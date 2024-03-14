Γεωργιάδης στον ΣΚΑΪ: Κάνουμε διαγωνισμούς για αναισθησιολόγους και ειδικά στη Θεσσαλονίκη δεν έρχονται

Για τα απογευματινά χειρουργεία στα δημόσια νοσοκομεία κλήθηκε να απαντήσει ο υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης μιλώντας στην εκπομπή «Σήμερα» στον ΣΚΑΪ, υποστηρίζοντας ότι γίνονται διαγωνισμοί για πρόσληψη αναισθησιολόγων ωστόσο κηρύσσονται άγονοι, καθώς δεν υπάρχει ανταπόκριση.

Ο υπουργός Υγείας σημείωσε ότι στόχος της μεταρρύθμισης είναι η αύξηση των μισθών, ωστόσο πρέπει να βρεθούν τρόποι ώστε το κράτος να αντέξει δημοσιονομικά το οικονομικό βάρος.

Όπως εξήγησε ο κ. Γεωργιάδης οι γιατροί δεν επιλέγουν τα δημόσια νοσοκομεία καθώς «τα χρήματα που τους δίνει το ΕΣΥ δεν τους ικανοποιούν. Η αντιπολίτευση λέει θα διπλασιάσει τους μισθούς. Για να γίνει αυτό χρειάζονται 3 δισ. ευρώ. Πού θα βρεθούν;»

Ακολούθως υποστήριξε ότι τα νοσοκομεία που θα πραγματοποιούν απογευματινά χειρουργεία στην Αττική και συγκεκριμένα ο Ευαγγελισμός, το Γεννηματάς, το ΚΑΤ και το Σωτηρία, «για να τα οργανώσουν σημαίνει ότι βρήκαν προσωπικό».

Αναφορικά με την δήλωση του Πάρι Κουκουλόπουλου ότι η ΝΔ πριμοδοτεί ως αντίπαλο τον κ. Κασσελάκη γιατί φοβάται τον Ανδρουλάκη, ο υπουργός Υγείας τόνισε ότι «ο κ. Ανδρουλάκης είχε την ευκαιρία να φύγει το ΠΑΣΟΚ πολύ μπροστά και να εδραιώσει πολιτική κυριαρχία ως αντιπολίτευση, αλλά την έχασε» εκτιμώντας ότι «η στροφή για την καταψήφιση στο νόμο των ιδιωτικών πανεπιστημίων τον φέρνει στην τρίτη μπορεί και στην τέταρτη θέση».

Όσον αφορά τις επιθέσεις που εξαπολύει στον κ. Κασσελάκη σημείωσε ότι ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ έχει παραβιάσει το νόμο του Αλέξη Τσίπρα. «Την ημέρα που εξελέγη πρόεδρος έπρεπε να είχε αποχωρήσει από τις εταιρίες του, να μην τις είχε παραχωρήσει σε παρένθετα πρόσωπα, να είχε καταθέσει πόθεν έσχες. Αλλά δεν έκανε τίποτα από αυτα», υπογράμμισε ενδεικτικά.

Για το μπαράζ των καμένων οχημάτων στην Πανεπιστημιούπολη σημείωσε ότι «είναι προφανές ότι προέρχεται από τη βία της άκρας αριστεράς, δεν είναι κάτι καινούριο στην Ελλάδα».

Τέλος, για το βίντεο του προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ με αφορμή την παρουσίασή του στο στρατό ο κ. Γεωργιάδης είπε «εικάζω ότι περισσότερη ώρα του πήρε να γυρίσει το βίντεο από όσο θα κρατήσει η στρατιωτική του θητεία» ενώ εκτίμησε μάλιστα ότι το κόστος του βίντεο ανέρχεται «σε 50.000- 100.000 ευρώ».

