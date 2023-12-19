Τον αναβαθμισμένο ρόλο της Ελλάδας στη διαχείριση της κρίσης στη Μέση Ανατολή, ειδικά στο ζήτημα της δημιουργίας θαλάσσιου διαδρόμου για τη μεταφορά ανθρωπιστικής βοήθειας, αναδεικνύει με συνέντευξή του στο Bloomberg ο υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης. Μάλιστα, εκφράζει την πεποίθηση ότι οι διαπραγματεύσεις για τη δημιουργία του ανθρωπιστικού διαδρόμου για τη μεταφορά ειδών πρώτης ανάγκης στη Γάζα δια της θαλασσίας οδού θα οδηγήσουν σύντομα στην επίτευξη συμφωνίας. «Αναμένουμε εξελίξεις στο θέμα αυτό τις επόμενες ημέρες», υπογράμμισε ο κ. Γεραπετρίτης.

Εξειδικεύοντας τη συνεισφορά της Ελλάδας, η οποία βρίσκεται σε συνομιλίες γι' αυτό το θέμα κατά κύριο λόγο με τη Γαλλία και την Κύπρο, ο υπουργός Εξωτερικών δηλώνει ότι θα παράσχει «ανθρωπιστική βοήθεια κυρίως με τον εμπορικό της στόλο». Από την άλλη πλευρά, και εφόσον υπάρξει ανάγκη, η χώρα μας είναι πρόθυμη να στείλει βοήθεια με στρατιωτικά μέσα, όπως έκανε τον Νοέμβριο, όταν έστειλε ένα C-130 με φαρμακευτικό και ιατρικό υλικό στη Γάζα μέσω Αιγύπτου. Παράλληλα, ο υπουργός Εξωτερικών αναγνωρίζει τη δυσκολία του εγχειρήματος, καθώς αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει ασφαλές λιμάνι στη Λωρίδα της Γάζας για τον ελλιμενισμό των πλοίων.

«Μπορούμε να ζούμε αρμονικά με την Τουρκία»

Σε ό,τι αφορά τις ελληνοτουρκικές σχέσεις, στο διεθνές οικονομικό πρακτορείο ειδήσεων επισημαίνεται πως οι δύο χώρες δεσμεύτηκαν να ενισχύσουν τη διμερή τους συνεργασία μετά την πρόσφατη επίσκεψη του Προέδρου της Τουρκίας Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν στην Αθήνα για τη συνεδρίαση του Ανώτατου Συμβουλίου Συνεργασίας. «Έχουμε μάθει να οργανώνουμε τις συζητήσεις μας κατά τρόπον ώστε να μην παράγονται εντάσεις ή να δημιουργούνται κρίσεις», σχολίασε ο κ. Γεραπετρίτης.

Αναφερθείς στις συμφωνίες που υπεγράφησαν στην Αθήνα από την Ελλάδα και την Τουρκία σε τομείς όπως το εμπόριο, ο τουρισμός, η ενέργεια και η εκπαίδευση, ο υπουργός Εξωτερικών δίνει έμφαση στην ανάγκη εφαρμογής τους. Οι δύο χώρες «πρέπει να προχωρήσουν με αυτές αποδεικνύοντας στην πράξη ότι μπορούμε να ζούμε αρμονικά».

Ιδιαίτερη αναφορά του Bloomberg στην άνοδο της οικονομίας

Στο δημοσίευμα του Bloomberg γίνεται ιδιαίτερη αναφορά και στην έντονα ανοδική πορεία της ελληνικής οικονομίας. Η Ελλάδα έχει επιστρέψει στον δρόμο της ανάπτυξης, απέκτησε την επενδυτική βαθμίδα και πλέον οι οικονομικοί της δείκτες «τρέχουν» με ταχύτερους ρυθμούς απ' ό,τι σε πολλές άλλες χώρες. Σε αυτό το πλαίσιο, η κυβέρνηση σχεδιάζει πλέον να επικεντρώνεται ολοένα και περισσότερο στην εξωτερική πολιτική. «Το διεθνές κεφάλαιο που έχει προσελκύσει η Ελλάδα λόγω της καλής οικονομικής της κατάστασης είναι πολύ ισχυρό. Μας επιτρέπει συχνά να λειτουργούμε από θέση ισχύος, αλλά κυρίως να λειτουργούμε με αυτοπεποίθηση», δήλωσε ο κ. Γεραπετρίτης.

Για Γλυπτά του Παρθενώνα: «Συνεχίζεται η συζήτηση με το Βρετανικό Μουσείο»

Τέλος, ο υπουργός Εξωτερικών αναφέρεται στο αίτημα επανένωσης των Γλυπτών του Παρθενώνα, τονίζοντας ότι συνεχίζονται οι προσπάθειες της Ελλάδας για την επιστροφή τους. «Έχουμε συζητήσει με το Βρετανικό Μουσείο και η συζήτηση συνεχίζεται», επισημαίνει ο κ. Γεραπετρίτης. Ωστόσο, ξεκαθαρίζει ότι τα πράγματα δεν έχουν φτάσει ακόμη σε σημείο, ώστε να μπορεί να ειπωθεί ότι το όραμα της επανένωσης των Γλυπτών του Παρθενώνα θα γίνει σύντομα πραγματικότητα.

