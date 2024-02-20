«Το ένα λάθος μετά το άλλο κατάφερε να κάνει τις τελευταίες ημέρες ο βουλευτής Λάρισας του ΣΥΡΙΖΑ και μέλος της εξεταστικής επιτροπής Βασίλης Κόκκαλης, επιδεικνύοντας μια άκρως αντιθεσμική συμπεριφορά» αναφέρουν κύκλοι της πλειοψηφίας στην εξεταστική επιτροπή για τα Τέμπη. Όπως αναφέρουν, «αρχικά, οι ερωτήσεις και ο τρόπος του απέναντι στον κ. Καραμανλή προκάλεσαν τις αντιδράσεις ακόμα και των ομοϊδεατών του, οι οποίες εκνεύρισαν τον κ. Κόκκαλη που σηκώθηκε και έφυγε από την Εξεταστική…».

Σημειώνουν ότι «λίγες ημέρες αργότερα ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ απαξίωσε και επετέθη σκαιότατα, στον μάρτυρα-διασωθέντα του τραγικού δυστυχήματος, Ανδρέα Αλικανιώτη, φτάνοντας στο σημείο να τον επικρίνει για μια… τούρτα που του έφτιαξε η μητέρα του!».

Οι κύκλοι της προσθέτουν ότι (ο κ. Κόκκαλης) «απτόητος όμως, συνέχισε και σήμερα διαπράττοντας μείζον θεσμικό ατόπημα, όταν διάβασε έγγραφο στην Εξεταστική που έλαβε από την Εισαγγελία Λάρισας, χωρίς αυτό το έγγραφο να έχει φτάσει στην Επιτροπή. Ένα έγγραφο το οποίο απαντούσε στον ίδιο τον κ. Κόκκαλη ο οποίος εντελώς εκτός πλαισίου απευθύνθηκε ως βουλευτής και μέλος της Επιτροπής απευθείας στην Εισαγγελία Λάρισας, διαδικασία που δεν προβλέπεται από πουθενά και η οποία αποδεικνύει την προσπάθεια εργαλειοποίησης της παράλληλης ποινικής διαδικασίας για τα μη πολιτικά πρόσωπα.

Και σαν να μην έφτανε αυτό, όλως τυχαίως το εν λόγω έγγραφο που απευθύνονταν στον πρόεδρο της εξεταστικής επιτροπής αλλά δεν είχε επισήμως διαβιβαστεί, τα μέλη της επιτροπής το διάβασαν σε φιλικό site του ΣΥΡΙΖΑ. Ένα έγγραφο το οποίο το μόνο το οποίο έλεγε είναι ότι το εν λόγω θέμα βρίσκεται ενώπιον του αρμοδίου Συμβουλίου Εφετών και τίποτα περισσότερο».

Καταλήγουν μάλιστα, τονίζοντας ότι «είναι προφανές ότι αυτές οι ακραίες και αντικοινοβουλευτικές συμπεριφορές του κ. Κόκκαλη το μόνο που αποδεικνύουν είναι τη μεγάλη αγωνία ορισμένων να εργαλειοποιήσουν μια τόσο σοβαρή υπόθεση σε βάρος της αλήθειας και για χάρη μιας φθηνής δημαγωγίας».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

