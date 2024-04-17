Του Αντώνη Αντζολέτου

Επιστρέφει αύριο από τις ΗΠΑ ο Στέφανος Κασσελάκης, και όλα τα βλέμματα είναι στραμμένα στην τελική πεντάδα που θα επιλέξει για να συμπληρωθούν οι «42» της ευρωλίστας του ΣΥΡΙΖΑ. Σύμφωνα με την ποσόστωση θα πρέπει να είναι ένας άνδρας και τέσσερις γυναίκες. Ήδη έχει αρχίσει μια «μουρμούρα» πως η πρώτη 35αδα έχει έντονα τα στοιχεία του life style και τελικά, χωρίς να υπάρξει κάποια μεγάλη ανατροπή τα γνωστά πρόσωπα – στελέχη πήραν το «εισιτήριο» όπως αναμενόταν. Δεν φάνηκε δηλαδή ποια ήταν η συμβολή της βάσης και των προκριματικών εκλογών. Σε αυτή την κριτική θα πρέπει να απαντήσει ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ με τις τελικές επιλογές που θα κάνει και τις ανακοινώσεις στην εκδήλωση της Παρασκευής.

Στην Κουμουνδούρου εκφράζουν ικανοποίηση από την παρουσία του Στέφανου Κασσελάκη στις ΗΠΑ και τις επαφές που είχε. Μιλώντας στους Έλληνες ομογενείς στη Νέα Υόρκη, κατά τις εορταστικές εκδηλώσεις για την επέτειο της επανάστασης του 1821, τόνισε πως «δεν μπορούμε να φανταστούμε την έννοια του Ελληνισμού χωρίς την παρουσία της ελληνικής διασποράς ανά τον κόσμο», ενώ επισήμανε πως «νιώθω μεγάλη ευθύνη να βρίσκομαι εδώ ως αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης και ως τέκνο της διασποράς, που έζησα κι εγώ εδώ στη Νέα Υόρκη για δέκα χρόνια, όπου έκανα τα πρώτα βήματα στην καριέρα μου, όπου συνάντησα τον τωρινό σύζυγό μου, όπου ήρθαν πάρα πολλοί νέοι Έλληνες για να ευημερήσουν όταν αντιμετώπισαν τη μεγάλη οικονομική κρίση πίσω στην πατρίδα». «Είναι απαραίτητο», πρόσθεσε ο Στέφανος Κασσελάκης «να υπενθυμίζουμε στους εαυτούς μας κάθε μέρα ότι η ελευθερία δεν πρέπει να θεωρείται δεδομένη. Η ειρήνη είναι εύθραυστη, τα ανθρώπινα δικαιώματα μπορεί εύκολα να γίνουν αντικείμενο εκμετάλλευσης για την προώθηση πολιτικών ή άλλων σκοπιμοτήτων».

Visited @StateDept and met with the Principal Deputy Assistant Secretary of State, Ambassador Yuri Kim. We spoke about my vision for @syriza_gr, the future of the 🇬🇷🇺🇸 relations, our stance on the 🇨🇾 issue & of course our call for an immediate ceasefire in Gaza. pic.twitter.com/FYUnF2D1YC — Stefanos Kasselakis - Στέφανος Κασσελάκης (@skasselakis) April 16, 2024

Ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης επισήμανε: «Το καλύτερο που μπορούμε να κάνουμε ως Έλληνες, ως Ελληνοαμερικανοί, ως Έλληνες ανά τον κόσμο, είναι να φερόμαστε ο ένας στον άλλο με αλληλεγγύη, να βοηθάμε ο ένας τον άλλο, να αποτελέσουμε μια δύναμη που θα προωθεί την ειρήνη στην περιοχή μας, μια περιοχή που χρειάζεται απεγνωσμένα μια Ελλάδα με δυνατή φωνή για τα ζητήματα της Μέσης Ανατολής και, βέβαια, για μια μόνιμη λύση για μια ενωμένη Κύπρο. Ζήτω η Ελλάδα, ας θυμόμαστε καθημερινά τη δέσμευση να είμαστε καλύτεροι Έλληνες ο ένας για τον άλλο και για την ένδοξη ιστορία μας».

