Σφοδρή επίθεση εναντίον της κυβέρνησης για το θέμα της κύρωσης των τριών μνημονίων με τη Βόρεια Μακεδονία εξαπέλυσε ο πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ, Σωκράτης Φάμελλος, από το περιστύλιο της Βουλής.

«Η κύρωση των 3 μνημονίων είναι επιτακτικής ανάγκης και εθνικής σημασίας. Ο ΣΥΡΙΖΑ κατέθεσε σήμερα στη Βουλή ως προτάσεις νόμου τα 3 μνημόνια. Ακριβώς τα ίδια με αυτά που είχαν κατατεθεί οι υπουργοί της ΝΔ στο παρελθόν», δήλωσε ο κ. Φάμελλος, ενώ στη συνέχεια επεσήμανε:

«Η κυβέρνηση αντί να προωθεί και να εμβαθύνει την συμφωνία αυτή καθυστερεί. Δεν προωθεί μια συμφωνία που προωθεί το εθνικό συμφέρον. Η καθυστέρηση είναι αρνητική για την χώρα μας, οπισθοδρόμηση».

«Ο ΣΥΡΙΖΑ με πρόεδρο τον Τσίπρα και υπουργό εξωτερικών τον Κοτζιά έφερε τη συμφωνία. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης σήμερα καλεί την γειτονική χώρα να τηρήσει τη συμφωνία.

Για τους λόγους υπεράσπισης της αλήθειας και της προοδευτικής ευθύνης ο ΣΥΡΙΖΑ επέλεξε να καταθέσει τα 3 μνημόνια ως προτάσεις νόμου», κατέληξε ο πρόεδρος της ΚΟ της αξιωματικής αντιπολίτευσης.

Πηγή: skai.gr

