Επανακαθορίζονται οι μηνιαίες αποδοχές των εξωκοινοβουλευτικών υπουργών

Επανακαθορίζονται από 1.1.2024 οι μηνιαίες αποδοχές υπουργών, αναπληρωτών υπουργών και υφυπουργών που δεν έχουν τη βουλευτική ιδιότητα, με διάταξη τροπολογίας που κατατέθηκε στο πολυνομοσχέδιο του υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών. Οι αμοιβές των υπουργών που έχουν τη βουλευτική ιδιότητα, συνεχίζουν και καθορίζονται κατ΄αναλογία των βουλευτικών αποζημιώσεων.

Η διάταξη ορίζει ότι:

1. Οι μικτές μηνιαίες αποδοχές υπουργών και αναπληρωτών υπουργών που δεν έχουν τη βουλευτική ιδιότητα καθορίζονται σε ποσοστό ενενήντα τοις εκατό (90%) των μικτών μηνιαίων αποδοχών και επιδομάτων του προέδρου του Αρείου Πάγου, όπως αυτές ορίζονται με τον εκάστοτε μισθολογικό νόμο για τις αποδοχές των δικαστικών λειτουργών.

2. Οι μικτές μηνιαίες αποδοχές υφυπουργών που δεν έχουν τη βουλευτική ιδιότητα καθορίζονται σε ποσοστό ογδόντα τοις εκατό (80%) των μικτών μηνιαίων αποδοχών και επιδομάτων του προέδρου του Αρείου Πάγου, όπως αυτές ορίζονται με τον εκάστοτε μισθολογικό νόμο για τις αποδοχές των δικαστικών λειτουργών.

Σύμφωνα με την αιτιολογική έκθεση, η προτεινόμενη ρύθμιση κρίνεται απαραίτητη προκειμένου οι αποδοχές των υπουργών, αναπληρωτών υπουργών και υφυπουργών που δεν φέρουν βουλευτική ιδιότητα να βρίσκεται σε αναλογία με τις από 1ης.1.2024 αυξημένες αποδοχές των ανώτατων στελεχών της δημόσιας διοίκησης.

Πιο συγκεκριμένα:

Από 1/1/2024 η μηνιαία αποζημίωση του Γενικού Γραμματέα Υπουργείου και του Υπηρεσιακού Γραμματέα αυξάνεται από 4.631 μικτά (περίπου 2.913 καθαρά) σε 5.121 μικτά (περίπου 3.145 καθαρά).

Αντίθετα η Υπουργική αποζημίωση (τόσο του Υπουργού, όσο και του Αναπληρωτή) ισούται με την βουλευτική αποζημίωση, που ανέρχεται σε 5.135 μικτά (περίπου 3.152 καθαρά). Σημειώνεται ότι ο κοινοβουλευτικός Υπουργός λαμβάνει επιπλέον της βουλευτικής αποζημίωσης, περίπου 1.865 ευρώ καθαρά για ταχυδρομική ατέλεια-έξοδα γραφείου-κίνησης κτλ., ώστε ο καθαρός μισθός να διαμορφώνεται σε περίπου 5.017 ευρώ (για βουλευτές επαρχίας ανέρχεται σε έως 5.540 ευρώ).

Ο εξωκοινοβουλευτικός Υπουργός, Αναπληρωτής Υπουργός και Υφυπουργός λαμβάνουν μόνο τη βουλευτική αποζημίωση χωρίς τα ανωτέρω.

Ως συνέπεια των ανωτέρω, από 1/1/2024 ο Γενικός και Υπηρεσιακός Γραμματέας θα λαμβάνουν τα ίδια χρήματα με τον εξωκοινοβουλευτικό Υπουργό (σήμερα λαμβάνουν 10% λιγότερα).

Πρόβλεψη διάταξης:

Προκειμένου να επιλυθεί το ανωτέρω ζήτημα η μηνιαία αποζημίωση του εξωκοινοβουλευτικού Υπουργού και Αναπληρωτή Υπουργού ορίζεται ίση με το 90% του Προέδρου Αρείου Πάγου (που ανέρχεται σε 8.426). Συνεπώς θα διαμορφωθεί σε 7.583 μικτά ή 4.416 καθαρά.

Η μηνιαία αποζημίωση του εξωκοινοβουλευτικού Υφυπουργού ορίζεται ίση με το 80% του Προέδρου του Αρείου Πάγου. Συνεπώς θα διαμορφωθεί σε 6.740 μικτά ή 3.944 καθαρά.



Με αυτόν το τρόπο:

• Ο Γενικός Γραμματέας θα λαμβάνει 3.145

• Ο εξωκοινοβουλευτικός Υφυπουργός 3.944

• Ο εξωκοινοβουλευτικός Υπουργός 4.416

• Ο κοινοβουλευτικός Υπουργός-Υφυπουργός και Βουλευτής 5.017

Πηγή: skai.gr

