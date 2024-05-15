Υπό μερικό έλεγχο τέθηκε η πυρκαγιά που ξέσπασε λίγο μετά τις 14:30 το μεσημέρι την Τετάρτη στην Περιφερειακή του Αιγάλεω.
Σύμφωνα με την Πυροσβεστική Υπηρεσία η πυρκαγιά ξέσπασε σε χαμηλή βλάστηση.
Για την κατάσβεσή της έσπευσαν 41 πυροσβέστες με 1 ομάδα πεζοπόρο τμήμα, 17 οχήματα και ένα ελικόπτερο.
Στην επιχείρηση συνδράμουν και υδροφόρες ΟΤΑ.
#Πυρκαγιά σε χαμηλή βλάστηση στη Περιφερειακή Αιγάλεω. Κινητοποιήθηκαν 41 #πυροσβέστες με 1 ομάδα πεζοπόρο τμήμα, 17 οχήματα και ένα Ε/Π. Συνδρομή από υδροφόρες ΟΤΑ.— Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) May 15, 2024
