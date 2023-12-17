Γεωργιάδης: Από την Πρωτοχρονιά βάζουμε τέλος στο άδικο «πέναλτι» του 30% για τους συνταξιούχους που εργάζονται

Από την Πρωτοχρονιά αναμένεται να τεθεί σε εφαρμογή η διάταξη του υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης για την κατάργηση της παρακράτησης του 30% της σύνταξης των εργαζόμενων συνταξιούχων.

Με την προτεινόμενη ρύθμιση του νέου ασφαλιστικού νομοσχεδίου, βασικός πυρήνας του οποίου είναι η αναμόρφωση του θεσμού της επαγγελματικής ασφάλισης, οι συνταξιούχοι που απασχολούνται θα λαμβάνουν πλέον ολόκληρο το ποσό της σύνταξής τους, χωρίς περικοπή. Ταυτόχρονα, θεσπίζεται ένας μη ανταποδοτικός πόρος υπέρ e-ΕΦΚΑ, ο οποίος, για τους μισθωτούς εργαζόμενους συνταξιούχους, θα ισούται με το 10% επί των ασφαλιστέων αποδοχών τους και για τους μη μισθωτούς εργαζόμενους συνταξιούχους με το 50% επί της επιλεγείσας ασφαλιστικής κλάσης για κύρια σύνταξη. Επίσης, ορίζεται ετήσιο πλαφόν του πόρου, που δεν μπορεί να υπερβαίνει το 12πλάσιο της μηνιαίας εθνικής σύνταξης.

Σύμφωνα με παραδείγματα που έχει ήδη δημοσιοποιήσει το υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, οι εργαζόμενοι συνταξιούχοι θα ωφεληθούν σημαντικά από τη νέα διάταξη.

Όπως προκύπτει από τα παραδείγματα, συνταξιούχος που εργάζεται και λαμβάνει σύνταξη ύψους 1.200 ευρώ, είχε παρακράτηση ύψους 360 ευρώ, με βάση το ισχύον καθεστώς. Εάν αυτός ο συνταξιούχος εργάζεται ως μισθωτός, με μικτό μηνιαίο μισθό 780 ευρώ, θα λαμβάνει ολόκληρη τη σύνταξή του και η παρακράτηση ύψους 360 ευρώ αντικαθίσταται από μη ανταποδοτικό πόρο ύψους 78 ευρώ. Το όφελος ανέρχεται σε 282 ευρώ μηνιαίως.

Εάν ο ίδιος συνταξιούχος εργάζεται ως ελεύθερος επαγγελματίας και έχει επιλέξει την πρώτη ασφαλιστική κλάση, τότε η παρακράτηση, ύψους 360 ευρώ, αντικαθίσταται από μη ανταποδοτικό πόρο 169,95 ευρώ×50%=84,98 ευρώ. Το όφελος φτάνει σε 275,02 ευρώ μηνιαίως.

Ακέραιο όλο το ποσό της σύνταξης για τους εργαζόμενους συνταξιούχους

Με τη συγκεκριμένη νομοθετική πρωτοβουλία, μεταξύ άλλων, επιδιώκεται να αυξηθεί περαιτέρω η νόμιμη και δηλωμένη συμμετοχή στην αγορά εργασίας των συνταξιούχων που επιθυμούν να εργαστούν.

Παράλληλα, ο χρόνος ασφάλισης που δημιουργείται από την απασχόληση του συνταξιούχου αξιοποιείται για την προσαύξηση της ήδη καταβαλλόμενης σύνταξης.

Μιλώντας στο ΑΠΕ-ΜΠΕ, ο υπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, 'Αδωνις Γεωργιάδης, δηλώνει τα εξής: «Από την 1η του χρόνου, βάζουμε τέλος στο άδικο "πέναλτι" του 30% για όσους συνταξιούχους επιλέγουν να εργάζονται. Η σύνταξη χωρίς ποινή είναι το πρώτο πράγμα που είπα ότι θα λύσω, όταν έγινα υπουργός Εργασίας. Δεν είναι δυνατόν να τιμωρούμε τον συνταξιούχο που θέλει να εργαστεί και να παραμείνει ενεργός στην κοινωνία.

Σήμερα, 50.000 συμπολίτες μας που έχουν κατοχυρώσει δικαίωμα συνταξιοδότησης, συνεχίζουν να εργάζονται και πιστεύω ότι, με τη νέα διάταξη του ασφαλιστικού νομοσχεδίου, αυτό το νούμερο θα διπλασιαστεί. Το όφελος για την κοινωνία, αλλά πολύ περισσότερο για τον ίδιο τον συνταξιούχο, είναι μεγάλο και είμαι πολύ χαρούμενος που, επί θητείας μου, κατάφερα να δώσω λύση σε αυτό το πάγιο αίτημα των ανθρώπων αυτών.

Με την ψήφιση, λοιπόν, του νέου ασφαλιστικού νομοσχεδίου, αυτόματα, από 1η του έτους 2024, οι εργαζόμενοι συνταξιούχοι θα λαμβάνουν ακέραιο όλο το ποσό της σύνταξής τους, χωρίς παρακράτηση και, αντί αυτού, θα τους παρακρατείται ένας μη ανταποδοτικός πόρος υπέρ ΕΦΚΑ, ύψους 10%, από τον μισθό τους, ενώ, σε περίπτωση των ελευθέρων επαγγελματιών, η παρακράτηση θα είναι 50% επί της ασφαλιστικής κατηγορίας που θα επιλέξουν οι ίδιοι».

