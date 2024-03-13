Με αφορμή τα απογευματινά χειρουργεία ο υπουργός Υγείας, Άδωνις Γεωργιάδης μίλησε στην ΕΡΤNews.

«Στα πρωινά χειρουργεία είμαστε φουλ, όσο περισσότερο φουλ μπορούμε. Το βασικό επιχείρημα που λένε είναι ότι έχουμε κλειστά χειρουργεία άρα να “κάνετε προσλήψεις για να ανοίξουν περισσότερα χειρουργικά κρεβάτια, και να μη χρειάζεται απογευματινά και να έχουμε πρωινά”, αυτό όμως δεν απαντά στο βασικό ερώτημα: γιατί μπορούμε να προσλάβουμε άλλους; Κάνουμε προσκλήσεις προσλήψεων και δεν έρχεται κάνενας», είπε αρχικά ο Υπουργός.

«Έχουμε κάνει προκηρύξεις προσλήψεων αναισθησιολόγων στο Ιπποκράτειο Θεσσαλόνικης 7 φορές και έχουν έρθει μηδέν άτομα, δηλαδή τι πιστεύετε ότι θα κάνουμε 10 φορές προσκλήσεις και θα έρθουν αυτοί που δεν ήρθαν τις υπόλοιπες φορές;», πρόσθεσε.

Στόχος, όπως είπε ο Υπουργός, είναι τα απογευματινά χειρουργεία να καταστήσουν τη θέση του γιατρού, του αναισθησιολόγου, του νοσηλευτή του ΕΣΥ, περισσότερο οικονομικά ελκυστική. «Έτσι θα μπορέσουμε να κάνουμε και περισσότερες προσλήψεις και για τα πρωινά χειρουργεία», είπε.

«Αυτοί που μας κατηγορούν “γιατί δεν κάνετε περισσότερες προσλήψεις στα πρωινά χειρουργεία”, δεν αντιλαμβάνονται ότι ένας από τους λόγους που προσδοκούμε να μπορούμε να έχουμε περισσότερες προσέλευσης στις προσκλήσεις γιατρών και νοσηλευτών και αναισθησιολόγων είναι τα απογευματινά χειρουργεία και όχι μόνο», πρόσθεσε.

«Ο ασθενής ζήτησε να μας γνωρίσει»

Ο υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης, αναφέρθηκε και στον ασθενή 67 ετών που περίμενε από το 2019 για μία αρθροπλαστική γόνατος και υποβλήθηκε στην επέμβαση, μετά από χρόνια αναμονής, εγκαινιάζοντας έτσι τα απογευματινά χειρουργεία στη Θεσσαλονίκη. «Όταν έφτασα στο νοσοκομείο, ο ίδιος ασθενής ζήτησε να ανέβουμε πάνω και να μας γνωρίσει. Ζήτησε να έχουμε κάμερα και να κάνει δήλωση».

«Αυτός ο ασθενής περίμενε στο Παπαγεωργίου να χειρουργηθεί. Περίμενε, περίμενε, περίμενε, δεν ερχόταν η σειρά του. Ήθελε συγκεκριμένη κλινική, συγκεκριμένο γιατρό και δεν προλάβαινε ο γιατρός, οπότε έμεινε στην αναμονή. Είχε επιλογή να πάει στον ιδιωτικό τομέα. Έπρεπε απλώς να πληρώσει τέσσερα χιλιάρικα. Του προσφέραμε το γιατρό που ήθελε στο νοσοκομείο που ήθελε, με ένα χιλιάρικο και αποφάσισε να έρθει. Γιατί είναι τόσο κακό να προσφέρεις σε κάποιον μία επιπλέον επιλογή που και χρήματα τον κάνει να κερδίζει και χρόνο τον κάνει να κερδίζει και ταυτόχρονα, μειώνει την πίεση στην πρωινή λίστα ώστε και αυτοί που δεν έχουν χρήματα, να χειρουργηθούν γρηγορότερα; Αυτή είναι μία μεταρρύθμιση που όλοι κερδίζουν. Χάνει μόνο ο κλινικάρχης», τόνισε.

Το εθελοντικό του πράγματος «είναι ένα ρίσκο για μένα στην πραγματικότητα», είπε ο κ. Γεωργιάδης. Τόνισε πως σήμερα είμαστε στην τρίτη μέρα μεταρρύθμισης και «γίνεται χαμός».

Εξήγησε πως, «μένει να ελέγξουμε αυστηρά την τήρηση της υπουργικής μου αποφάσεως που λέει ότι δεν μπορείς να μεταφέρεις πρωϊνά χειρουργεία το απόγευμα και αυτό το παρακολουθούμε».

