Τη χορήγηση ειδικής αποζημίωσης στο προσωπικό της Ελληνικής Αστυνομίας που απασχολείται σε μέτρα τάξης, ασφάλειας και τροχαίας για τη διεξαγωγή εγχώριων αθλητικών συναντήσεων επαγγελματικής κατηγορίας ποδοσφαίρου ανδρών Super league 1 και διεθνών διασυλλογικών αθλητικών συναντήσεων ποδοσφαίρου ανδρών, προβλέπει διάταξη που έχει περιληφθεί στο πολυνομοσχέδιο του υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών.

Με την ίδια διάταξη η ειδική αποζημίωση θα χορηγείται στο προσωπικό της ΕΛΑΣ όταν απασχολείται για την τήρηση της τάξης κατά τη διεξαγωγή εγχώριων αθλητικών συναντήσεων επαγγελματικών κατηγοριών και Κυπέλλου Ελλάδος. Για τη χορήγηση της ειδικής αποζημίωσης προϋπόθεση είναι ότι ο βαθμός επικινδυνότητας των αθλητικών συναντήσεων απαιτεί την ανάπτυξη έντονων αστυνομικών μέτρων.

Με άλλες διατάξεις αρμοδιότητας του υπουργείου Προστασίας του Πολίτη, που έχουν περιληφθεί στο πολυνομοσχέδιο:

Καλύπτεται η πληρωμή δαπανών του υπουργείου Προστασίας του Πολίτη για εκπαιδευτικές αποζημιώσεις, μετακινήσεις και οδοιπορικά έξοδα των ειδικών φορέων, που διαχειρίζεται η Ελληνική Αστυνομία, καθώς και δαπάνες οδοιπορικών εξόδων των συνοριοφυλάκων, οι οποίοι συμμετείχαν στα έκτακτα μέτρα αντιμετώπισης των καταστροφών στη Σάμο από το σεισμό της 30ής Οκτωβρίου του 2020 (άρθρο 81).

Δίνεται η δυνατότητα αξιοποίησης κατασχεμένων μέσων, από την Ελληνική Αστυνομία, για την ανανέωση και ενίσχυση του στόλου της (άρθρο 84).

Παρατείνεται η θητεία των μελών της Διαρκούς Επιτροπής για την Αντιμετώπιση της Βίας έως 31 Μαρτίου του 2024 (άρθρο 85). Σύμφωνα με την αιτιολογική έκθεση, η συγκεκριμένη διάταξη αποσκοπεί στην αντιμετώπιση των περιστατικών βίας στον αθλητισμό κατά την τρέχουσα αγωνιστική περίοδο και η συνέχιση εκπροσώπησης της χώρας στη Διαρκή Επιτροπή Καταπολέμησης της Βίας και στην Επιτροπή για την ασφάλεια και προστασία σε αθλητικά γεγονότα του Συμβουλίου της Ευρώπης κατά την τρέχουσα σύνοδο. Για τον λόγο αυτό παρατείνεται η θητεία της Επιτροπής, η οποία λήγει στις 31.12.2023 έως και την 31.3.2024.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.