Από το νοσοκομείο Παπαγεωργίου ξεκίνησαν λίγο πριν τις 4 το απόγευμα τα πρώτα απογευματινά χειρουργεία στη χώρα. Πρόκειται για δύο χειρουργεία ολικής αρθροπλαστικής γόνατος σε 67χρονο και σε 73χρονη και μία επέμβαση κήλης σε 54χρονο. Λίγο πριν την έναρξη των απογευματινών χειρουργείων ο υπουργός Υγείας 'Αδωνις Γεωργιάδης, συνοδευόμενος από τους υφυπουργούς, Μάριο Θεμιστοκλέους και Δημήτρη Βαρτζόπουλο επισκέφτηκε τους χώρους των χειρουργείων του Παπαγεωργίου συνάντησε τη χειρουργική ομάδα και συνομίλησε με τον πρώτο ασθενή που έκανε αρθροπλαστική γόνατος. Το κόστος των πρώτων επεμβάσεων ως μία συμβολική κίνηση θα καλυφθεί από το υπουργείο Υγείας. Να σημειωθεί ότι περίπου 50.000 απογευματινά χειρουργεία θα καλυφθούν από το Ταμείο Ανάκαμψης.

«Αισθάνομαι πραγματικά πολύ μεγάλη χαρά που κάτι που το συζητούσαμε 32 ολόκληρα χρόνια τώρα γίνεται πραγματικότητα», δήλωσε ο κ. Γεωργιάδης, ο οποίος ευχαρίστησε τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη «για την απεριόριστη εμπιστοσύνη που μου έδειξε ώστε να μπορέσουμε σήμερα να πραγματοποιήσουμε αυτό το ιστορικό για το ΕΣΥ γεγονός» και τον αρμόδιο υφυπουργό τον κ. Θεμιστοκλέους, ο οποίος υπήρξε ο πρωταγωνιστής όλης αυτής της προσπάθειας.

«Πάνω απ' όλα, όμως, θέλω να ευχαριστήσω τους πάρα πολλούς γιατρούς, αναισθησιολόγους, νοσηλευτές, τραυματιοφορείς, σχεδόν σε όλα τα νοσοκομεία της χώρας που έχουν ήδη δηλώσει συμμετοχή στη μεταρρύθμιση των απογευματινών χειρουργείων. Ήδη τώρα, μετά από το νοσοκομείο Παπαγεωργίου θα βρεθούμε στο νοσοκομείο ΑΧΕΠΑ, όπου επίσης ξεκινούν τα απογευματινά χειρουργεία, αύριο σε επόμενο νοσοκομείο, μεθαύριο σε επόμενο, κάθε μέρα επιπλέον νοσοκομεία και κλινικές ακολουθούν τη μεταρρύθμιση. Θέλω, όμως, ιδιαίτερα να ευχαριστήσω τους ασθενείς οι οποίοι παρά το αρνητικό κλίμα που προσπάθησαν κάποιοι να καλλιεργήσουν έσπευσαν, όχι μόνο στη Θεσσαλονίκη, στην Αθήνα, στη Λάρισα, στην Αλεξανδρούπολη και σε πολλές άλλες πόλεις της Ελλάδας να δηλώσουν συμμετοχή στα απογευματινά χειρουργεία» επισήμανε ο κ. Γεωργιάδης.

Ο υπουργός Υγείας εξέφρασε τη βεβαιότητα ότι σε λίγες εβδομάδες, όταν πλέον το σύστημα θα αρχίσει να λειτουργεί σωστά, και όταν θα ξεκινήσει και η χρηματοδότηση από το Ταμείο Ανάκαμψης, η κοινή γνώμη θα συνειδητοποιήσει ότι αυτή είναι μία μεταρρύθμιση υπέρ του Εθνικού Συστήματος Υγείας, αλλά κυρίως υπέρ των ασθενών.

"Θα ήθελα να πω ότι τα σημερινά ειδικά χειρουργεία, εδώ και στο ΑΧΕΠΑ, κατόπιν αποφάσεων του πρωθυπουργού καίτοι οι ασθενείς τα είχαν πληρώσει, με υπουργική απόφαση, επειδή αδημονούσαν να χειρουργηθούν θα τους επιστρέψουμε τα χρήματά τους. Θα τα πληρώσει το Υπουργείο Υγείας ως μία συμβολική κίνηση για την έναρξη αυτής της μεγάλης μεταρρύθμισης που αλλάζει την ιστορία του ΕΣΥ. Θέλω να ξέρουν όλοι οι συμπολίτες μας ότι δεν θα σταματήσουμε να εργαζόμαστε νυχθημερόν για να μπορούμε να παρουσιάσουμε το καλύτερο ΕΣΥ. Όσοι νομίζουν ότι δουλεύουμε εναντίον του κάνουν λάθος. Το ΕΣΥ το αγαπάμε, το σεβόμαστε, το εμπιστευόμαστε, τόσο το ιατρικό, όσο και το νοσηλευτικό και λοιπό προσωπικό και όλες οι μεταρρυθμίσεις που κάνουμε είναι για να μπορέσει το ΕΣΥ να λειτουργήσει άξια και τα επόμενα πολλά χρόνια και όχι φυσικά εναντίον τους, όπως κάποιοι νομίζουν» πρόσθεσε ο κ. Γεωργιάδης.

Αναφερόμενος στη συζήτηση που είχε με τον πρώτο ασθενή πριν μπει στο απογευματινό χειρουργείο είπε: «Ο πρώτος ασθενής έκανε την τιμή να μιλήσει. Ήταν πολύ συγκινητικό γιατί ο ίδιος είπε ότι περίμενε να χειρουργηθεί από το 2019, δεν μπορούσε να βρει τρόπο να χειρουργηθεί και όταν έμαθε ότι γίνονται απογευματινά χειρουργεία ήταν ο πρώτος που πήρε τηλέφωνο και ζήτησε να έρθει να χειρουργηθεί. Είναι μια συγκινητική στιγμή ότι με μια πρωτοβουλία που έλαβες, ένας έστω συμπολίτης σου βρήκε μία λύση σε ένα χρόνιο πρόβλημα που είχε. Μας εξιστόρησε όλη του την περιπέτεια μέχρι τη σημερινή μέρα που έφτασε να χειρουργηθεί».

