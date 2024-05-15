Εξαρθρώθηκε από το Τμήμα Ασφαλείας Λαυρεωτικής, εγκληματική ομάδα που δρούσε σε Λαύριο, Κερατέα και Κορωπί, διαπράττοντας αδικήματα κατά της ιδιοκτησίας.

Τα μέλη της εγκληματικής ομάδας, μεταξύ των οποίων δύο ανήλικοι, εντοπίστηκαν απογευματινές ώρες της Δευτέρας (13-5) στον οικισμό Λεγραινά Λαυρεωτικής να διαφεύγουν από οικία που είχαν διαρρήξει.

Περιπολούντες αστυνομικοί του Αστυνομικού Τμήματος Λαυρεωτικής τους κάλεσαν σε έλεγχο, ωστόσο επιβιβάστηκαν σε όχημα και απομακρύνθηκαν.

Ακολούθησε καταδίωξη με επακόλουθο την ακινητοποίηση του οχήματος των δραστών στη Λεωφόρο Αθηνών-Σουνίου.

Στη διαδρομή που το όχημα καταδιώκονταν οι επιβαίνοντες απέρριπταν στο οδόστρωμα διαρρηκτικά εργαλεία, τα οποία περισυλλέχθηκαν και κατασχέθηκαν από κοινού με έτερα που βρέθηκαν κατά τον έλεγχο του εσωτερικού του αυτοκινήτου.

Στη συνέχεια οι δράστες οδηγήθηκαν στο Τμήμα Ασφαλείας Λαυρεωτικής όπου ταυτοποιήθηκαν ως μέλη εγκληματικής ομάδας που προέβαινε σε διακεκριμένες κλοπές από τον Οκτώβριο του 2023.

Ως προς τον τρόπο δράσης της συμμορίας, τα μέλη με το «επιχειρησιακό» τους αυτοκίνητο κινούνταν στην ευρύτερη περιοχή των Μεσογείων, στοχοποιώντας οικίες, εταιρείες, καταστήματα και διάφορα είδη οχημάτων, παραβιάζοντας και αφαιρώντας χρηματικά ποσά, τιμαλφή και προσωπικά αντικείμενα.

Από το σύνολο του συγκεντρωθέντος προανακριτικού υλικού, εξιχνιάστηκαν -16- υποθέσεις διαρρήξεων και κλοπών που διαπράχθηκαν από τα μέλη της εγκληματικής ομάδας, με το παράνομο όφελος που αποκόμισαν να ξεπερνά τις -121.000- ευρώ.

Τα μέλη της εγκληματικής ομάδας έχουν συλληφθεί στο παρελθόν για ομοειδή αδικήματα.

Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στον κ. Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Αθηνών.