Η συνάντηση του Στέφανου Κασσελάκη με τον Αρχιεπίσκοπο της Αμερικής κ.Ελπιδοφόρο έγινε σε πολύ θετικό κλίμα. Από πλευράς του Σεβασμιότατου τονίστηκε η χαρά του που ένας ομογενής ανέλαβε μια τόσο σημαντική θέση στο ελληνικό κράτος. Στο επίκεντρο της συνάντησης τέθηκαν τα εθνικά θέματα, ζητήματα ενίσχυσης της συνεργασίας ομογένειας - ελληνικού κράτους, καθώς και ζητήματα εκκλησιαστικού ενδιαφέροντος. Ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ επαναβεβαίωσε την ισχυρή στήριξη της αξιωματικής αντιπολίτευσης προς το Οικουμενικό Πατριαρχείο και φυσικά την Αρχιεπισκοπή Αμερικής.

Συνεχίζοντας τις επαφές μου στην Ουάσινγκτον, είχα την χαρά να συναντηθώ με τον βουλευτή του Κογκρέσου @RoKhanna.

Συζητήσαμε για τις κοινές προκλήσεις που αντιμετωπίζουν η 🇬🇷 και οι 🇺🇸 και τα κοινά μας οράματα για μια προοδευτική πρόταση διακυβέρνησης σήμερα. pic.twitter.com/GtqSZbApQc — Stefanos Kasselakis - Στέφανος Κασσελάκης (@skasselakis) April 16, 2024

Κατά τη συνάντηση του προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ με την Διοικούσα Επιτροπή του οργανισμού Δημοκρατών Σοσιαλιστών Νέας Υόρκης οι δυο πλευρές είχαν την ευκαιρία να αναπτύξουν την προοδευτική και κοινωνική τους ατζέντα. Συνομίλησαν για ζητήματα καθημερινότητας και οικονομίας, όπως και, ζητήματα ανθρωπίνων δικαιωμάτων και κράτους δίκαιου. Ιδιαίτερα έμφαση δόθηκε σε ζητήματα εργατικών δικαιωμάτων και σε θέματα στέγασης, με τις δυο πλευρές να συμφωνούν στην ανάγκη εκπόνησης μιας κοινωνικής πολιτικής με τα ασθενέστερα κοινωνικά στρώματα στο επίκεντρο. Ο κ.Κασσελάκης εξέθεσε το πρόγραμμα του για μια προοδευτική διακυβέρνηση και συζήτησε με το DSA και για ζητήματα διεθνούς ενδιαφέροντος, με επίκεντρο τον πόλεμο στη Γάζα. Σημείωσε την ανάγκη για την άμεση κατάπαυση του πυρός στη Γάζα, την επιστροφή όλων των ομήρων, την απρόσκοπτη παροχή ανθρωπιστικής βοήθειας στο παλαιστινιακό λαό και την επανεκκίνηση των διαπραγματεύσεων μεταξύ των δυο πλευρών, στο πλαίσιο των σχετικών ψηφισμάτων του ΟΗΕ

Υπενθυμίζεται πως με απόφαση του προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ η συνάντηση με μέλη του ισραηλινού λόμπι της AIPAC, που ήταν να γίνει χθες, ακυρώθηκε. Σύμφωνα με κομματικές πηγές η συνάντηση κρίθηκε αναγκαίο να μην γίνει μετά τις πρόσφατες εξελίξεις στη Μέση Ανατολή και την άρνηση του Ισραήλ να επιδιώξει την αποκλιμάκωση της έντασης. Οι ίδιες πηγές ανέφεραν πως όλοι οι δρώντες οφείλουν να δείξουν την απαιτούμενη αυτοσυγκράτηση με σεβασμό στη διεθνή νομιμότητα και στις διαμεσολαβητικές προσπάθειες. Για τη συνάντηση αυτή ο Στέφανος Κασσελάκης είχε δεχθεί κριτική με το που έγινε γνωστό πως θα πραγματοποιηθεί.

Συνάντηση με το DSA, τη μεγαλύτερη οργάνωση σοσιαλιστών στις ΗΠΑ.



Συζητήσαμε όλα αυτά που απασχολούν τους προοδευτικούς πολίτες.

Τα εργασιακά δικαιώματα, τη στεγαστική κρίση, τις έμφυλες διακρίσεις, το πώς θα δομήσουμε ένα αποτελεσματικό σχέδιο για την ουσιαστική ενίσχυση των… pic.twitter.com/mojRKMtvBw — Stefanos Kasselakis - Στέφανος Κασσελάκης (@skasselakis) April 16, 2024

