“Να πάρουμε τις ευρωεκλογές πολύ στα σοβαρά. Να πολεμήσουμε τη χαλαρή ψήφο” δήλωσε ο πρωθυπουργός αμέσως μετά την ανακοίνωση των 42 υποψηφιοτήτων που θα περιλαμβάνονται στο ψηφοδέλτιο της ΝΔ για τις ευρωεκλογές της 9ης Ιουνίου, καλώντας τον κόσμο να στείλει ένα μήνυμα σταθερότητας. "Επιμένω πολύ στην έννοια της σταθερότητας. Ακούω από δυσαρεστημένους συμπολίτες μας να λένε στείλτε μήνυμα. Θα σηκώσω το γάντι και θα πω στείλτε μήνυμα σταθερότητας στις εκλογές" δήλωσε χαρακτηριστικά.

Ο Κ. Μητσοτάκης τόνισε στην ομιλία του: "εμείς είμαστε το κόμμα της Ευρώπης, που κρατήσαμε την Ελλάδα στο ευρώ και που σταθερά φέρνει την πατρίδα μας πιο κοντά στην Ευρώπη." Οπως είπε και η κα Πελώνη, το 2024 δεν είναι 2019. Τα πράγματα έχουν δυσκολέψει πολύ. Μεγάλες γεωπολιτικές αστάθειες, μεγάλες οικονομικές προκλήσεις. Η Ελλάδα ξαναβρίσκεται στο κέντρο των ευρωπαϊκών εξελίξεων και αυτό οφείλουμε να το ενισχύσουμε και να το κατοχυρώσουμε."

Οπως είπε ο πρωθυπουργός, η Ελλάδα είναι η μεγάλη κερδισμένη του Ταμείου Ανάκαμψης. “Δώσαμε πολλές ευρωπαϊκές μάχες, θα σταθώ όμως σε μια που έχει πολύ μεγάλη σημασία, αυτή αφορά την θωράκιση των εξωτερικών συνόρων της πατρίδας μας” τόνισε.

"Η συζήτηση για κοινή χρηματοδότηση αμυντικών δαπανών από τον ευρωπαϊκό προσανατολισμό έχει ανοίξει. Δεν αρκεί ως κράτη μέλη να χρηματοδοτούμε μόνο τη δική μας ανεξάρτητη άμυνα. Σκεφτείτε τα ζητήματα που έχουν να κάνουν με αγροτική πολιτική. Δεν ήμασταν εμείς η πολιτική οικογένεια η οποία εισηγήθηκε πράσινη μετάβαση η οποία δρομολογείται με ταχύτητα που δημιουργεί προβλήματα. Εμείς είπαμε μήπως πρέπει να πάμε πιο αργά. Ποιος θα δώσει λοιπόν την επόμενη ημέρα αυτές τις κρίσιμες μάχες; Πρέπει να είναι ισχυρή ΝΔ όπως αυτή θα προκύψει από το αποτέλεσμα των ευρωεκλογών», πρόσθεσε.

Οι υποψηφιότητες

Η Ελεονόρα Μελέτη και ο Φρέντη Μπελέρης περιλαμβάνονται μεταξύ των νέων υποψηφίων ευρωβουλευτών της Νέας Δημοκρατίας, όπως ανακοινώθηκε κατά την ειδική παρουσίαση που πραγματοποιήθηκε στο Ωδείο Αθηνών.

Ξεκινώντας την παρουσίαση η Αριστοτελία Πελώνη δήλωσε πως «το ψηφοδέλτιο αγκαλιάζει ολόκληρη την Ελλάδα.»

Σημειώνεται πως στο ευρωψηφοδέλτιο της Νέας Δημοκρατίας συμμετέχουν συνολικά 42 υποψήφιοι. Οι υποψήφιοι πήραν τον λόγο ένας ένας, παρουσιάζοντας τον εαυτό τους, ενώ o Φρέντη Μπελέρης, ο οποίος παραμένει στις αλβανικές φυλακές, έστειλε μήνυμα ευχαριστώντας τον πρωθυπουργό, με την ανακοίνωση της υποψηφιότητάς του να καταχειροκροτείται.

Οι υποψήφιοι ευρωβουλευτές με τη Νέα Δημοκρατία:

1) Αβραμίδου Σεραφίνα -υπεύθυνη προγραμμάτων του Animal Action Greece

2) Αγγελόπουλος Μιχάλης -δικηγόρος πρώην δήμαρχος Σάμου

3) Βανέσα Αρχοντίδου -πρέσβειρα του Ευρωπαϊκού Συμφώνου για το Κλίμα και αλπινίστρια

