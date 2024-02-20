«Η πλειοψηφία οδηγεί τη λειτουργία της επιτροπής σε αδιέξοδο και εμείς αρνούμαστε να συμμετάσχουμε σε μεθόδους συγκάλυψης της αλήθειας» δήλωσαν μετά την αποχώρησή τους από την εξεταστική επιτροπή για «τη διερεύνηση του εγκλήματος των Τεμπών» οι βουλευτές του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής, που μετέχουν στην επιτροπή.

Σε δήλωσή τους, η κα Μ. Αποστολάκη και οι κκ Α. Πάνας και Γ. Νικητιάδης, ανέφεραν τα εξής:

«Ο σεβασμός στη μνήμη των 57 νεκρών από το τραγικό έγκλημα των Τεμπών και τον πόνο των οικογενειών τους καθώς και η αναζήτηση των αιτίων που προκάλεσαν το δυστύχημα θα έπρεπε να αποτελούν τον μοναδικό γνώμονα της λειτουργίας της Εξεταστικής Επιτροπής της Βουλής. Αντιθέτως, η έως τώρα πορεία της επιτροπής με αποκλειστική ευθύνη της πλειοψηφίας βρίσκεται σε εντελώς αντίθετη κατεύθυνση.

Ο τρόπος με τον οποίο εξελίχθηκαν οι μέχρι σήμερα συνεδριάσεις της Εξεταστικής Επιτροπής από την 23η Νοεμβρίου 2023, το περιεχόμενο και το ύφος της αντιπαράθεσης από πλευράς των εκπροσώπων της κυβερνητικής πλειοψηφίας και ο μεθοδευμένος αποκλεισμός κρίσιμων προσώπων από μάρτυρες δικαιώνει με θλιβερό τρόπο την αρχική μας τοποθέτηση.

Η θέση μας είναι γνωστή: Εξαρχής προτείναμε τη σύσταση Ειδικής Κοινοβουλευτικής Επιτροπής για τη διενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης, η οποία μετά τη διαβίβαση στη Βουλή του πορίσματος του Ευρωπαίου Εισαγγελέα θα διερευνούσε αν πρώην υπουργοί κατά την άσκηση των καθηκόντων τους τέλεσαν ποινικά αδικήματα ώστε, στην περίπτωση αυτή, η Βουλή αρμοδίως να ασκήσει διώξεις.

Η αποδοχή της πρότασης του ΚΚΕ για τη σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής από τη Νέα Δημοκρατία και ό,τι έκτοτε ακολούθησε αποδεικνύεται περίτρανα ότι ήταν εκ του πονηρού.

Είχαμε προειδοποιήσει ότι η κατεύθυνση της Εξεταστικής Επιτροπής και η καταχρηστική άσκηση των δικαιωμάτων της κυβερνητικής πλειοψηφίας οδηγεί σε μεθοδευμένη συγκάλυψη των πραγματικών αιτίων του εγκλήματος.

Αποκαλυπτικές ως προς τις προθέσεις της πλειοψηφίας υπήρξαν οι πρόσφατες συνεδριάσεις και η αντιμετώπιση σημαντικών μαρτύρων. Η εμφάνιση του πρώην υπουργού κ. Καραμανλπ στην επιτροπή περίπου ως κατηγόρου, η αποδοχή από το προεδρείο του αιτήματος της μάρτυρος κας Ρογκάκου, αναπληρώτριας Διοικήτριας της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας, να απαντήσει στις ερωτήσεις μας με υπόμνημα την επόμενη μέρα και η αργοπορημένη κλήτευση του κ. Αγοραστού, με αποτέλεσμα πίσω από την ιδιότητα του ως κατηγορουμένου να μην απαντήσει τίνος εντολές εκτελούσε όταν μπάζωνε τον τόπο του εγκλήματος, αναδεικνύουν τη μεθόδευση της συγκάλυψης.

Ο εισηγητής της πλειοψηφίας ανακοίνωσε σήμερα τη λήξη των εργασιών της επιτροπής, αρνούμενος για μία ακόμη φορά να συναινέσει στην κλήση στην επιτροπή ουσιωδών μαρτύρων, η κατάθεση των οποίων θα συνέβαλε στην αποκάλυψη της αλήθειας και τους οποίους κατ' επανάληψη έχουμε προτείνει μαζί και με άλλα κόμματα της αντιπολίτευσης.

Κατέστη, πλέον, απολύτως σαφές από την πορεία των συνεδριάσεων της επιτροπής ότι η κυβερνητική πλειοψηφία χρησιμοποιεί την αριθμητική της υπεροχή καταχρηστικά με αποκλειστικό σκοπό να μην διερευνηθούν οι τυχόν ποινικές ευθύνες που βαραίνουν συνδεδεμένα με αυτήν πρόσωπα, αλλά ακόμη και οι υποκειμενικές πολιτικές ευθύνες.

Αν σκοπός της Εξεταστικής Επιτροπής είναι η διερεύνηση της αλήθειας για τη δικαίωση των θυμάτων και των οικογενειών τους αλλά και η αποτροπή μιας νέας τέτοιας τραγωδίας στο μέλλον, θα έπρεπε όλοι μας να λειτουργήσουμε ως συνήγοροι της αλήθειας και όχι ως υπερασπιστές μιας απροκάλυπτης προσπάθειας απόκρυψης και συγκάλυψης ευθυνών.

Είχαμε τονίσει προς κάθε κατεύθυνση από την πρώτη στιγμή ότι από εμάς δεν θα γίνουν ανεκτές τέτοιες πρακτικές.

Αρνούμαστε να νομιμοποιήσουμε αυτήν τη μεθόδευση. Η πλειοψηφία οδηγεί τη λειτουργία της επιτροπής σε αδιέξοδο και εμείς αρνούμαστε να συμμετάσχουμε σε μεθόδους συγκάλυψης της αλήθειας.

Στο όνομα τόσο της μνήμης των θυμάτων όσο και της απόδοσης δικαιοσύνης, η θεσμική μας υπευθυνότητα και πάνω απ' όλα η συνείδησή μας επιβάλουν την αποχώρησή μας από την Εξεταστική Επιτροπή καταγγέλλοντας αυτή την απροκάλυπτη προσπάθεια μεθοδευμένης συγκάλυψης.»

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

