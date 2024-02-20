«Η τυχόν συνέχιση της παραμονής μας και συμμετοχής μας στις διαδικασίες της Εξεταστικής Επιτροπής, θα νομιμοποιούσε την εκ των προτέρων ειλημμένη απόφαση της πλειοψηφίας, να απαλλάξει με πόρισμά τους ιθύνοντες για το έγκλημα των Τεμπών, όπου έχασαν τη ζωή τους 57 νέοι άνθρωποι και τραυματίστηκαν 180 Έλληνες πολίτες. Δεν συναινούμε στη συγκάλυψη ενός τέτοιου μεγέθους εθνικού εγκλήματος» τονίζουν σε δήλωσή τους οι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ που μετέχουν στην εξεταστική επιτροπή για «τη διερεύνηση του εγκλήματος των Τεμπών».

Συγκεκριμένα, αναφέρουν:

«Με πλήρες αίσθημα ευθύνης τα τέσσερα μέλη της Εξεταστικής Επιτροπής "για τη διερεύνηση του εγκλήματος των Τεμπών και όλων των πτυχών που σχετίζονται με αυτό" αποφασίσαμε να αποχωρήσουμε από την Εξεταστική Επιτροπή.

Η ενέργειά μας αυτή ήταν απολύτως επιβεβλημένη δεδομένου ότι αντιμετωπιστήκαμε από το Προεδρείο της Επιτροπής και από τα μέλη της, που ορίστηκαν από τη Νέα Δημοκρατία, με απόλυτο αντιθεσμικό, προσβλητικό κι απαξιωτικό τρόπο σε βάρος της προσπάθειας εξακρίβωσης της αλήθειας και του καταλογισμού ευθυνών.

Επιπλέον, οι λόγοι που επέβαλαν την αποχώρησή μας:

1. Η απόρριψη του αιτήματός μας για εξέταση ουσιωδών μαρτύρων που θα συνεισέφεραν σημαντικά στη διαπίστωση των αιτίων του εγκλήματος των Τεμπών, όπως για παράδειγμα η εξέταση του Κ. Γεννιδούνια - πρ. Πρόεδρος Μηχανοδηγών ΟΣΕ - ο οποίος απέστειλε στον Κ. Καραμανλή, το γνωστό στον ελληνικό λαό εξώδικο, με το οποίο τον προειδοποιούσε για μεγάλο κίνδυνο θανατηφόρου δυστυχήματος. Καθώς και του Φ. Τσαλίδη - πρ. Διευθύνων Σύμβουλος ΤΡΑΙΝΟΣΕ - ο οποίος με επιστολή του στον Κ. Καραμανλή προειδοποιούσε για την πιθανότητα σοβαρού δυστυχήματος ή του Χρ. Τριαντόπουλου - πρ. Υφυπουργός Πολιτικής Προστασίας, ο οποίος έδωσε εντολή στον Κ. Αγοραστό για το μπάζωμα στον τόπο του εγκλήματος.

2. Η απόρριψη του αιτήματός μας για εξέταση των ειδικών πραγματογνωμόνων που ορίστηκαν από το Δημόσιο και τους συγγενείς των θυμάτων, προκειμένου να διαφωτίσουν την Επιτροπή για τα αίτια της έκρηξης και της πυρκαγιάς που ακολούθησε μετά τη σύγκρουσητων τραίνων.

3. Από την έναρξη των εργασιών της Εξεταστικής Επιτροπής ζητήθηκε να κατατεθεί η ποινική δικογραφία από την Εισαγγελία Εφετών Λάρισας. Παρά το γεγονός ότι σήμερα κλείνουν άρον - άρον οι διαδικασίες της Εξεταστικής Επιτροπής, δεν έχει αποσταλεί ακόμα η σχετική δικογραφία, απαραίτητη προϋπόθεση για να καταλήξει η Επιτροπή σε ασφαλή συμπεράσματα. Επίσης, απορρίφθηκε το αίτημά του ΣΥΡΙΖΑ και των συγγενών των θυμάτων, για διακοπή των εργασιών της Επιτροπής έως την παραλαβή από τη Βουλή της ποινικής δικογραφίας.

4. Η προκλητική απόρριψη από πλευράς της πλειοψηφίας του αιτήματος να αποσταλεί η κατάθεση του Κ. Καραμανλή στον αρμόδιο Εισαγγελέα προς διερεύνηση τυχόν τελέσεως του αδικήματος της ψευδορκίας.

Η τυχόν συνέχιση της παραμονής μας και συμμετοχής μας στις διαδικασίες της Εξεταστικής Επιτροπής, θα νομιμοποιούσε την εκ των προτέρων ειλημμένη απόφαση της πλειοψηφίας, να απαλλάξει με πόρισμά τους ιθύνοντες για το έγκλημα των Τεμπών, όπου έχασαν τη ζωή τους 57 νέοι άνθρωποι και τραυματίστηκαν 180 Έλληνες πολίτες. Δεν συναινούμε στη συγκάλυψη ενός τέτοιου μεγέθους εθνικού εγκλήματος».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

