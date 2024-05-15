Λογαριασμός
Υπό μερικό έλεγχο η φωτιά στην Περιφερειακή του Αιγάλεω

Η πυρκαγιά ξέσπασε σε χαμηλή βλάστηση 

UPDATE: 16:53
Φωτιά

Υπό μερικό έλεγχο τέθηκε η πυρκαγιά που ξέσπασε λίγο μετά τις 14:30 το μεσημέρι την Τετάρτη στην Περιφερειακή του Αιγάλεω.

Σύμφωνα με την Πυροσβεστική Υπηρεσία η πυρκαγιά ξέσπασε σε χαμηλή βλάστηση.

Για την κατάσβεσή της έσπευσαν 41 πυροσβέστες με 1 ομάδα πεζοπόρο τμήμα, 17 οχήματα και ένα ελικόπτερο.

Στην επιχείρηση συνδράμουν και υδροφόρες ΟΤΑ.

