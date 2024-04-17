«Η πολιτική σταθερότητα των επομένων 3 ετών κρίνεται στις 9 Ιουνίου», τόνισε μιλώντας στον ΣΚΑΙ, ο υπουργός Υγείας, 'Αδωνις Γεωργιάδης.

«Εάν το αποτέλεσμα είναι κακό η αντιπολίτευση θα προσπαθήσει να ρίξει την κυβέρνηση με κάθε τρόπο, θα κατεβάζει κάθε μέρα τον κόσμο στους δρόμους, οι αγορές θα βλέπουν ξανά τη χώρα ως πολιτικό πρόβλημα, τα επιτόκια θα ανεβαίνουν, η οικονομία θα γυρίσει προς τα κάτω και όλα τα υπόλοιπα που έχουμε ξαναζήσει στο παρελθόν», δήλωσε χαρακτηριστικά

Στόχος της αντιπολίτευσης στις ευρωεκλογές είναι να αποσταθεροποιήσουν πολιτικά τη χώρα

O ίδιος ανέφερε πως δεν έχει καμία αμφιβολία ότι ο πολιτικός στόχος συνολικά της αντιπολίτευσης για τις ευρωεκλογές της 9ης Ιουνίου είναι να αποσταθεροποιήσουν πολιτικά τη χώρα και την κυβέρνηση. «Πολιτικός του στόχος είναι στις 10 Ιουνίου η Ελλάδα να μην είναι πλέον μια κυβερνήσιμη χώρα, να έχουμε κάθε μέρα διαδηλώσεις, απεργίες και φασαρίες».

Ο Μπελέρης αρνήθηκε προτάσεις άλλων κομμάτων

Αναφορικά με την υποψηφιότητα του Φρέντη Μπελέρη στο ευρωψηφοδέλτιο της ΝΔ, γνωστοποίησε πως έγιναν προτάσεις στο Φρέντη Μπελέρη από όλα κόμματα στα οποία αρνήθηκε και πως αρνήθηκε την εποχή που νόμιζε ή γνώριζε ότι δεν θα είναι υποψήφιος με τη ΝΔ.

Ο Πολάκης υιοθέτησε της κατηγορίες Ράμα κατά Μπελέρη

«Η υποψηφιότητα Μπελέρη θα έπρεπε να ενώνει τους Έλληνες γιατί η κυβέρνηση έλαβε κ ένα πράγματι ένα πολιτικό ρίσκο. Δηλαδή ότι αποφασίζει η κυβέρνηση της Ελλάδος να δώσει την ευκαιρία να εκλεγεί ευρωβουλευτής ο εκλεγμένος Δήμαρχος Χιμάρρας που μέχρι χθες όλα τα κόμματα – και ο ΣΥΡΙΖΑ- συμφωνούσαν με επίσημες ανακοινώσεις ότι διώκεται από το καθεστώς Ράμα και με το που ανακοινώνεται η υποψηφιότητα του με τη ΝΔ, έγινε ο ακροδεξιός Μπελέρης, ο χρυσαυγίτης Μπελέρης, ο Πολάκης έγραψε ο Μπελέρης που έκλεψε τις ψήφους στη Χιμάρρα, δηλαδή ο Πολάκης – και θέλω να δω αν αυτή είναι και η επίσημη θέση του ΣΥΡΙΖΑ, υιοθέτησε τις κατηγορίες Ράμα κατά Μπελέρη σήμερα.

Ο ίδιος σημείωσε πως αντί τα κόμματα να πουν μπράβο που παίρνει αυτό το ρίσκο η ΝΔ, ξαφνικά γίνεται «κανονική δολοφονία χαρακτήρα Μπελέρη» ενώ χαρακτήρισε το ψηφοδέλτιο της ΝΔ φανταστικό και εξαιρετικά καλό με μια ισορροπία καταπληκτική.

Καλή εξέλιξη για την Ελλάδα η στάση του Κασσελάκη υπερ του ΝΑΤΟ, του Ισραήλ και της Ορθοδοξίας

Παράλληλα, ο υπουργός Υγείας, χαρακτήρισε καλή εξέλιξη για την Ελλάδα η στάση του Κασσελάκη υπερ του ΝΑΤΟ, του Ισραήλ και της χριστιανικής θρησκείας. «Όσον αφορά τη στάση του αρχηγού του συνασπισμού ριζοσπαστικής Αριστεράς υπέρ της εκκλησίας και της θρησκείας, το θεωρώ πολύ καλή εξέλιξη για την Ελλάδα, γενικά η στροφή του κ. Κασσελάκη υπέρ του ΝΑΤΟ που είναι μια αμυντική συμμαχία, υπέρ του Ισραήλ και κατά του Ιράν, υπέρ της Ουκρανίας και κατά της Ρωσίας και υπέρ της χριστιανικής θρησκείας και όχι της αθεΐας που όλα αυτά είναι εκ διαμέτρου αντίθετες θέσεις από τις παραδοσιακές θέσεις του χώρου που εκπροσωπεί, εγώ τις θεωρώ θετικές. Πρώτον αποτελούν μεγάλη νίκη των ιδεών που διαχρονικά πίστευα στη ζωή μου ως νεοδημοκράτης και δεύτερον για την Ελλάδα το να έχουμε ευρύτερη κοινωνική πλειοψηφία που πιστεύει σε αυτά είναι μόνο καλό», ανέφερε ο κ. Γεωργιάδης και συμπλήρωσε:

«Ευχαριστώ τον κ. Κασσελάκη για την ιδεολογική μου νίκη»



Για τα απογευματινά ιατρεία, τόνισε πως έχει γίνει ήδη αίτημα στις ευρωπαικές Αρχές ώστε το συντομότερο να ξεκινήσει το πρόγραμμα των δωρεάν απογευματινών ιατρείων μέσω του ταμείου ανάκαμψης. «Στόχος μας είναι ο Έλληνας πολίτης να απολαμβάνει καλύτερες υπηρεσίες Υγείας».

