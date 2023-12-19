Τις νέες θεματικές χρεώσεις των μελών της Πολιτικής Γραμματείας ανακοίνωσε την Τρίτη ο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία.

"Ο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία βαδίζει σταθερά προς την ανασυγκρότηση, δημιουργώντας το νέο σχέδιο διακυβέρνησης που θα δώσει απαντήσεις σε όλα τα μικρά και μεγάλα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι πολίτες. Όλοι οι βουλευτές και τα στελέχη της αξιωματικής αντιπολίτευσης «συστρατεύονται» σε αυτή την προσπάθεια, με ένα ξεκάθαρο σχέδιο για τις επιδιώξεις της επόμενης ημέρας" τονίζεται.

Στο πλαίσιο αυτό, η Πολιτική Γραμματεία, που λειτουργεί και ως πολιτικό κέντρο, όπως έχει ανακοινώσει ο ίδιος ο Πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ, Στέφανος Κασσελάκης, ξεκινάει άμεσα την ανάπτυξη σχεδίου σε όλους τους τομείς, μετά τις νέες χρεώσεις που ανέλαβαν τα μέλη του.

Αναλυτικά οι θεματικές χρεώσεις της Πολιτικής Γραμματείας έχουν ως εξής:

Δημόσια Διοίκηση: Μπελώνη Γιώτα

Ενέργεια-Περιβάλλον: Δούρου Ρένα

Διεθνείς Σχέσεις-Εξωτερική Πολιτική & Ευρωπαϊκή Πολιτική: Δούρου Ρένα

Αυτοδιοίκηση: Ζαχαριάδης Κώστας

Νεολαία: Ζαχαριάδης Κώστας

Πρόγραμμα: Θεοχαρόπουλος Θανάσης

Εργασία, Συνδικαλιστικές Οργανώσεις: Ξενογιαννακοπούλου Μαριλίζα

Πολιτικός Σχεδιασμός: Ξενογιαννακοπούλου Μαριλίζα

Ναυτιλία-Νησιωτική Πολιτική: Καρκούλια Ζωή

Θεσμοί, Δικαιοσύνη, Δικαιώματα: Κουβέλη Μαρία

Κοινωνική Πρόνοια, Στεγαστική Πολιτική: Νοτοπούλου Κατερίνα

Τουρισμός: Νοτοπούλου Κατερίνα

Οικονομία, Ανάπτυξη: Παππάς Νίκος

Υγεία: Πολάκης Παύλος

Άμυνα: Ρήγας Πάνος

Παιδεία: Ρήγας Πάνος

ΜμΕ, Επαγγελματικά Επιμελητήρια: Σκορίνης Νίκος

Αθλητισμός: Συμεωνίδου Ελένη

Αγρoτική Πολιτική: Τελιγιορίδου Ολυμπία

Ασφαλιστικό, Συνταξιούχοι: Τεμπονέρας Διονύσης

Επιστημονικοί Φορείς: Τεμπονέρας Διονύσης

Απόδημος Ελληνισμός, Ομογένεια: Τζάκρη Θεοδώρα

Ινστιτούτο “Νίκος Πουλαντζάς”: Φλαμπουράρης Αλέκος

Πολιτισμός: Φλαμπουράρης Αλέκος

Φεμινιστική Πολιτική: Κουβέλη Μαρία

Χρηματοπιστωτικός Τομέας: Φλαμπουράρης Αλέκος

Παράλληλα, ήδη συγκροτήθηκαν Ομάδες εργασίας για τις κάτωθι δράσεις:

Καμπάνιες:

Καμπάνια Ακρίβειας: Τζάκρη Θεοδώρα, Σκορίνης Νίκος, Καλπάκης Στέργιος, Μπεχράκης Λεωνίδας, Παυλιδάκης Γιάννης, Τζανετής Οδυσσέας

Καμπάνια Στέγασης: Νοτοπούλου Κατερίνα, Παναγιωτόπουλος Κωνσταντίνος, Μπάκας Θέμης, Κονομόδη Έλενα

Αναπτυξιακά Συνέδρια: Τόλκας Άγγελος, Σκορίνης Νίκος, Αλεξιάδης Τρύφων, Μωραϊτης Θάνος, Χατζησάββας Μάρκος, Ελευθεριάδου Τάνια, Παυλίδης Κώστας

Επίσης συγκροτήθηκε η Συμβουλευτική Επιτροπή Think Tanks, η οποία αποτελείται από:

Βουτυράκου Διάνα, Γκίβαλος Μενέλαος, Ηλιόπουλος Όθων, Αποστολάκης Ευάγγελος, Κρέτσος Λευτέρης, Κασάπης Σπύρος, Καπνισάκης Μανόλης.



