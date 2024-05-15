Η Ιορδανία φέρεται να απέτρεψε συνωμοσία υποκινούμενη από το Ιράν για την αποσταθεροποίηση της χώρας, σύμφωνα με πηγές που επικαλείται το Reuters.

Ειδικότερα, σύμφωνα με το δημοσίευμα, η Ιορδανία απέτρεψε μια συνωμοσία υπό την ηγεσία του Ιράν που αφορά σε λαθρεμπόριο όπλων στο Βασίλειο με σκοπό την υποστήριξη αντιφρονούντων της μοναρχίας, σε ενδεχόμενες πράξεις δολιοφθοράς, σύμφωνα με τις ιορδανικές υπηρεσίες ασφαλείας.

Τα όπλα στάλθηκαν από πολιτοφυλακές που υποστηρίζονται από το Ιράν στη Συρία σε πυρήνα της Μουσουλμανικής Αδελφότητας στην Ιορδανία που έχει δεσμούς με τη στρατιωτική πτέρυγα της παλαιστινιακής οργάνωσης Χαμάς, σύμφωνα με το Reuters. Η κρύπτη αποκαλύφθηκε όταν μέλη του πυρήνα, Ιορδανοί παλαιστινιακής καταγωγής, συνελήφθησαν στα τέλη Μαρτίου.

Η υποτιθέμενη συνωμοσία και οι συλλήψεις, που αναφέρονται για πρώτη φορά, έρχονται σε μια περίοδο τεράστιων εντάσεων στη Μέση Ανατολή λόγω του εν εξελίξει πολέμου του Ισραήλ εναντίον της Χαμάς, που αποτελεί μέρος του δικτύου " Άξονας Αντίστασης " του Ιράν.

Σε ανακοίνωσή της την Τετάρτη, η Χαμάς είπε ότι «δεν έχει καμία σχέση με ενέργειες που στοχεύουν την Ιορδανία» και ότι επιδιώκει μόνο να στοχεύσει το Ισραήλ.

Οι δύο ιορδανικές πηγές, που μίλησαν υπό τον όρο ανωνυμίας, αρνήθηκαν να πουν ποιες πράξεις δολιοφθοράς φέρεται να σχεδιάζονταν, επικαλούμενες έρευνες και μυστικές επιχειρήσεις που βρίσκονται σε εξέλιξη.

Είπαν ότι στόχος της συνωμοσίας ήταν να αποσταθεροποιήσει την Ιορδανία, μια χώρα που θα μπορούσε να γίνει περιφερειακό σημείο ανάφλεξης στην κρίση της Γάζας, καθώς φιλοξενεί μια αμερικανική στρατιωτική βάση και μοιράζεται σύνορα με το Ισραήλ, όπως και με τη Συρία και το Ιράκ, που φιλοξενούν πολιτοφυλακές που υποστηρίζονται από το Ιράν.



