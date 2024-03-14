Συνάντηση Μητσοτάκη – Μπάιντεν: Οι συνεννοήσεις και το παρασκήνιο

Της Πηνελόπης Γκάλιου

Μπορεί ο πρωθυπουργός να μην επιβεβαίωσε την ακριβή ημερομηνία μετάβασής του στις ΗΠΑ, ωστόσο όλες οι πληροφορίες συγκλίνουν στο γεγονός ότι διεξάγεται ένα μπαράζ συνεννοήσεων και διευθετήσεων μεταξύ των δύο πλευρών ώστε το αμέσως επόμενο διάστημα – πιθανότατα στις 4 Απριλίου- ο Κυριάκος Μητσοτάκης να βρεθεί για τρίτη φορά στην Αμερικανική πρωτεύουσα. Θα πρόκειται για ένα νέο τετ α τετ του Έλληνα πρωθυπουργού με τον πρόεδρο των ΗΠΑ, προκειμένου να επαναβεβαιώσουν το άριστο επίπεδο που χαρακτηρίζει τις ελληνοαμερικανικές σχέσεις, όπως συνέβη και περίπου δύο χρόνια πριν, τον Μάιο του 2022, όταν ο Κυριάκος Μητσοτάκης έκανε και την ιστορική ομιλία στο Κογκρέσο, ενώ επίσημη επίσκεψη στην αμερικανική πρωτεύουσα είχε πραγματοποιήσει και επί προεδρίας Ντόναλτ Τραμπ τον Ιανουάριο του 2020.

Το πρωθυπουργικό ταξίδι γνωστοποιήθηκε από τον πρέσβη των ΗΠΑ στην Ελλάδα Τζορτζ Τσούνη στο Φόρουμ East Macedonia & Thrace στην Αλεξανρούπολη όπου δήλωσε ότι "στις 4 Απριλίου ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης θα βρίσκεται στο Οβάλ Γραφείο, όπου θα συναντηθεί με τον Πρόεδρο "Μπάιντενόπουλο"" είπε χαρακτηριστικά, θυμίζοντας το ενσταντανέ που είχε ο Κυριάκος Μητσοτάκης με τον Τζο Μπάιντεν κατά την υποδοχή του στο Λευκό Οίκο, όταν ο Αμερικανός πρόεδρος συστήθηκε ως "Μπαϊντενόπουλος"!

"Είμαι υπερήφανος για τη σχέση μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ελλάδας. Πληροφορούμαστε ότι είναι καλύτερη από ποτέ και, φίλοι μου, αυτή η σχέση θα μεγαλώσει, θα έχει διάρκεια, θα εμβαθύνει και θα ενισχυθεί. Ο υπουργός (σ.σ. Εξωτερικών) Μπλίνκεν στα Χανιά, στην κατοικία του πρωθυπουργού Μητσοτάκη, είπε ότι στα 30 χρόνια της διπλωματικής του καριέρας, ποτέ δεν έχει δει τη σχέση, τη συνεργασία, τη φιλία μεταξύ των Ηνωμένων Πολιτειών και της Ελλάδας να είναι τόσο καλή όπως είναι σήμερα» τόνισε μεταξύ άλλων ο κ. Τσούνης.

Σε συζήτηση που είχε με δημοσιογράφους, στο περιθώριο της εκδήλωσης για το ΤΕΚΑ, ο κ. Μητσοτάκης ρωτήθηκε σχετικά με την πληροφορία που έδωσε ο Αμερικανός πρέσβης στην Ελλάδα, και παρότι ο πρωθυπουργός δεν επιβεβαίωσε τις ημερομηνίες, πρόσθεσε ότι μόνο για διμερή συνάντηση θα πήγαινε στην Ουάσιγκτον. Μάλιστα, σε ερώτηση εάν επηρεάζει το ταξίδι του, το γεγονός ότι στις ΗΠΑ έχουν προεδρικές εκλογές τον Νοέμβριο, ο πρωθυπουργός απάντησε αρνητικά, δηλώνοντας πως αν η ελληνική πλευρά δεχτεί πρόσκληση, θα ανταποκριθεί. Προέτρεξε μάλιστα να προσθέσει με νόημα πως "το σίγουρο είναι ότι θα είμαι εδώ για το συνέδριο της ΝΔ" το οποίο είναι προγραμματισμένο να διεξαχθεί 5-7 Απριλίου.

Σύμφωνα με πληροφορίες ο Έλληνας πρωθυπουργός αναμένεται να βρεθεί στις ΗΠΑ προκειμένου να παρευρεθεί στην εκδήλωση που διοργανώνεται παραδοσιακά στον Λευκό Οίκο για την επέτειο της Ελληνικής Επανάστασης του 1821 και φέτος έχει προγραμματιστεί για τις 4 Απριλίου. Στο ίδιο πλαίσιο αναμένεται να πραγματοποιηθεί και διμερής συνάντηση των κυρίων Μητσοτάκη – Μπάιντεν, με την ηγετική ατζέντα να περιλαμβάνει όλα τα διμερή θέματα που αφορούν τις δύο χώρες, από τα εξοπλιστικά και το ενεργειακό μέχρι τη στρατηγική εταιρική σχέση Ελλάδας – ΗΠΑ και τις ελληνοτουρκικές σχέσεις, ενώ τους δύο ηγέτες θα απασχολήσει και ένα ευρύ φάσμα διεθνών και περιφερειακών ζητημάτων που συνδέονται τόσο με τους πολέμους στην Γάζα και την Ουκρανία όσο και με τις συνέπειες που αυτοί επιφέρουν παγκοσμίως.

Η συνάντηση των δύο ηγετών Μητσοτάκη – Μπάιντεν αναμένεται να έχει και οικονομική διάσταση, στην οποία δίνεται βαρύνουσα σημασία και έχει στόχο την προσέλκυση ακόμη περισσότερων επενδύσεων. Άλλωστε το κλίμα που επικρατεί στις διμερείς σχέσεις είναι ότι η Ελλάδα αποτελεί μία ελκυστική αγορά για επενδύσεις και ήδη αμερικανικά κεφάλαια έχουν δώσει ψήφο εμπιστοσύνης στη χώρα μας επενδύοντας αλλά και δημιουργώντας νέες θέσεις εργασία, ενισχύοντας τις τοπικές κοινωνίες και την ελληνική οικονομία.

Το πρόγραμμα του Κυριάκου Μητσοτάκη στις ΗΠΑ δεν αποκλείεται να συμπεριλάβει και σύντομους άλλους "σταθμούς" εκτός απο την Ουάσιγκτον και τον Λευκό Οίκο, σε μία προσπάθεια να καλυφθεί μέρος του προγράμματος που είχε στα τέλη Ιανουαρίου, όταν δεν κατάφερε τελικά να μεταβεί στις ΗΠΑ λόγω γρίπης, η οποία οδήγησε στην αναβολή του ταξιδιού. Τότε στο πρωθυπουργικό πρόγραμμα εντάσσονταν και επαφές με την ελληνική και επιχειρηματική κοινότητα του Σικάγου.

