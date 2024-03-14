Σε νέες δηλώσεις περί «Γαλάζιας Πατρίδας» αναφέρθηκε ο Τούρκος υπουργός Άμυνας σε δηλώσεις του την ίδια ώρα που το υπουργείο Εξωτερικών της χώρας επισημαίνει σε ανακοίνωσή του ότι «τονίστηκε στην ελληνική πλευρά ότι πρέπει να αποφεύγονται δηλώσεις και ενέργειες που θα μπορούσαν να δημιουργήσουν ένταση».

Συγκεκριμένα, ο υπουργός Άμυνας της Τουρκίας, Γιασάρ Γκιουλερ μίλησε για ακόμα μία φορά περί «Γαλάζιας Πατρίδας» προσθέτοντας πως με το μαχητικό Κααν ανοίγονται νέοι στόχοι.

Συγκεκριμένα, ο Τούρκος υπουργός υποστήριξε πως «υπερασπιζόμαστε τα δικαιώματα της Γαλάζιας Πατρίδας και στην πατρίδα των αιθέρων» λέγοντας ότι «με το μαχητικό Κααν ανοίγει ο δρόμος για να προχωρήσουμε σε νέους στόχους», σύμφωνα με τα όσα μεταδίδει ο ανταποκριτής του ΣΚΑΪ στην Κωνσταντινούπολη, Μανώλης Κωστίδης.

«Οι τουρκικές Ένοπλες Δυνάμεις που έχουν εξοπλιστεί με εγχώρια και εθνικά οπλικά συστήματα, εκτελούν με επιτυχία τα καθήκοντα της της την υπεράσπιση των συνόρων μέχρι και την καταπολέμηση της τρομοκρατίας, από την υπεράσπιση των δικαιωμάτων και συμφερόντων της στην Γαλάζιας Πατρίδα και την πατρίδα των Αιθέρων, μέχρι και την εκτέλεση ασκήσεων» ανέφερε χαρακτηριστικά ο Γιασάρ Γκιουλέρ και πρόσθεσε:

«Το εθνικό και εγχώριο μαχητικό της Kaan το οποίο είναι η κόρη του ματιού της, της 21 Φεβρουαρίου πραγματοποίησε την πρώτη του πτήση. Η χώρα της έχει γίνει μια της της λίγες χώρες που μπορούν να σχεδιάσουν και να κατασκευάσουν μαχητικό 5ης γενιάς,ανέβηκε κατηγορία στον τομέα της αμυντικής βιομηχανίας. Έτσι έχει ανοίξει ο δρόμος για να προχωρήσουμε σε νέους στόχους».

Υπουργείο Εξωτερικών Τουρκίας: «Με την Ελλάδα συζητήθηκαν θέματα Αιγαίου»

Παράλληλα, χθες στην ανακοίνωση που εξέδωσε χθες το υπουργείο Εξωτερικών της Τουρκίας και ο εκπρόσωπός του Οντζού Κετσελί αναφέρθηκε τόσο στην επίσκεψη της υφυπουργού Εξωτερικών πρέσβης, Αλεξάνδρα Παπαδοπούλου όσο και στο ταξίδι του Κυριάκου Μητσοτάκη στην Άγκυρα. Παράλληλα, στην ανακοίνωση επισημαίνεται ότι «με την Ελλάδα συζητήθηκαν θέματα Αιγαίου» χωρίς ωστόσο να δίνονται παραπάνω εξηγήσεις, όπως επισημαίνει ο ανταποκριτής του ΣΚΑΪ στην Κωνσταντινούπολη.

«Συζητήθηκαν θέματα όπως ο προγραμματισμός επαφών και επισκέψεων υψηλού επιπέδου, θέματα Αιγαίου, η κατάσταση των μειονοτήτων, οι προξενικές σχέσεις, η παράτυπη μετανάστευση και η συνεργασία στην καταπολέμηση της τρομοκρατίας, η αμοιβαία προστασία πολιτισμικής κληρονομιάς και η συνεργασία στις διεθνείς υποψηφιότητες των δύο χωρών. Τονίστηκε στην ελληνική πλευρά ότι πρέπει να αποφεύγονται δηλώσεις και ενέργειες που θα μπορούσαν να δημιουργήσουν ένταση, σε συμφωνία με τη 'Διακήρυξη των Αθηνών για τις Φιλικές Σχέσεις και την Καλή Γειτονία' που υπέγραψαν οι ηγέτες των δύο χωρών κατά τη διάρκεια του Ανώτατου Συμβουλίου Συνεργασίας (ΑΣΣ) που πραγματοποιήθηκε στην Αθήνα τον περασμένο Δεκέμβριο» επισημαίνει ο Οντζού Κετσελί.

Πρώτη εκτόξευση πυραύλου από την τουρκικής ναυπήγησης φρεγάτα “Istanbul”

Χθες, Τετάρτη πραγματοποιήθηκε και η πρώτη εκτόξευση πυραύλου από την τουρκικής ναυπήγησης φρεγάτα “Istanbul” η οποία εκτόξευσε τον αντιεροπορικό πύραυλο Hisar-Deniz.

«Από την πρώτη μας εθνική μας φρεγάτα Istanbul και από την πρώτη κυψέλη κάθετης εκτόξευσης MIDLAS εκτοξεύουμε με επιτυχία τον πρώτο εθνικό αντιαεροπορικό πύραυλο Hisar- Deniz» δήλωσε ο αρχηγός του τουρκικού ναυτικού, Ερζτουμεντ Τατλιογλου.

Ξεκίνησαν να διοχετεύονται τα σενάρια της απομάκρυνσης των S-400 από την Τουρκία

Ωστόσο, η Τουρκία έχει κι άλλους στόχους, σύμφωνα με τον ανταποκριτή του ΣΚΑΪ, που είναι η ανάπτυξη αντιαεροπορικών συστημάτων από την ξηρά. Ωστόσο, αναλυτές έχουν ξεκινήσει να διοχετεύουν σενάρια περί απομάκρυνσης των S-400 λέγοντας πως «έχουμε δικά μας αντιαεροπορικά συστήματα, οι S-400 έχουν δευτερεύοντα ρόλο».

«Nαι μπορούμε να πούμε πως όταν θα ενταχθούν τα συστήματα αυτά τότε θα μειωθεί η ανάγκη μας για τους S-400 . Τους διαθέτουμε τους S-400 και να χρειαστεί μπορούμε να τους χρησιμοποιήσουμε αλλά τώρα έχουν δευτερεύοντα ρόλο» ανέφερε χαρακτηριστικά ο τούρκος αναλυτής κέντρου ερευνών Asam, Εράι Γκιουτσλουέρ, προσθέτοντας ότι έχουν «έχουν πάψει να είναι ζωτικής σημασίας. Διότι το σύστημα Siper-1 ήδη έχει παραδοθεί».

«Η Τουρκία αν απομακρύνει τους S-400 και τους στείλει στο Νατζεβάν η στην ΤΔΒΚ δηλαδή αν τους βγάλουμε εκτός περιοχή των ενστάσεων του ΝΑΤΟ και επιστρέψει στα F-35 αυτό θα είναι μια σωστή κίνηση για τα εθνικά μας συμφέροντα. Κι εμείς ενδιάμεσα θα ενεργοποιήσουμε το δικό μας αντιαεροπορικό σύστημα με εμβέλεια 400 χιλιομέτρων» σχολίασε ο ναάρχας ε.α. Ντουρσούν Τσιτσεκ.

