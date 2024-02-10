Φάμελλος: Για ανθεκτικότητα της Θεσσαλίας ισχυρή και ανθρώπινη Πολιτεία

«Στη Θεσσαλία εκφράστηκε με τον πιο έντονο τρόπο το έλλειμμα επάρκειας και ανθεκτικότητας της χώρας μας, για το οποίο ευθύνεται η κυβέρνηση», ανέφερε ο πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, Σωκράτης Φάμελλος, στην ομιλία του στο Περιφερειακό Συνέδριο του κόμματος, στην Λάρισα.

Υποστήριξε ότι «το πρόβλημα είναι ότι από το 2019 δεν υπάρχει σχεδιασμός για τη Θεσσαλία, ούτε από την κυβέρνηση, ούτε από την προηγούμενη περιφερειακή Αρχή και αποδομείται η επάρκεια της Πολιτείας. Στον μόνο τομέα που υπάρχει σχεδιασμός και επάρκεια είναι η διατήρηση και διαχείριση της εξουσίας. Όμως αποδείχτηκε ότι όταν οι πολίτες θέλουν, καμία δυναμική του συστήματος εξουσίας δεν αντέχει. Όπως στις δημοτικές εκλογές. Ακόμα και αν υπουργοί εκβιάζουν πλημμυροπαθείς ότι δεν θα αποζημιωθούν, ενώ έχουν ήδη καταστραφεί».

Αρχικά ο Σ. Φάμελλος επεσήμανε αρνητικά παραδείγματα επάρκειας και ανθεκτικότητας: «Στην περίπτωση της πολιτικής προστασίας και της διαχείρισης πλημμυρικού κινδύνου, οι ευθύνες της κυβέρνησης και της (προηγούμενης) περιφερειακής Αρχής, για το μέγεθος της καταστροφής από την κακοκαιρία Daniel, είναι κολοσσιαίες. Εφόσον και οι προειδοποιήσεις των επιστημόνων υπήρχαν, αλλά και οι χάρτες κινδύνων πλημμύρας του 2018 που έδειχναν ακριβώς τις περιοχές πλημμύρισης. Χάρτες που δεν ανανεώθηκαν το 2021, παρότι όφειλε η χώρα να το κάνει και έχει ήδη εντοπίσει το έλλειμμα η Κομισιόν. Όμως και η προειδοποίηση του "Ιανού" δεν είχε αξιοποιηθεί, εφόσον σε αντίθεση με τις πρόσφατες ψευδείς δηλώνεις Μητσοτάκη στη Βουλή, σαφώς υπάρχουν πρόσφατα έργα του "Ιανού" που δεν άντεξαν και στα Φάρσαλα και στον Ξηριά στον Αλμυρό Μαγνησίας. Αντίστοιχη ανεπάρκεια είχε ήδη εντοπιστεί και στη μη αναθεώρηση των ΣΔΛΑΠ -σχεδιασμό διαχείρισης υδάτων- το 2021, αλλά και στην καθυστέρηση έργων τα οποία η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ είχε δεσμευθεί να υλοποιήσει με προϋπολογισμό 1 δισ. ευρώ, για να επιλυθεί το ελλειμματικό υδατικό ισοζύγιο που είναι κρίσιμο θέμα ανάπτυξης…».

Κλείνοντας ο κ. Φάμελλος κατέθεσε τις προτάσεις του ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ:

- Προτείνουμε την εφαρμογή ρρήτρας μηδενικού ελλείμματος. Στην περίπτωση των πλημμυροπαθών αυτό θα μπορούσε να είναι ακόμα και κοινωνικός μισθός στους πληγέντες, μέχρι να αρχίσει η παραγωγή ξανά.

- Την ανάγκη ενός νέου αναπτυξιακού υποδείγματος στη Θεσσαλία.

- Το νέο αναπτυξιακό μοντέλο ξεκινάει από τον σχεδιασμό. Η ολοκλήρωση του πολεοδομικού και χωροταξικού σχεδιασμού, πρέπει να γίνει ταχύτατα με συμμετοχή των δύο βαθμών αυτοδιοίκησης, ενσωματώνοντας αναλύσεις τρωτότητας και κινδύνων.

- Η ανασυγκρότηση απαιτεί ισχυρούς και υπεύθυνους τοπικούς φορείς. Σίγουρα δεν μπορεί να γίνει από την Αθήνα. Και αυτό απαιτεί ισχυροποίηση και ανάληψη αρμοδιοτήτων από την περιφερειακή και τοπική αυτοδιοίκηση.

- Η επιτάχυνση των έργων εξοικονόμησης αρδευτικού νερού και διαχείρισης υδάτων σε τοπικό και περιφερειακό επίπεδο.

- Η πρόσβαση σε καθαρή και προσιτή ενέργεια: αποτελούν τουλάχιστον κοροϊδία τα μέτρα που εξαγγέλθηκαν την προηγούμενη εβδομάδα, και για τα διμερή συμβόλαια αγροτικών συνεταιρισμών και για την έκπτωση 10% της ΔΕΗ στο αγροτικό ρεύμα από τον Μάιο έως τον Σεπτέμβριο.

- Διασφάλιση γενναίας χρηματοδότησης για όσα απαιτεί ο πρωτογενής τομέας.

- Η συμμετοχή της τοπικής κοινωνίας στη λήψη αποφάσεων.

- Η πλήρης αναδιάρθρωση της Πολιτικής Προστασίας.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

