Για τις καταγγελίες πολιτών που φτάνουν στον ΣΚΑΪ σχετικά με τις τριτοκοσμικές συνθήκες που παρατηρούνται στη νοσηλεία ασθενών στα δημόσια νοσοκομεία, μίλησε στους «Αταίριαστους» ο υφυπουργός υγείας, Μάριος Θεμιστοκλέους.

Συγκεκριμένα, στον σταθμό έφτασε μία φωτογραφία από το νοσοκομείο Αλεξάνδρα, όπου οι ασθενείς είναι στοιβαγμένοι σε κρεβάτια στους διαδρόμους και στους κοινόχρηστους χώρους αναμονής καθώς δεν υπάρχουν δωμάτια εισαγωγής.

«Αυτό είναι ένα πρόβλημα που προέκυψε τις τελευταίες δύο ημέρες, μέσα στην ημέρα όλα τα κρεβάτια θα έχουν απορροφηθεί στους θαλάμους» δήλωσε ο υφυπουργός.

Σε δεύτερο περιστατικό, στον Ερυθρό Σταυρό, ασθενής του ορθοπεδικού κατήγγειλε στον ΣΚΑΪ ότι δεν υπήρχαν παγοκύστες και αντί αυτού του έφεραν δύο σακουλάκια κατεψυγμένο αρακά, στέλνοντας και την φωτογραφία-ντοκουμέντο.

Ο κος Θεμιστοκλέους απέρριψε κατηγορηματικά την καταγγελία λέγοντας ότι παγοκύστες υπάρχουν στο νοσοκομείο, η καταγγελία είναι ψευδής και ότι είναι προσπάθεια δυσφήμισης του ΕΣΥ, είτε από τον επαγγελματία υγείας που τυχόν έδωσε τέτοια εντολή είτε από τον πολίτη που έβγαλε αυτή τη φωτογραφία.

Πηγή: skai.gr

