνες της Αριστεράς και των αγώνων που έχουμε δώσει όλη την τελευταία δεκαετία» ανέφερε.Ο κ. Τζανακόπουλος ξεκαθάρισε ότι δεν υπάρχουν προϋποθέσεις συνεργασίας με τον

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.