Στην Κόκκινη ομάδα αναζητούν τις ευθύνες για τις τρεις ήττες που έχουν σημειώσει σε ισάριθμα αγωνίσματα του Survivor. Οι τρεις υποψηφιότητες δεν αφήνουν πολλά περιθώρια στους παίκτες της που φαίνεται να έχουν ανάγκη τη νίκη περισσότερο από ποτέ.

Η Μπλε ομάδα παραμένει μουδιασμένη μετά και τη χθεσινή αποχώρηση της Σταυρούλας παρότι κατανοούν τους λόγους.

Δείτε το τρέιλερ:

Η συμφωνία των ομάδων στο Συμβούλιο να κατέβουν στο τέταρτο αγώνισμα ασυλίας διατηρώντας την ίδια σύνθεση με τον χθεσινό αγώνα δείχνει την πεποίθησή τους πως μπορούν να διεκδικήσουν τη νίκη.

Ο στίβος μάχης είναι απαιτητικός και οι Survivors μπαίνουν σε αυτόν με πάθος φέρνοντας ανατρεπτικές νίκες!!!

Φτάνοντας στο Συμβούλιο του νησιού η ηττημένη ομάδα επιλέγει να κινηθεί στρατηγικά στη ψηφοφορία της…

