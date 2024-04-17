Τις δηλώσεις του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη για δημιουργία θαλάσσιου πάρκου στο Αιγαίο επικρίνουν με σφοδρότητα τα τουρκικά Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης, απειλώντας ευθέως με κρίση.

«Οποιαδήποτε δήλωση, οποιαδήποτε αναφορά για το Αιγαίο, η Τουρκία αλλά και τα τουρκικά ΜΜΕ θεωρούν ότι έχουν λόγο στο Αιγαίο και αντιδρούν με κάθε τρόπο» σχολίασε ο ανταποκριτής του ΣΚΑΪ στην Κων/πολη Μανώλης Κωστίδης.

«Ο πρωθυπουργός της Ελλάδας επανέλαβε τη ρητορική που θα προκαλέσει κρίση» σχολιάζει η φιλοκυβερνητική εφημερίδα AKSAM

«Ο Έλληνας πρωθυπουργός Μητσοτάκης επανέλαβε ότι θα κηρύξουν θαλάσσιο πάρκο στο Αιγαίο' H Τουρκία είχε αντιδράσει» αναφέρει η HABERTURK.

«Κρίση ‘’θαλάσσιου πάρκου’’ στο Αιγαίο! Ο Έλληνας πρωθυπουργός Μητσοτάκης ανακοίνωσε ξανά» δηλώνει το τηλεοπτικό δίκτυο 24.

«Μεγαλώνει η κρίση, παρά την προειδοποίηση της Τουρκίας, η Ελλάδα δεν σταμάτησε τη δημιουργία του πάρκου» σημειώνει η SOCZU.

«Θα δημιουργήσουμε δύο επιπλέον μεγάλα θαλάσσια εθνικά πάρκα, ένα στο Ιόνιο και ένα στο Αιγαίο, αυξάνοντας το μέγεθος των θαλάσσιων προστατευόμενων περιοχών μας κατά 80% και καλύπτοντας περίπου το 1/3 των χωρικών θαλάσσιων υδάτων μας» δήλωσε χαρακτηριστικά ο πρωθυπουργός κατά την ομιλία του στην 9η διεθνή διάσκεψη «Our Ocean Conference».

