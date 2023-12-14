Στα πρώτα 10 λεπτά των επεισοδίων, περίπου 500 μέτρα από το γήπεδο καθώς οι δυνάμεις είχαν ενημέρωση να απομακρυνθούν από το σημείο για να μην προκαλέσουν τους οπαδούς, έπεσε η ναυτική φωτοβολίδα σε ευθεία βολή στο πόδι του 31χρονου αστυνομικού.

Τη συγκλονιστική περιγραφή έκανε στην εκπομπή «Σήμερα» στον ΣΚΑΪ, ο διμοιρίτης που βρισκόταν στο πλευρό του αστυνομικού τη στιγμή που τραυματίστηκε σοβαρά.

«Καταλάβαμε αμέσως ότι ο τραυματισμός ήταν σοβαρός. Ο Γιώργος ήταν αξιοπρεπής και δυνατός, ζητούσε να βγάλουμε το αντικείμενο. Είχε τις αισθήσεις του» είπε και πρόσθεσε «η επίθεση ήταν προμελετημένη». Όπως τόνισε, μεταξύ άλλων ο διμοιρίτης οι οπαδοί ήταν εφοδιασμένοι και είχαν έρθει αποφασισμένοι να προκαλέσουν σοβαρά επεισόδια.

Στο σημείο αυτό, ο αστυνομικός υπογράμμισε ότι θα έπρεπε να είχαν κληθεί από την αρχή τουλάχιστον άλλες δύο διμοιρίες καθώς υπήρχαν πληροφορίες ότι οι οπαδοί είχαν οργανωθεί.

Αναφορικά με τον τραυματισμένο αστυνομικό, σημείωσε ότι για τουλάχιστον 20 λεπτά βρισκόταν πεσμένος στο έδαφος. Αρχικά είχε τις αισθήσεις του, ωστόσο οι δυνάμεις του τον εγκατέλειψαν.

Ο διμοιρίτης είχε μιλήσει αρχικά στο βραδινό δελτίο του ΣΚΑΪ περιγράφοντας καρέ- καρέ την επίθεση.

Περιέγραψε πολεμικό σκηνικό, με τις εκρήξεις να είναι συνεχείς ακόμη και την ώρα που προσπαθούσαν να δώσουν τις πρώτες βοήθειες στον αστυνομικό.

«Βλέπαμε την ανάφλεξη στο πόδι του, της ναυτικής φωτοβολίδας, πως τη ζούσε. Ήταν αξιοπρεπέστατος, ούτε ούρλιαζε, ούτε φώναζε, ούτε τίποτα μόνο παρακαλούσε να βγάλουμε από πάνω του αυτό το υλικό»

«Ήρθε πιο ψύχραιμος συνάδελφος αμέσως με το γάντι που είχε το αντίστοιχο, τράβηξε τα ¾ της φωτοβολίδας. Έμεινε όμως ένα μέρος μέσα. Αμέσως προσπάθησα με το γάντι το δικό μου να το βγάλω αλά έβγαζα μόνο αίμα πάνω στην πληγή. Ήταν αδύνατο. Τον βάζουμε λοιπόν κάτω έχοντας της αισθήσεις και όση ώρα μιλάμε δεχόμαστε επιθέσεις. Βάλαμε τον συνάδελφο μου ανάμεσα σε δύο αυτοκίνητα για να ενεργούν οι συνάδελφοι μου που έπραξαν το τουρνικέ, το διπλό τουρνικέ, για να είναι υπό κάλυψη.».

Ο διμοιρίτης παρομοιάζει τα επεισόδια με πολεμικό σκηνικό και λέει πως είναι η πρώτη φορά που αντικρίζει κάτι τέτοιο...

«Όλα αυτά τα άτομα είχαν δει ότι είχαμε σύρει στο οδόστρωμα έναν άνθρωπο. Γιατί η περιοχή είχε μετατραπεί σε Γάζα. 'Οταν δεχόμαστε τέτοιου είδους επιθέσεις με τέτοια μέσα, το επίπεδο της επίθεσης αλλάζει.»

Οι μολότοφ πέφτουν βροχή, και ο 31ος ετών αστυνομικός δέχεται και δεύτερη επίθεση δευτερόλεπτα μετά την πρώτη.

«Αφού είχε δεχθεί την φωτοβολίδα τη ναυτική, προτιμήσαμε να τον βάλουμε στο έδαφος για να παρασχεθούν οι πρώτες βοήθειες. Αφού τον βάζουμε ήρθε και η εκρηκτική μολότοφ στο δεξί πόδι όπου αυτή μας έλουσε όλους όσοι ήμασταν εκεί. Και εκεί λοιπόν ο συνάδελφος έπαθε εσωτερική αιμορραγία. Έχουμε 2 εγκληματικές πράξεις εδώ. Η μία είναι η φωτοβολίδα και η δεύτερη, έχουμε μια εκρηκτική μολότοφ.»

Οι χούλιγκαν ήταν πάνω από 200, λέει ο αστυνομικός και κάνει λόγο για ένα ολόκληρο οπλοστάσιο.

«Το πρώτο πράγμα που ξεκίνησαν ήταν οι ναυτικές. Εγώ στα χρόνια υπηρεσίας που έχω, τόση ναυτική συσσωρευμένη δεν έχω ξαναδεί από το πρώτο δεκάλεπτο. Ήταν πολλές, ήταν διψήφιος ο αριθμός. Η συγκεκριμένη δεν γκελάρισε. Ήταν ευθεία βολή.»

Οι συνάδελφοι του περιγράφουν τον 31χρονο ως έναν αστυνομικό ευγενικό και αξιοπρεπή και του συμπαραστέκονται με την ελπίδα σύντομα να βγει από το νοσοκομείο όπου και νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση.

