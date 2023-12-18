"Οι αστυνομικοί κάνουν ένα επικίνδυνο λειτούργημα δεν εισπρατουν από ένα τμήμα της κοινωνίας τον σεβασμό που τους αξίζει στην προσφορά που έχουν" ανέφερε μιλώντας στον ΣΚΑΙ ο Υπουργός Εργασίας Άδωνις Γεωργιάδης.

Παράλληλα, επέρριψε ευθύνες στον πατέρα του 18χρονου που πέταξε την φωτοβολίδα στον αστυνομικό που νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση κατά την διάρκεια των επεισοδίων στο Ρέντη.

Για τον πατέρα δεν πρέπει να υπάρχει επιείκια καθως αποδειχθηκε πως και τα δυο του παιδιά συμμετείχαν στα επεισόδια.

Αναφερόμενος στην τροπολογία για τους αλλοδαπούς εργάτες γης τόνισε πως η κυβέρνηση δεν αιφνιδίασε. Μίλησε για έλλειμμα εργατικών χεριών στην χώρα μας και πως ένα από τα εργαλεία θα είναι και αυτή τη τροπολογία

Ξεκαθάρισε πως η τροπολογία αυτή δεν σημαίνει ούτε ελληνοποίηση ούτε νομιμοποίηση.

Αναφερόμενος στην αιχμές του Αντώνη Σαμαρά για την εν λόγω τροπολογία σημειωσε πως αν ο κύριος Σαμαράς είχε παρακολουθήσει τη συζήτηση στη Βουλή για την συγκεκριμένη τροπολογία δεν θα είχε αντιδράσει.

Διευκρίνισε πως όποιος αλλοδαπός δεν έχει συμπληρώσει τρια έτη στη χώρα μας έως και τις 30 Νοεμβρίου δεν μπορεί να ενταχθεί στην τροπολογία αυτή.

Ο κύριος Γεωργιάδης υπογράμμισε πως σκοπός είναι με αυτη την τροπολογία να κλείσουμε όλα τα παραθυρα στην μαύρη και ανασφάλιστη εργασία τονίζοντας πως η τροπολογία δεν αφορά στο μεταναστευτικό.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.