4) Αυτιάς Γιώργος -δημοσιογράφος

5) Γιάννης Βεζυργιαννίδης -μηχανολόγος μηχανικός πρόεδρος ΔΕΕ Ροδόπης

6) Βόζεμπεργκ Ελίζα -ευρωβουλευτής και δικηγόρος

7) Δάκης Γιώργος- πρ. Περιφερειάρχης δυτ. Μακεδονίας

8) Δεκόλης Γιάννης -Κτηνοτρόφος

9) Δήμας Πύρρος -Ολυμπιονίκης

10) Δούνια Νόνη- πρ. Βουλευτής ΝΔ ελ. Επαγγελματίας

11) Εξαδάκτυλος Θανάσης-γιατρός πλαστικός χειρουργός

12) Ζαμπούκας Ανδρέας- δημοσιογράφος

13) Καρανικόλας Σπύρος -δικηγόρος

14) Καραχάλιος Θεόφιλος -Γιατρός

15) Κατσαούνης Δημήτρης -ομογενής από Καναδά

16) Κεφαλογιάννης Μανώλης-πρ. υπουργός ευρωβουλευτής

17) Κοντοζαμάνης Βασίλης πρώην Αναπληρωτής Υπουργός Υγείας

18)Καλλέργη-Κουρή Όλγα -Μαιευτήρας -γυναικολόγος

19)Κουτσουπιά Μαρία- Ωραιοζήλη -δικηγόρος

20) Κρυσταλίδου Πίστη -πρόεδρος Win Cancer

21)Κυμπουρόπουλος Στέλιος-ψυχίατρος, ευρωβουλευτής

22)Μεϊμαράκης Βαγγέλης- ευρωβουλευτής πρώην υπουργός

23)Μελέτη Ελεονώρα-παρουσιάστρια δημοσγράφος

24)Μουρούτης Γιώργος εκδότης -δημοσιογράφος

25)Μπελέρης Φρέντη -εκλεγμένος δήμαρχος Χειμάρρας

26) Μπλιούμης Γιώργος -επίτιμος αρχηγός ΓΕΑ

27)Ναούμης Νικόλαος -Διεθνολόγος

28)Ορέστης Ομράν Κουκουβιτάκης -δικηγόρος

29)Παράσχου Αντρη - Δικηγόρος

30)Πατουλίδου Βούλα -Ολυμπιονίκης

31)Ρογδάκη 'Αννα Μαρία- πρόεδρος Ένωσης γυναικών Πάτρας

32) Σακκελάρης Βασίλης -αν.Γ.Γ της νεολαίας του ΕΛΚ

33)Σέρμπος Σωτήρης -Διεθνολόγος

34)Σούλογλου Νουρτζάν -Γιατρός

35)Σπυράκη Μαρία-ευρωβουλευτής δημοσιογράφος

36)Στέφος Νίκος-δημοσιογράφος

37)Τρακατέλη Λυδία- Αντωνία -Αρχαιολόγος

38)Τσιόδρας Δημήτρης-Δημοσιογράφος

39)Τσουχαντάρης Αθανάσιος -αντιπρόεδρος ΣΑΕ Ωκεανίας

40)Φλέσσα Βίκυ-Φιλόλογος-δημοσιογράφος

41)Χριστοπούλου-Παναγιώτα Νιόβη-δικηγόρος Νέας Υόρκης

42)Χριστοφιλοπούλου Ευη -πρ. υπουργός, καθηγήτρια

Το μήνυμα του Φρέντη Μπελέρη

"Αγαπητοί συμπατριώτες μου,

Σήμερα, ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης μου προσέφερε τη δυνατότητα να διεκδικήσω την ψήφου του ελληνικού λαού στις ευρωεκλογές του Ιουνίου 2024. Τον ευχαριστώ για αυτό αλλά πρωτίστως τον ευχαριστώ για την αμέριστη στήριξη που μου προσέφερε όλους αυτούς τους μήνες που βρίσκομαι φυλακισμένος. Η μάχη που δίνω δεν είναι προσωπική. Είναι μάχη για το κράτος δικαίου και τη Δημοκρατία, οι κανόνες των οποίων πρέπει να γίνονται σεβαστοί από όλους. Είναι μάχη για τις αξίες που πρεσβεύει η Δύση και η Ευρώπη και οι οποίες πρέπει να γίνονται σεβαστές από όσους θέλουν να ενταχθούν στη μεγάλη Ευρωπαϊκή οικογένεια. Είναι μάχη για το πιο ταλαιπωρημένο και αδικημένο κομμάτι του ελληνισμού, την Ελληνική μειονότητα της Αλβανίας. Τα αδέρφια μου που μετά από δεκαετίες καταπίεσης θέλουν και δικαιούνται να ζουν ελεύθερα και ειρηνικά, χωρίς φόβο, σε έναν τόπο που σέβεται τα δικαιώματα, την τιμή και τις περιουσίες τους.

Καλώ κάθε Ελληνίδα και Έλληνα να στηρίξει το ψηφοδέλτιο της Νέας Δημοκρατίας, να στηρίξει τον Πρωθυπουργό που χτίζει με αποφασιστικότητα και μεθοδικότητα μια ισχυρή και περήφανη Ελλάδα, τον Κυριάκο Μητσοτάκη."

