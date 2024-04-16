Με χειροκροτήματα και φωνές ενθουσιασμού υποδέχτηκαν την ανακοίνωση της υποψηφιότητας του Φρέντη Μπελέρη στο ψηφοδέλτιο της ΝΔ για τις επερχόμενες ευρωεκλογές οι υποστηρικτές και φίλοι του εκλεγμένου - και φυλακισμένου επί 11 μήνες - δήμαρχου Χιμάρας, που παρακολούθησαν την ανακοίνωση στα γραφεία της Ομόνοιας Χιμάρας.

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

«Είμαι πολύ συγκινημένη, σας ευχαριστούμε όλους, ο Φρέντης θα κάνει πάντα το καλύτερο για τον τόπο του και την πατρίδα», είπε στο Himara.gr η σύζυγος του Αντωνία.

«Ο Φρέντης αγωνίζεται εδώ και 30 χρόνια. Αποτελεί δικαίωση για μας και για εκείνον. Δεν μπορώ να χαρώ ακόμη μέχρι να τον δω να βγαίνει από τη φυλακή. Έχει ταλαιπωρηθεί πολύ μια ζωή» δήλωσε συγκινημένος o πατέρας του, Πέτρος.

Η ανακοίνωση της υποψηφιότητας του Φρέντη Μπελέρη pic.twitter.com/f0XoZ0VddK — Himara.gr (@HimaraGr) April 15, 2024

Το μήνυμα Μπελέρη μέσα από την φυλακή

Μετά την ανακοίνωση της υποψηφιότητάς του, ο Φρέντη Μπελέρης, με ηχητικό μήνυμά του στα social media, τόνισε ότι «ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης μου προσέφερε τη δυνατότητα να διεκδικήσω την ψήφου του ελληνικού λαού στις ευρωεκλογές του Ιουνίου 2024. Τον ευχαριστώ για αυτό αλλά πρωτίστως τον ευχαριστώ για την αμέριστη στήριξη που μου προσέφερε όλους αυτούς τους μήνες που βρίσκομαι φυλακισμένος».

Ο Φρ. Μπελέρης σημειώνει ότι δεν πρόκειται για μια προσωπική μάχη, αλλά για μια μάχη «για το κράτος δικαίου και τη Δημοκρατία, οι κανόνες των οποίων πρέπει να γίνονται σεβαστοί από όλους».

Ο εκλεγμένος δήμαρχος Χειμάρρας, επισημαίνει στον λογαριασμό του:

«Σήμερα, ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης μου προσέφερε τη δυνατότητα να διεκδικήσω την ψήφου του ελληνικού λαού στις ευρωεκλογές του Ιουνίου 2024. Τον ευχαριστώ για αυτό αλλά πρωτίστως τον ευχαριστώ για την αμέριστη στήριξη που μου προσέφερε όλους αυτούς τους μήνες που βρίσκομαι φυλακισμένος.

Η μάχη που δίνω δεν είναι προσωπική. Είναι μάχη για το κράτος δικαίου και τη Δημοκρατία, οι κανόνες των οποίων πρέπει να γίνονται σεβαστοί από όλους. Είναι μάχη για τις αξίες που πρεσβεύει η Δύση και η Ευρώπη και οι οποίες πρέπει να γίνονται σεβαστές από όσους θέλουν να ενταχθούν στη μεγάλη Ευρωπαϊκή οικογένεια. Είναι μάχη για το πιο ταλαιπωρημένο και αδικημένο κομμάτι του ελληνισμού, την Ελληνική μειονότητα της Αλβανίας.

Τα αδέρφια μου που μετά από δεκαετίες καταπίεσης θέλουν και δικαιούνται να ζουν ελεύθερα και ειρηνικά, χωρίς φόβο, σε έναν τόπο που σέβεται τα δικαιώματα, την τιμή και τις περιουσίες τους. Καλώ κάθε Ελληνίδα και Έλληνα να στηρίξει το ψηφοδέλτιο της Νέας Δημοκρατίας, να στηρίξει τον Πρωθυπουργό που χτίζει με αποφασιστικότητα και μεθοδικότητα μια ισχυρή και περήφανη Ελλάδα, τον Κυριάκο Μητσοτάκη».

Το μήνυμα του Πύρρου Δήμα στον γιο του, Πέτρο

Παρών στην χθεσινή εκδήλωση της ΝΔ για την ανακοίνωση των υποψηφιοτήτων ήταν και ο γιος του Φρέντη Μπελέρη, Πέτρος.

Στην ομιλία του, ο υποψήφιος για μια ακόμα φορά ευρωβουλευτής Πύρρος Δήμας ανέφερε μεταξύ άλλων: «Δώστε μου τη δύναμη, όπως σήκωνα τα βάρη για την Ελλάδα να αγωνιστώ για το παρόν και το μέλλον των παιδιών μας» είπε ο ολυμπιονίκης και πρόσθεσε: Για τα αδέρφια μας στη Βόρειο Ήπειρο, θα τα δώσουμε όλα».

Στέλνοντας το μήνυμά του στον γιο του Μπελέρη, Πέτρο, ο οποίος βρισκόταν στην αίθουσα, ο Πύρρος Δήμας είπε: «Πέτρο, ο μπαμπάς θα δικαιωθεί».

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.