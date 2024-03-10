«Πάνω από 150 νοσοκομεία δήλωσαν ότι οργανώνουν απογευματινά χειρουργεία. Άρα, έχουν το αναγκαίο προσωπικό για να κάνουν απογευματινά χειρουργεία»,ανέφερε στον ΣΚΑΪ και στην εκπομπή «Καλημέρα» με τον Γιώργο Αυτιά, ο υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης.

«Το Νοσοκομείο Παπαγεωργίου είναι το νοσοκομείο που έχει τις μεγαλύτερες αναμονές στα τακτικά χειρουργεία. Τα πρώτα τέσσερα χειρουργεία που θα γίνουν την Τρίτη είναι άνθρωποι που έσπευσαν να αξιοποιήσουν τη δυνατότητα των απογευματινών χειρουργείων γιατί αναμένουν να χειρουργηθούν από το 2020», σημείωσε ο κ. Γεωργιάδης, τονίζοντας ότι πρόκειται «για τα πρώτα απογευματινά χειρουργεία που γίνονται μετά από 40 χρόνια γιατί για πρώτη φορά τα συζητήσαμε και τα νομοθετήσαμε το 1992».

Επίσης, ο υπουργός Υγείας υπογράμμισε ότι «η Θεσσαλονίκη είναι η πόλη που έχει τις μεγαλύτερες ελλείψεις αναισθησιολόγων στη χώρα», ενώ υποστήριξε ότι «είναι καταπληκτική είναι η συμμετοχή στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο της Λάρισας, όπου το 100% του προσωπικού δήλωσαν ότι θα συμμετέχουν στα απογευματινά χειρουργεία».

Με αφορμή την ψήφιση του νομοσχεδίου για τα μη κρατικά ΑΕΙ, ο υπουργός Υγείας δήλωσε «περήφανος που έχω συνυπογράψει αυτό τον νόμο» και επικρότησε τον Πρωθυπουργό «που πήρε αυτή την απόφαση» αλλά και τον υπουργό Παιδείας Κυριάκο Πιερρακάκη, «ο οποίος χειρίστηκε τη συζήτηση με πραγματική μαεστρία στη Βουλή».

«Η αντιπολίτευση εξαφανίστηκε. Μου έκανε εντύπωση ότι τα κόμματα της άκρας δεξιάς «Νίκη» και Βελόπουλος, πρωτοστάτησαν στο «όχι». Είτε μίλαγε ο ΣΥΡΙΖΑ είτε η Νέα Αριστερά, ήταν το ίδιο και ο Βελόπουλος. Αριστεροί και το παίζουν δεξιοί, κατηγορώντας τον Κυριάκο Βελόπουλο για «πολιτική υποκρισία» και «κανονικό κομμουνιστή».

Αναφερόμενος σε δηλώσεις του πρώην υπουργού Δικαιοσύνης του ΣΥΡΙΖΑ Σταύρου Κοντονή για την Novartis, ο κ. Γεωργιάδης τόνισε ότι «ο κ. Κοντονής προχωράει σε κάποιες καταγγελίες που δεν μπορούν να μείνουν χωρίς σχολιασμό από το πολιτικό σύστημα. Ήταν ο πρωταγωνιστής τότε, ο εν ενεργεία υπουργός Δικαιοσύνης όταν έστησαν την σκευωρία Novartis».

«Eίναι απολύτως βέβαιο ότι από το περασμένο Σάββατο που ο Τσίπρας παραδέχθηκε δημοσίως, έχουν αρχίσει να ανοίγουν τα στόματα. Δεν μπορεί ο επίσημος ΣΥΡΙΖΑ να μένει πλέον σιωπηλός, όταν τα ηγετικά του στελέχη εκείνης της περιόδου βγαίνουν και παραδέχονται δημοσίως ότι η υπόθεση Novartis στήθηκε για πολιτικούς λόγους. Και όχι μόνο η Novartis, και το ΚΕΕΛΠΝΟ»

