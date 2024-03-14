Αύριο Παρασκευή παρουσιάζεται για τη στρατιωτική του θητεία στη Θήβα, ο Στέφανος Κασσελάκης.

Ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ ανήρτησε ένα χιουμοριστικό βίντεο στο TikTok με το τελευταίο κούρεμα πριν να φορέσει τα χακί και με μουσική υπόκρουση το «Είμαι φίνο φανταράκι»

Το βίντεο ξεκινά με τον κ. Κασσελάκη να κρατάει αγκαλιά τη σκυλίτσα του, Φάρλεϊ, και να λέει «θα μου λείψει πολύ».

Στη συνέχεια μπαίνει σε ένα κουρείο και ετοιμάζεται.

Μία γυναίκα ακούγεται να τον ρωτάει «πώς θα τα κόψεις;» και ο Στέφανος Κασσελάκης απαντάει «ΣΥΡΙΖΑ».

Στη συνέχεια του βίντεο ακούγεται το τραγούδι «Είμαι φίνο φανταράκι» με τον πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ να αντιδρά λέγοντας «ρε τι παίζετε έχουμε ακόμα δρόμο».

Το βίντεο συνεχίζει με το κούρεμα-ξύρισμα του «νεοσύλλεκτου» και κλείνει με τον Στέφανο Κασσελάκη να περιγράφει το «γκραν φινάλε» με το τζελ στα μαλλιά του, λέγοντας «εννοείται το μαλλί στα αριστερά. Δεν τίθεται συζήτηση ότι το μαλλί πάει προς τα αριστερά όπως και η καρδιά».



Πηγή: skai.gr