«Είναι υπέρ των ανθρώπων που δεν θέλουν να δαπανήσουν χρήματα για τα χειρουργεία, γιατί αυτοί θα κινηθούν γρηγορότερα»

«Τι είναι καλύτερο να έχουμε μια κρυφή συναλλαγή κάτω απ το τραπέζι, το λεγόμενο φακελάκι ή να έχουμε μια δημόσια καθαρή συναλλαγή που δεν στερεί τη θέση του άλλου ανθρώπου; Με το φακελάκι δεν είναι μόνο το ζήτημα της φοροδιαφυγής ή του αθέμιτου πλουτισμού. Είναι ότι εγώ προηγούμαι επειδή έδωσα το φακελάκι και παίρνω τη δική σου τη σειρά. Εγώ όμως αν πάω το απόγευμα, δεν παίρνω τη δική σου σειρά. Αντιθέτως, εσύ πας μια θέση γρηγορότερα να χειρουργηθείς. Άρα, δεν είναι μόνο το φορολογικό ζήτημα ή το ηθικό ζήτημα. Είναι υπέρ των ανθρώπων που δεν θέλουν να δαπανήσουν χρήματα για τα χειρουργεία, γιατί αυτοί θα κινηθούν γρηγορότερα», τόνισε ο Υπουργός.

Παράλληλα, εξήγησε ότι: «Βάζουμε και στο υπό διαβούλευση νομοσχέδιο, άρθρο που επιτρέπουμε σε όλους τους γιατρούς του ΕΣΥ να έχουν και ιδιωτικό έργο. Άρα, σε αυτούς που δεν μπορούν να κάνουν απογευματινά χειρουργεία στο νοσοκομείο τους ή είναι σε ειδικότητες που δεν είναι χειρουργικές, τους λέμε αν θες να δουλέψεις στον ιδιωτικό τομέα στον ελεύθερο σου χρόνο και να αυξήσεις το εισόδημά σου».

«Ο κόσμος θα πάει προς το καθαρό και το νόμιμο παρά προς το παράνομο που είναι αυτό που έχει συνηθίσει»

Σχετικά με το φακελάκι ο Υπουργός πρόσθεσε ότι: «Δεν έχω αυταπάτες ότι θα εξαφανίσουμε τελείως το φακελάκι».

«Μακάρι να μπορούσαμε. Σιχαίνομαι το φακελάκι, αλλά καταλαβαίνω ότι είναι δυστυχώς κάτι που υπάρχει. Όχι σε όλους τους γιατρούς, ούτε στην πλειοψηφία, σε μερικούς. Και προφανώς αυτοί θα συνεχίσουν να το κάνουν. Όμως πιστεύω ότι όταν δίνεις στον άλλο μια νόμιμη διέξοδο, σιγά – σιγά το σύστημα ισορροπεί. Και για τον γιατρό είναι πολύ πιο λογικό να έχει νόμιμα χρήματα, αλλά και για τον ασθενή που τα δίνει, είναι πολύ καλύτερα να παίρνει μια απόδειξη και να τα βάζει στη φορολογική δήλωση, παρά να δίνει μαύρα για να πληρώνει επιπλέον και εφορία. Άρα, πιστεύω ότι σιγά – σιγά η μεταρρύθμιση αρχίζει να λειτουργεί. Ο κόσμος θα πάει προς το καθαρό και το νόμιμο παρά προς το παράνομο που είναι αυτό που έχει συνηθίσει».

Ο κ. Γεωργιάδης είπε πως πριν το Πάσχα θα είναι στον αέρα το site του υπουργείου Υγείας, όπου όλοι οι Έλληνες πολίτες θα έχουν πλήρη πρόσβαση σε όλες τις κλινικές του ΕΣΥ, όχι με ονοματεπώνυμα, για λόγους προσωπικών δεδομένων, αλλά με αριθμούς.

Σχετικά με το αν μπορεί να χρησιμοποιηθεί ιδιωτική ασφάλεια στο απογευματινό χειρουργείο, ο κ. Γεωργιάδης είπε: «Σήμερα ακόμα δεν μπορεί, αυτά είναι υπό διαμόρφωση, όμως έχω έρθει σε επαφή με τις ασφαλιστικές εταιρείες κι έχουν δείξει μεγάλο ενδιαφέρον, ορισμένες από αυτές ήδη εκδήλωσαν και εγγράφως το ενδιαφέρον τους για συμμετοχή στα απογευματινά. Άρα πιστεύω ότι σύντομα θα βγουν προγράμματα από ιδιωτικές ασφαλιστικές εταιρείες που θα καλύπτουν τα απογευματινά χειρουργεία».

