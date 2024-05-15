Λογαριασμός
Φάμελλος : Ο ΣΥΡΙΖΑ κατέθεσε στη Βουλή ως προτάσεις νόμου τα 3 μνημόνια συνεργασίας με τη Βόρεια Μακεδονία

Δήλωση του προέδρου της ΚΟ του ΣΥΡΙΖΑ από το περιστύλιο της Βουλής

Φάμελλος

Σφοδρή επίθεση εναντίον της κυβέρνησης για το θέμα της κύρωσης των τριών μνημονίων με τη Βόρεια Μακεδονία εξαπέλυσε ο πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ, Σωκράτης Φάμελλος, από το περιστύλιο της Βουλής.

«Η κύρωση των 3 μνημονίων είναι επιτακτικής ανάγκης και εθνικής σημασίας. Ο ΣΥΡΙΖΑ κατέθεσε σήμερα στη Βουλή ως προτάσεις νόμου τα 3 μνημόνια. Ακριβώς τα ίδια με αυτά που είχαν κατατεθεί οι υπουργοί της ΝΔ στο παρελθόν», δήλωσε ο κ. Φάμελλος, ενώ στη συνέχεια επεσήμανε:

«Η κυβέρνηση αντί να προωθεί και να εμβαθύνει την συμφωνία αυτή καθυστερεί. Δεν προωθεί μια συμφωνία που προωθεί το εθνικό συμφέρον. Η καθυστέρηση είναι αρνητική για την χώρα μας, οπισθοδρόμηση».

«Ο ΣΥΡΙΖΑ με πρόεδρο τον Τσίπρα και υπουργό εξωτερικών τον Κοτζιά  έφερε τη συμφωνία. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης σήμερα καλεί την γειτονική χώρα να τηρήσει τη συμφωνία. 

Για τους λόγους υπεράσπισης της αλήθειας και της προοδευτικής ευθύνης ο ΣΥΡΙΖΑ επέλεξε να καταθέσει τα 3 μνημόνια ως προτάσεις νόμου», κατέληξε ο πρόεδρος της ΚΟ της αξιωματικής αντιπολίτευσης.

