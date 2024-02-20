«Από τότε που οι πρώην σύντροφοι αποχώρησαν, δεν υπήρξε καμία αμφισβήτηση του προέδρου ποτέ. Υπήρξε διάθεση στήριξης της νέας πορείας και μπορούμε να συνεχίσουμε, αρκεί να υπάρχει συνεννόηση», δήλωσε ο Γιώργος Τσίπρας, σε συνέντευξή του στα Παραπολιτικά στον απόηχο της χθεσινής συνεδρίασης της Πολιτικής Γραμματείας του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ κι ενώ συνεδριάζει εκ νέου παρουσία του Στέφανου Κασσελάκη.

«Πρέπει να υπάρξει συνεννόηση για να πάμε συντεταγμένα μέχρι τις ευρωεκλογές, χωρίς αιφνιδιασμούς, χωρίς «εγώ αποφασίζω», όπως πρέπει να είναι η λειτουργία ενός κόμματος δημοκρατικής Αριστεράς. Ελπίζω να υπάρξει λύση για μια καλύτερη προοπτική μέχρι τις ευρωεκλογές τόνισε ο κ. Τσίπρας και πρόσθεσε πως αν δεν υπάρξει συνεννόηση, να υπάρξει ένας άνθρωπος που θα συγκεντρώνει τη συναίνεση όλων μας, ομόφωνα, να προχωρήσουμε μέχρι τις Ευρωεκλογές».

«Οι συνολικές εξελίξεις έχουν σημασία. Πρέπει να αποκατασταθεί μια πολιτική λειτουργία στον ΣΥΡΙΖΑ για να πάμε καλά για τις ευρωεκλογές», πρόσθεσε ενώ σε ερώτηση για το «αδιαμεσολάβητο – σημαία του Κασσελάκη», απάντησε: «Το αδιαμεσολάβητο δεν είναι κακό, όσο περισσότερη επαφή υπάρχει με την κοινωνία και τα μέλη είναι το καλύτερο για έναν ηγέτη. Αδιαμεσολάβητο όμως δεν σημαίνει "κάνω ό,τι θέλω"».

Σχετικά με το ερωτηματολόγιο, ο Γιώργος Τσίπρας είπε ότι «είναι άλλο πράγμα να ρωτήσεις τι πρέπει να αλλάξει, τι πρέπει να αλλάξουμε, ο πρόεδρος δεν έχει εξουσίες να ρωτήσει ο ίδιος κάποια πράγματα, ούτε στη Νέα Δημοκρατία δεν θα υπήρχε αυτό το ερώτημα».

Σε σχέση με το αν ο κόσμος συναινεί στις επιλογές του προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ, είπε πως «δεν φοβάμαι καθόλου το αν ο κόσμος θέλει να αλλάξει πράγματα ο κ. Κασσελάκης, δεν υπάρχει αρχή του ενός ανδρός. Αν το έχουν κάποιοι (ως νοοτροπία), κακώς το έχουν. Η ηγεσία είναι σαν τον σεβασμό, κατακτιέται, δεν επιβάλλεται.

Στην ερώτηση τέλος περί επιστροφής του Αλέξη Τσίπρα, απάντησε ότι «θα βοηθούσε πάρα πολύ, δεν τον έχει ανάγκη μόνο ο ΣΥΡΙΖΑ, αλλά ο προοδευτικός κόσμος της χώρας μας».

Πηγή: skai.gr

